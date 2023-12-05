تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة،

29 منحة بحثية مخصصة لموضوع الاستدامة تلقاها أعضاء هيئة التدريس في جامعة أبوظبي بين عامي 2020 و2023

الدكتور قسايمة: "نعتز بالإسهامات البارزة لأعضاء هيئتنا التدريسية في مجال الاستدامة، ونثمن عالياً جهودهم وتفانيهم من أجل إحداث تغيير إيجابي وتطوير مساعينا البحثية البناءة"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت جامعة أبوظبي بين عامي 2020 و2023 في إحراز تقدم كبير في مجال الأبحاث العلمية حول الاستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث أسهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في إنجازات مهمة بحصولهم على 29 منحة بحثية دعماً لجهودهم المستمرة في مجال الاستدامة. وحصلت 24 منحة من بين 29 على تمويل داخلي من "مكتب البحث العلمي" بجامعة أبوظبي، ونالت خمسة مشاريع بحثية أخرى تمويلاً ناجحاً من عدة مؤسسات وشركات بارزة مثل "أسباير" و"مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة" و" و"شركة مبادلة للاستثمار".

ودعماً لأهداف التنمية المستدامة، أصدر الباحثون في جامعة أبوظبي (1049) دراسة بحثية مميزة، وجدت طريقها سريعاً إلى النشر في مجلات ونشرات علمية مهمة، بما في ذلك "كوربوريت سوشال ريسبونسيبيلتي" و"إنفايرونمنت مانيجمنت" و"إنرجي إكونوميكس" و"ريسورسس بوليسي" والكثير غيرها.

كذلك عُرضت الدراسات البحثية في مؤتمرات دولية رائدة مثل "سلسلة مؤتمرات إنستيتيوت أوف فيزيكس بابليشينغ (IOP): علوم الأرض والبيئة" و"الندوة الدولية حول التصوير الطبي الحيوي" و"المؤتمر الدولي للهندسة المتجددة" الذي ركز على العديد من تحديات أهداف التنمية المستدامة بما فيها القضاء على الفقر والجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والعديد من الأهداف الأخرى الرامية إلى تشجيع الجهود العالمية لبناء عالم شامل يحصل فيه الجميع على الفرص اللازمة للنمو والازدهار.

وقال الدكتور منتصر قسايمه، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي: "فخورون بالإسهامات الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس في مجال الاستدامة، ونقدر عالياً تفانيهم لإحداث قفزات مميزة في تطوير مساعينا البحثية. ونجحنا، من خلال شراكاتنا الاستراتيجية المحلية والعالمية، في تعزيز قدراتنا البحثية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناشئة مزدهرة. ونحن في جامعة أبوظبي نشكر شركاءنا على ما يقدموه من منح وتمويل، ونتطلع للإسهام بفعالية في حل القضايا والمشكلات الراهنة من أجل مستقبل مشرق ومستدام."

تتبوأ جامعة أبوظبي مكانة رائدة في مجالات البحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتصدر أعضاء هيئة التدريس والباحثون فيها الجهود المبذولة لمواجهة تحديات الاستدامة المُلحة في العالم، وتلتزم الجامعة بالحفاظ على أعلى معايير البحث والابتكار. في حين تعمل مؤسسة "أسباير" كركيزة أساسية للتحول التكنولوجي لـ "مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة" في أبوظبي، ما يضمن مساراً واضحاً من التكنولوجيا إلى العميل، وتسعى لرصد التحديات والعمل على إيجاد حلول تُفضي إلى إحراز تقدم رائد، وإحداث تأثير إيجابي في العالم الحقيقي. وتحرص "مبادلة للاستثمار" على الاستثمار وعقد شراكات فاعلة لدعم النمو العالمي والابتكار وتهيئة فرص قيّمة للأجيال القادمة.

للمزيد من المعلومات عن جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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