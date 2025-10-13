الكويت، تسر مجموعة ذا بزنس يير” (The Business Year - TBY) أن تعلن عن تجديد شراكتها مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، وذلك لدعم إصدار “ذا بزنس يير: الكويت 2026”. ويأتي هذا الإصدار بمناسبة الذكرى العاشرة، احتفاءً بعقد كامل من التغطية المتعمقة للتحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

ويؤكد هذا التعاون المستمر على الانسجام بين النهج التحريري لـTBY والأهداف الاستراتيجية للهيئة، لا سيما في دفع عجلة “رؤية الكويت 2035” وترسيخ مكانة دولة الكويت كوجهة استثمارية ذات قدرة تنافسية عالمية. تلعب TBY من خلال عملها إلى جانب الهيئة، دوراً محورياً في الترويج لبيئة الأعمال في دولة الكويت أمام جمهور دولي واسع من المستثمرين وقادة الأعمال وصناع القرار.

وسيكون إصدار "ذا بزنس يير: الكويت 2026" بمثابة دليل استثماري للكويت، حيث سيقدم مقابلات حصرية ورؤى استراتيجية من مسؤولين حكوميين رئيسيين وقادة أعمال ورواد في مختلف القطاعات. وسيوفر هذا الإصدار نظرة شاملة لتقدم البلاد على مدى العقد الماضي، مع تسليط الضوء على التحول الذي شهدته قطاعات البنوك، والطاقة، والنقل، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والتعليم، وغيرها. كما سيعمل الإصدار كمنصة لعرض القيادة الفكرية لجميع الأطراف الرئيسية التي ساهمت في هذا التحول، وسيحدد الأفراد والمؤسسات التي تقود عجلة تنمية البلاد وتنويعها الاقتصادي.

وعلقت أغوستينا دال فابرو، المديرة الإقليمية لـ TBY، قائلةً: "كانت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) شريكًا حاسمًا في دعم ترسيخ مكانة ‘ذا بزنس يير’ في الكويت. لقد كان دعمهم المستمر، ليس فقط على المستوى التحريري، ولكن أيضاً في فعالياتنا المشتركة، عنصراً أساسياً لنجاحنا على مدى السنوات العشر الماضية."

وسيُوزع هذا الإصدار الخاص بالذكرى العاشرة بصيغتين مطبوعة ورقمية، ليصل إلى جمهور واسع ومستهدف. وبالإضافة إلى المنصات الرقمية العالمية مثل Bloomberg Terminal وDow Jones Factiva وFactSet وPressReader وGoogle Books وغيرها، سيتم أيضاً توزيع المنشور من خلال شراكات استراتيجية مع الغرف التجارية المحلية والدولية والسفارات ومجالس الأعمال ومنتديات الاستثمار.

وتعد الشراكة بين TBY والهيئة دليلاً راسخاً على التزامهما المشترك بجذب الاستثمار المباشر المستدام، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية لاقتصاد كويتي متنوع قائم على المعرفة.

