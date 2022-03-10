سيكون المركز وجهة لتطوير البرمجيات والمشاريع لقطاعات الأمن الرقمي، التنقل، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني

استضافت الهيئة مراسم افتتاح المركز، والذي سيقدم خبرات الدعم التكنولوجي وسيساهم في دفع نمو وتطوير القطاع التكنولوجي في الدولة

الدوحة، قطر : أقامت هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة تاليس الفرنسية، مراسم افتتاح مقر الشركة ومركز الكفاءات الرقمية في المناطق الحرة في الدولة.

تم الافتتاح من قبل سعادة السيد/أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد/باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس، بحضور السيد/ فريدريك ساليت، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في قطر وعدد من أعضاء الأدارة العليا في الهيئة وتاليس. وتبع مراسم الإفتتاح جولة تعريفية في المكاتب الجديدة لشركة تاليس في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة.

وبالاستناد إلى اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي عقدتها هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة تاليس العام الماضي، ستقوم الشركة بتأسيس المركز الجديد كوجهة للابتكار الرقمي عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك قطاع الأمن الرقمي، التنقل، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. سيساهم المركز في دفع نمو وتطوير القطاع التكنولوجي في قطر من خلال تعزيز الشراكات وتمكين الكفاءات الرقمية الوطنية وخلق الفرص المهنية الواعدة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد/ أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر: "نتطلع إلى إطلاق مركز تاليس للكفاءات الرقمية في المناطق الحرة في قطر، والذي سيساهم في توفير فرص مهنية تستهدف الكفاءات العالية، وسيدعم التحول الرقمي للشركات المتواجدة في دولة قطر والمنطقة بشكل عام. ونتطلع إلى العديد من المشاريع والإنجازات التي سيحققها المركز في مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن الرقمي، الأمن السيبراني

والتنقل."وأضاف سعادته قائلاً: "سيكون المركز الجديد مصدراً هاماً للمستثمرين والشركاء فيما نواصل تطوير المنظومة الرقمية وقطاع التكنولوجيا في المناطق الحرة."

وتعليقاً على هذه المناسبة قال السيد/ باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تاليس: "إنه لشرف لنا أن نعزز شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة المناطق الحرة في قطر من خلال افتتاح مركز تاليس الجديد للكفاءات الرقمية. ونتطلع من هذا التعاون مع هيئة المناطق الحرة في قطر وغيرها من الجهات لتطوير المنظومة الرقمية المحلية وذلك من خلال رعاية المواهب المحلية وخلق ميزة تنافسية تتماشى مع رؤية قطر 2030. "

تقدم تاليس في قطر خدمات منذ أكثر من 40 عاماً حيث كانت تقدم حلولاً تقنية متقدمة في مجالات الطيران، والنقل، والهوية الرقمية، والدفاع والأمن. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، وسعت تاليس نطاق خدماتها في مجالات أخرى بما في ذلك أمن البنى التحتية الحيوية، والنقل الجوي، والأمن السيبراني، والهوية والأمن الرقميين.

تشهد دولة قطر نمواً رقمياً كبيراً وسريعاً على مستوى جميع القطاعات، ويندرج ذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في العالم، وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتساهم هذه الشراكات الجديدة في قطاع التكنولوجيا بتوفير سوق جاذبة للشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تقدم حلولاً قائمة على الابتكار.

وتجدر الإشارة الى أن هيئة المناطق الحرة - قطر، قد استطاعت منذ بدء عملياتها وبالرغم من التحديات التي واجهها العالم، في استقطاب 69 شركة محلية وعالمية مرخصة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، لتدير أعمالها من المناطق الحرة في الدولة.

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