أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في مقرها، وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، يوماً مفتوحاً لأفراد الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وذلك بهدف إشراكهم في البرنامج التدريبي الجديد التابع للمجموعة والذي يحمل اسم "نورس"، والذي تم تصميمه خصيصاً لتطوير مهارات الإماراتيين وإعدادهم لتولي أدوار تنفيذية في عمليات الشحن في الموانئ التجارية التي تديرها المجموعة.

يأتي تنظيم اليوم المفتوح في إطار سعي الهيئة لتوفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المستفيدة على مستوى إمارة أبوظبي، وخلق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل يضمن للأسر ذات الدخل المحدود الحياة الكريمة من خلال تحفيز المشاركة الإيجابية للوصول إلى الاستقرار الأسري والاستقلال المالي، من خلال العمل بمبادئ الشراكة والتكامل مع مختلف الجهات التي من شأنها دعم الأسر المستفيدة وتوفير فرص التمكين الوظيفي ومساعدة أفراد هذه الأسر على الانخراط في سوق العمل.

واستهدف اليوم المفتوح في أول تعاون من نوعه بين هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ومجموعة موانئ أبوظبي في إطار برنامج "نورس" الذي يمتد من 18 إلى 24 شهراً، 50 فرداً من أفراد الأسر المستفيدة من برامج الهيئة، حيث يتم إشراكهم وفقاً لشروط ومعايير برنامج "نورس" والوظيفة التي سيشغلها المتدرب، والتقدم الذي سيحرزه في 3 مجالات رئيسية هي؛ أعمال الإشراف والتشغيل والإدارة. وعند بدء البرنامج، يقوم المتدربون بتوقيع عقد تدريب مبدئي لمدة عام واحد، ينتقل بعدها إلى عقد عمل دائم مع مجموعة موانئ أبوظبي، بشرط استيفاء متطلبات العام الأول بنجاح.

وبهذه المناسبة قال سعادة قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: "تعمل الهيئة ضمن منظومة فريدة من الشركاء تمكنها من التشارك والتكامل في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، وتحفيز مبادئ التعاون والشراكة لدعم الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأسر في إمارة أبوظبي، ومن خلال برنامج "نورس" التدريبي لدى مجموعة موانئ أبوظبي، والتي توفر فرصة ذات قيمة مضافة على حياة المستفيدين وواقع أسرهم المعيشي".

وبدوره أوضح الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة موانئ أبوظبي: "انسجاماً مع جهودنا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، نسعى في مجموعة موانئ أبوظبي إلى تمكين مواطني دولة الإمارات وتطوير مهاراتهم من خلال برنامج "نورس" التدريبي، ما يدعم جهودنا في توفير كوادر وكفاءات وطنية على قدر عالي من الكفاءة في قطاعات ومجالات الموانئ والمناطق الصناعية وسلاسل التوريد اللوجستية. ولا شك أن تعاوننا مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي سيساهم في دعم أفراد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في أبوظبي، لبدء مرحلة جديدة في مسيرتهم العملية من خلال هذا البرنامج المبتكر الذي يهدف إلى تأهيل المستفيدين للقيام بأدوار تنفيذية تنعكس على عملياتنا التشغيلية، وتساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في أبوظبي".

واطلع المستفيدون المشاركون خلال فعالية اليوم المفتوح التي أقيمت في مقر هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، على المعلومات التعريفية الخاصة بالمجموعة ومرافقها والبرنامج التدريبي "نورس"، وكذلك التعليمات الإرشادية التي من شأنها تسهيل انخراط المتدربين في بيئة العمل.

نبذة عن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي:

تأسست هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في عام 2019، وهي الجهة المعنية بتقديم الدعم الاجتماعي للأسر الإماراتية على مستوى إمارة أبوظبي، وتهدف إلى خلق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المستفيدة. وتشمل خدمات الهيئة تقديم الدعم المالي الاجتماعي، وتعزيز مستويات الثقافة المالية، ومساعدة المستفيدين في الحصول على فرص وظيفية، بالإضافة إلى خدمات قرض الزواج الميسر ودعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من المواطنات، وذلك ضمن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية "نمو".

وتعمل الهيئة على تنفيذ برامجها وفق أربعة توجهات استراتيجية رئيسية تشمل؛ تقديم الدعم المناسب لكل من يحتاج إليه، وتمكين المستفيدين، ووقاية وحماية الفئات المعرضة للخطر، وتنفيذ عمليات ذات كفاءة عالية وفاعلية. وتمتلك الهيئة دوراً فعالاً ضمن برامج التمكين عبر رفع الوعي المالي حول أهمية التخطيط المالي السليم، والوصول إلى أسلوب حياة مالي مستدام، وتنفيذ الدراسات الاجتماعية والمالية المتخصصة التي من شأنها تقديم تصورات حالية ومستقبلية للواقع الاجتماعي للأسر الأكثر استحقاقاً للدعم في أبوظبي. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.ssa.gov.ae.