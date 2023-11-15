خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2023

هيئة دبي للطيران المدني وشركة التكنولوجيا الإماراتية "عنان"، تضعان أسس التعاون الاستراتيجي لتعزيز جهود البحث العلمي والتطوير وإيجاد الحلول العلمية المبتكرة لدعم قطاع الطيران، وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في تكنولوجيا الطائرات ذاتية القيادة للتنقل الجوي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت هيئة دبي للطيران المدني مذكرة تعاون مع "عنان"، شركة التكنولوجيا الإماراتية الرائدة التي تقود ثورة التحول نحو تبني خدمات التنقل الجوي المتقدم، لإرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما ووضع الأسس الرسمية لتعزيز جهود البحث العلمي وإيجاد الحلول العلمية المبتكرة لتطوير صناعة التنقل الجوي، وتطوير آليات العمل فيها تعزيزاً لقدرتها على المساهمة في النمو الاقتصادي بالدولة.

شهد توقيع المذكرة سعادة محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وسعادة راشد بن خادم النعيمي، رئيس شركة عنان، حيث وقع المذكرة نيابة عن الهيئة السيد أحمد علي بالقيزي، المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني، فيما وقعها من "عنان" السيد علي العميمي، المدير التنفيذي لشركة "عنان، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء من الطرفين.

ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى استخدام أفضل الممارسات التقنية لرسم خارطة طريق ونموذج حوكمة شامل لأنشطة البحث والتطوير والابتكار وتطوير الإطار التنظيمي في مجال طائرات نقل البضائع الثقيلة ذاتية القيادة، والطائرات ذاتية القيادة التي تعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL في دبي. وتساهم الهيئة في تقديم التحديثات عن آخر مستجدات القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الطيران المدني والطائرات بدون طيار وتقديم الدعم لاستخراج تصاريح عدم الممانعة لعملياتها التشغيلية.

وصرح سعادة محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: "لقد حظيت الطائرات بدون طيار ذاتية القيادة، باهتمام متزايد كأحد التطورات المستقبلية المهمة في قطاع الطيران المدني. ومن منطلق اختصاصات الهيئة بأن تقوم بتنظيم عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار، وكافّة الأنشِطة المُرتبِطة بها في الإمارة، قامت بتطوير إطار قانون متكامل لتحقيق ذلك. وبصدور القانون رقم (4) لعام 2020م بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي. حيث تتولى الهيئة الإشراف على تطبيق أحكامه المتعلقة بتحديد عمليات التشغيل والإشراف عليها في المجال الجوي المخصص لذلك. والذي تعتمده الهيئة مع المسارات الجوية التي يسمح للطائرات بدون طيار التحليق فيها. واعتماد المشغلين، وقائد الطائرة، والمراقب، وأعضاء الطاقم. واعتماد معايير إنشاء المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار والموافقة على تشغيلها، والموافقة على إجراء التجارب التشغيلية."

وبهذه المناسبة، قال السيد علي العميمي، المدير التنفيذي لشركة "عنان": "تلتزم شركة عنان من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للطيران المدني، بتعزيز معايير الأمن والسلامة لقطاع الطيران، ودفع آفاق الابتكار وجهود البحث العلمي والتطوير لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية، وذلك انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم تطلعات وطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً للابتكار ووجهةً عالمية رائدة في تطوير حلول النقل الجوي المتقدمة".

من جهته، قال السيد أحمد علي بالقيزي المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني: "إن قانون تنظيم الطائرات بدون طيار رقم (4) الصادر في عام 2020 هو الخطوة الأساسية لتمكين هيئة دبي للطيران المدني من تنفيذ مشروع "القبة الجوية لسماء دبي"، وبناء النظام البنيوي للطائرات بدون طيار. ويوفر هذا القانون القرارات والتشريعات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران وتوفير إطار قانوني لتنظيم الأنشطة المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار وتداولها وتسجيلها وتصنيعها واستيرادها وبيعها وامتلاكها وكيفية استخدام المجال الجوي للإمارة.

وبذلك حققت حكومة دبي مركزاً ريادياً في الاستعداد للمستقبل وتعزيز التفكير المستقبلي والابتكار لبناء الجاهزية نحو المستقبل. وقدمت هيئة دبي للطيران المدني مساهمتها في هذا المجال بتطوير تشغيل الطائرات بدون طيار لتكون نظاماً مستقبلياً للنقل الذكي وتمكين الجهات العامة والخاصة من تقديم الخدمات المرتبطة بها.

