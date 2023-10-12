أصبحت أول شركة تقنيات مالية عالمية مرخصة لتقديم خدمات الوساطة والتداول في المملكة

الترخيص يخوّل الشركة تقديم مجموعة من الخدمات المالية في السعودية

الخطوة تظهر تقدم القطاع المالي السعودي المستعد لمواكبة نمو الاستثمار الإقليمي والعالمي

الرياض، أعلنت شركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال" eWTPA عن حصول شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال" Valuable Capital Financial (VCFC)، إحدى الشركات التابعة لمحفظة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، على الموافقات النهائية من هيئة السوق المالية السعودية، ما يخوّلها إجراء أنشطة التداول والحفظ والاستشارات في المملكة. وأصبحت "ڤاليبل كابيتال فايننشال" بهذه الخطوة أول شركة عالمية في مجال التقنيات المالية مصرح لها بتقديم خدمات الوساطة والتداول عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الإعلان وسط المساعي الرامية إلى تعزيز العلاقات بين أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية والصين ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وكانت مجموعة "تداول" وبورصة شنغهاي وقعتا في سبتمبر الماضي اتفاقية لتعميق التعاون عبر الإدراج المزدوج، وتطوير التقنيات المالية، والاهتمام بالحوكمة والجوانب البيئية والاجتماعية، وتبادل البيانات. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت مجموعة تداول وشركة هونغ كونغ للمقاصّة وتداول الأوراق المالية، عن أن تداول أصبحت بورصة معترفًا بها في هونغ كونغ، ما يتيح للشركات ذات الإدراج الأولي في سوق التداول الرئيسة للبورصة في المملكة التقدم بطلب إدراج ثانوي في هونغ كونغ.

وتعتزم شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال"، بحصولها على هذا الترخيص، إطلاق منصة تداول خاصة بها خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2023"، لربط المستثمرين السعوديين بسوق "تداول" وبأسواق الأسهم الأمريكية في المرحلة الأولى، ثم بأسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة، وغيرها.

وبهذه المناسبة، وصف وزير الابتكار والتقنية والصناعة في هونغ كونغ، البروفيسور سون دونغ، حصول شركة مقرها هونغ كونغ على الموافقات التي تجعلها أول شركة عالمية في مجال التقنيات المالية مرخصة لتقديم خدمات الوساطة والتداول عبر الإنترنت في السعودية، بأنه "إنجاز رائع". وقال إن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة "تدرك الإمكانات التي تنطوي عليها "الويب 3" لتغدو في طليعة مستقبل التمويل والتجارة وتلتزم ببناء بيئة مواتية تمكّن شركات التقنيات المالية لدينا من تحقيق الازدهار".

وقد أعرب كل من السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينغ، ووزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، كريستوفر هوي، عن تهانيه بهذا الإنجاز.

بدوره، أكد جيري لي، المؤسس والمدير الشريك لشركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، أن هونغ كونغ استطاعت أن تصبح مركزًا نابضًا للتقنيات المالية على مدار العقد الماضي، مستفيدة من مكانتها باعتبارها مركزًا ماليًا عالميًا وبوابة مفتوحة نحو أكبر أسواق التقنيات الاستهلاكية وأكثرها ابتكارًا في العالم. وقال: "انسجامًا مع مهمتنا المتمثلة في تمويل قادة القطاعات وبناء جسور التواصل بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد ترسّخ لدينا الاعتقاد بأن المنصة الشهيرة التي تتبع مجموعة "ڤاليبل كابيتال غروب" كانت مهيّأة لتعويض نقص الخدمات في منظومة سوق الأسهم المحلية".

وأضاف: "يُعد الترخيص الممنوح من قبل هيئة السوق المالية السعودية تأييدًا لرؤيتنا وشهادة على مثابرة الفريق وعمله الجادّ لإضفاء الطابع المحلي على المنتجات والخدمات التي تقدمها "ڤاليبل كابيتال غروب" لتلبية المتطلبات التنظيمية والتشغيلية الصارمة".

من ناحيته، أعرب جس تشيونغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" وعضو مجلس الإدارة في شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال"، عن شعوره بالحماس نتيجة تبوؤ شركته صدارة مشهد تطوير البنية التحتية المالية التي قال إنها سوف تساهم في تحريك عجلات التنمية عبر تسريع تدفقات رأس المال بين الصين ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن "الشغف يحركنا، بوصفنا رواد أعمال طموحين، نحو إحداث تأثير إيجابي". وأضاف: "نشعر بشرف تولّي المسؤولية التي أوكلتها إلينا السلطات السعودية، ونشعر بالامتنان لشركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال" لقاء مساعدتهم لنا على فتح الباب أمام سوق النمو المثيرة للاهتمام هذه، ومساعدتنا في التعامل مع المتطلبات التنظيمية المحلية".

يُذكر أن شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال" تأسست في فبراير 2022 بوصفها مشروعًا مشتركًا بالمناصفة بين شركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال" ومجموعة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد"، المقدمة للحلول المالية القائمة على التقنية لخدمة ملايين المستثمرين الأفراد وأكثر من 500 مؤسسة استثمارية وشركات في جميع أنحاء العالم. يقع المقر الرئيس للمجموعة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ولها عمليات فيها وفي بر الصين الرئيس وماليزيا وسنغافورة ونيوزيلندا والولايات المتحدة. وتحظى مجموعة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" بدعم "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، ودعم مستثمرين استراتيجيين بارزين بينهم مجموعة "سينا"، أكبر المساهمين في منصة "ويبو" Weibo، المعروفة باسم "تويتر الصين".

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نبذة عن شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال"

تُعد شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال"، المسجلة في الرياض عام 2022، مشروعًا مشتركًا بين مجموعة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" وشركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال". وتُعد مجموعة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد"، وهي الشركة الأم لـ "ڤاليبل كابيتال فايننشال"، شركة رائدة في مجال تقديم الحلول المالية القائمة على التقنية، وقد تأسست في هونغ كونغ. وقد زوّد نجاح مجموعة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" في هونغ كونغ شركة "ڤاليبل كابيتال فايننشال" بالموارد اللازمة لإتاحة أحدث التقنيات وأنظمة التداول لشركات الوساطة المالية في المملكة العربية السعودية. وبفضل خبرة "ڤاليبل كابيتال فايننشال" في التقنيات والمنتجات المتقدمة، أصبحت مهيأة للاستفادة من قدراتها ودفع عجلة الابتكار في السوق المالية السعودية.