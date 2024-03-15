المبادرة الإنسانية تتيح تجربة تبرّع افتراضية في مجمعات الأعمال العشرة التابعة لمجموعة تيكوم ووجهة "بلوواترز" خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك

المنصة الخيرية تدعم جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر تسهيل عملية التبرع بمواد أساسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومجموعة تيكوم مبادرة "متجر الخير" المبتكرة للعام الثاني على التوالي، وذلك بهدف تقديم تجربة تبرّع افتراضية متميزة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

وتعود المبادرة لتتيح للأفراد والشركات فرصة التبرّع خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، من خلال شراء المواد الأساسية وتوزيعها عبر القنوات الموثوقة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وتشمل خيارات التبرّع صناديق المواد الغذائية، وجبات الإفطار، ملابس العيد أو الاحتياجات الصحية وغيرها الكثير.

وقالت هيف زمزم، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – التخطيط الإستراتيجي والتسويق: "تأتي مبادرة متجر الخير استكمالاً لجهود مجموعة تيكوم المتواصلة لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع. يسرّنا أن نسهم هذا العام في دعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للعام الثاني على التوالي."

وأضافت: "يسهم تضافر جهود كافة أفراد المجتمع في سبيل دعم الفئات الأقلّ حظاً في ترسيخ روح التكافل الاجتماعي. تؤكد مبادرة متجر الخير على قيم الخير والعطاء المتأصلة في مجتمعنا وقدرتنا على تحقيق فرق إيجابي ملموس عند تآزر مساعينا".

يمكن للراغبين بالمشاركة في المبادرة تقديم تبرعاتهم خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة الموجودة على ملصقات ولافتات موزعة في مجمعات الأعمال العشرة التابعة لمجموعة تيكوم، بما في ذلك حي دبي للتصميم ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي للإعلام. كما يمكن لجميع سكان دبي وزوارها زيارة "متجر الخير" في وجهة "بلوواترز" العصرية.

وانطلاقاً من حرصها على تسهيل عملية تقديم التبرعات، توفر مجموعة تيكوم عربات متنقلة في مواقع مختلفة ضمن إمارة دبي وفريق دعم يضمّ عدداً من "سفراء الخير" الذين تطوعوا لتوضيح مختلف أنواع التبرعات التي تتيحها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال "متجر الخير" ومساعدة المتبرّعين على إتمام تبرّعاتهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ "متجر الخير" متاحٌ للراغبين بالتبرّع خلال الشهر الفضيل عبر الموقع الإلكتروني الخاصّ بالمبادرة أو مباشرةً من خلال متاجر السوبرماركت والصيدليات والمطاعم الموجودة ضمن مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

للمزيد من المعلومات حول مبادرة "متجر الخير" وكيفية المشاركة فيها، يُرجى زيارة:

نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 11 ألف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها 124 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance للمبدعين المستقلين.

#بياناتشركات

-انتهى-