وتأتي الاتفاقية مع "عنان" توحيداً للجهود وبناء العمل المشترك مع الشركة لتطوير صناعة التنقل الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ ستعمل القاعدة التشريعية الجديدة لتنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي على تسهيل إجراءات تشغيل الطائرات بدون طيار وتطوير نظام أعمال متكامل لخدمات التنقل والشحن الجوي والخدمات اللوجستية داخل مدينة دبي، ضمن منظومة متكاملة لتحقيق الأمن والسلامة في استخدامها.

وأضاف سعادة محمد عبدالله أهلي قائلاً: "تأتي هذه الشراكة مع شركة "عنان" لتؤكد مجدداً التزامنا الكامل بدعم تطلعات إمارة دبي الرامية لبلوغ مكانة ريادية في صناعة الطيران وتعزيز الاستثمار والنمو في اقتصاد الإمارة، والاستعداد للمستقبل وتعزيز التفكير المستقبلي والابتكار لبناء الجاهزية نحو المستقبل".

ومن خلال إرساء السبل الصحيحة لتبادل المعارف والخبرات، ستعمل هيئة دبي للطيران المدني مع شركة عنان لتطوير واستضافة ورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة التي ستدعم جهود تنمية وتطوير أنظمة التنقل الذكية ذاتية القيادة، وستغطي مجالات مختلفة مثل إدارة المخاطر التشغيلية، ومعايير الأمن والسلامة، وتقنيات الملاحة، وتحليل البيانات، وتشغيل الرحلات الجوية، والتراخيص الخاصة بموظفي هذا القطاع، والمرافق المتخصصة فيه.

ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي لتوفير الدعم لأهم المشاريع الداعمة لتوجه القيادة الرشيدة لحكومة دبي للريادة في استشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة لسوق الطيران المدني وتقديم خدمات القيمة المضافة للمتعاملين، وتعزيز أمن وسلامة الطيران وتقليل الآثار البيئية أيضاً. ويسعى المشروع كذلك لاستقطاب الشركاء وخاصة من القطاع الخاص لتعزيز نجاح المشروع كمساهمة حقيقية في مستقبل دبي نحو الأفضل.

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نبذة عن "عنان"

تعد "عنان" شركة تكنولوجيا إماراتية رائدة تقود ثورة التحول نحو تبني أنظمة التنقل الجوي المتقدم AAM، حيث تتخذ الشركة من مركز محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب مقراً لها، وهي أول شركة متخصصة في إنتاج وتصنيع الطائرات ذاتية القيادة في دبي، حيث تقوم بتصميم وإنتاج وتشغيل أسطولها من الطائرات الخفيفة والثقيلة ذات نظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، لنقل الأشخاص والبضائع على نحوٍ أكثر فعاليةً ووفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة المناسبة لجميع البيئات والمواقع والاحتياجات المختلفة.

ومن المتوقع أن يسهم قطاع التنقل الجوي المتقدم في إحداث تحولات إيجابية متعددة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك تفادي الازدحامات المرورية وتوصيل البضائع بطريقةٍ أسرع، إلى جانب تقديم المساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ ومراقبة المرافق والمنشآت عن بعد، فضلاً عن تعزيز ممارسات الاستدامة الخضراء في قطاع التنقل بشكل عام.

وتمتلك عنان منظومةً تجمع خبراء إماراتيين وعالميين، لتنتج من منشأتها التصنيعية في مركز محمد بن راشد للطيران بمنطقة دبي الجنوب، الطائرات ذات المروحيات المتعددة "ملتيكوبتر"، والطائرات ثابتة الجناحين، حيث تعتمد عنان في تصنيع هذه الطائرات على أفضل المعايير الهندسية والتصميمية التي تضمن تلبيتها ومطابقتها للمتطلبات واللوائح التنظيمية الصارمة التي تحددها الجهات المختصة بقطاع الطيران.

وباعتبارها شركة وطنية نشأت في دبي، ترعى "عنان" المواهب الإماراتية ومجالات الابتكار والإبداع لتكون أول شركة تنقل جوي تجاري بالطائرات ذاتية القيادة في دبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.eanan.ae