إسلام آباد - أعلنت "والي النزوي" (WALEE Al-Nazawy)، وهي شراكة استراتيجية بين مجموعة WALEE ومجموعة Al-Nazawy، عن إطلاق "Khushaamdeed"، أوّل خدمة راقية لاستقبال المسافرين ومرافقتهم في المطارات في باكستان.

وفي خطوة بارزة لقطاع الطيران الباكستاني، وقّعت هيئة المطارات الباكستانية (PAA) وWALEE Al-Nazawy اتفاقية استراتيجية لإطلاق خدمة "Khushaamdeed"، وهي أول خدمة متخصصة لاستقبال ومرافقة المسافرين في مطار إسلام آباد الدولي.

وتقدم المبادرة، للمرة الأولى في باكستان، نموذجاً عالمياً معترفاً به لخدمات الضيافة في المطارات، بما يتيح للمسافرين تجربة سفر سلسة وشخصية وراقية، بدءاً من الوصول وحتى المغادرة.

ومن خلال "Khushaamdeed"، سيستفيد المسافرون من مضيفين مخصَّصين داخل المطار، وإنجاز إجراءات السفر بسرعة، والمساعدة في نقل الأمتعة، والإرشاد الشخصي، وخدمات الكونسيرج، بما يجعل رحلاتهم أسرع وأكثر سلاسة وراحة.

ويمثل إطلاق الخدمة خطوة مهمة نحو تحديث خدمات المسافرين، ويعكس التزام باكستان المتزايد بتقديم تجارب طيران بمعايير عالمية.

فصل جديد في مسيرة الطيران الباكستاني

في حين أصبحت خدمات الكونسيرج والاستقبال والمرافقة الراقية في المطارات جزءاً أساسياً من الخدمات المقدمة في أبرز المطارات الدولية في الخليج وأوروبا وآسيا، فإن هذه هي المرة الأولى التي تُطرح فيها خدمة متخصصة ومنظمة من هذا النوع في باكستان تحت علامة ضيافة متخصصة.

وترسي هذه الشراكة معياراً جديداً لتسهيل خدمات المسافرين، وتضع مطار إسلام آباد الدولي ضمن قائمة متنامية من المطارات العالمية التي تركز على الارتقاء بتجربة المسافر بما يتجاوز العمليات التقليدية للمطارات.

كما تمثل المبادرة نموذجاً رائداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف الارتقاء بمعايير الخدمة، وتعزيز منظومة الطيران في باكستان، وتحسين صورة البلاد لدى المسافرين الدوليين.

تصريحات القيادة

قال المارشال الجوي المتقاعد Arshad Malik، الرئيس التنفيذي لـ"Khushaamdeed": "تقدم Khushaamdeed مستوى من العناية بالمسافرين وتسهيل إجراءاتهم في المطارات لم يكن متوفراً من قبل في باكستان. ويتمثل هدفنا ببساطة في جعل السفر عبر المطارات الباكستانية أكثر كفاءة وراحة وترحيباً، مع الالتزام بالمعايير الدولية للتميز في تقديم الخدمات."

دعم مستقبل باكستان كمركز إقليمي للنقل الجوي

يتماشى إطلاق "Khushaamdeed" مع الجهود الأوسع لتحديث منظومة الطيران في باكستان، وتعزيز خدمات المسافرين، وترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي للسفر وعبور المسافرين.

ومن المتوقع أن تلبي الخدمة احتياجات الدبلوماسيين، والباكستانيين المقيمين في الخارج، ورجال الأعمال، والعائلات، وكبار السن، والوفود الأجنبية، والزوار الدوليين الباحثين عن تجربة راقية في المطارات.

ومن خلال الجمع بين الضيافة والتكنولوجيا والتميز التشغيلي، تسعى الخدمة إلى إحداث تحول في تجربة السفر الجوي للمسافرين في باكستان.

نظرة إلى المستقبل

ستبدأ العمليات في مطار إسلام آباد الدولي، مع دراسة التوسع مستقبلاً إلى مطارات أخرى في مختلف أنحاء باكستان.

وبصفتها أول خدمة متخصصة لاستقبال ومرافقة المسافرين في المطارات في باكستان، تمثل "Khushaamdeed" محطة بارزة في تطوير خدمات المسافرين، وتعزز الالتزام المشترك بالابتكار والضيافة والتميز في تقديم الخدمات.

نبذة عن WALEE Al-Nazawy

WALEE Al-Nazawy هي شراكة استراتيجية بين مجموعة WALEE ومجموعة Al-Nazawy ، تركز على تطوير خدمات الطيران الراقية، والضيافة، وتجربة المسافرين في باكستان والمنطقة.

نبذة عن Khushaamdeed

Khushaamdeed هي أول خدمة راقية لاستقبال المسافرين ومرافقتهم في المطارات في باكستان، وتوفر خدمات شخصية لتسهيل إجراءات السفر وخدمات الكونسيرج، بما يضمن تجربة سفر سلسة منذ الوصول وحتى المغادرة.

لاتصالات وسائل الإعلام

Rana Imran

GM Commercial

بريد إلكتروني: rana.imran@walee.pk

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