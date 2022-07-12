دبي: أعلنت "هوتباك"، الشركة الرائدة عالمياً المتخصصة في حلول تغليف المواد الغذائية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن افتتاح صالة عرض جديدة في صلالة. وتأتي صالة العرض الجديدة، التي تعد الثانية للشركة في سلطنة عمان، في إطار خطتها الاستراتيجية لزيادة بصمتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

حضر حفل التدشين عضو مجلس الشورى الشيخ "أحمد بن سعيد بن حسن زعبنوت"، والمدير العام لمجموعة هوتباك ومديرها التنفيذي "بي بي زين الدين"، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات.

وبهذه المناسبة، قال "بي بي زين الدين": "تمثل صالة العرض هذه توسعاً كبيراً لعمليات هوتباك في السوق العمانية. ومن خلال هذا المعرض، نتوقع زيادة حصتنا السوقية في سلطنة عمان ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. إذ لن يسهم المعرض في تأسيس موطئ قدم أكثر رسوخاً لنا في البلاد، وإنما سيساعد أيضا على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على تشكيلة منتجاتنا، مما يعزز إيرادتنا في السنوات المقبلة".

وأضاف: "تتركز معظم عملياتنا التصنيعية حتى الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع افتتاح صالة العرض الجديدة في صلالة، إلى جانب مصنع في صحار، نسعى إلى توسيع نطاق عملياتنا التشغيلية على امتداد منطقة الشرق الأوسط. وسيمكننا هذا من تقليص تكاليف الشحن، وخفض الزمن اللازم للتوصيل للموزعين المحليين وزيادة قدراتنا الانتاجية".

وقد بدأت صالة العرض الجديدة عملياتها بالفعل، حيث توفر مجموعة واسعة من منتجات التعبئة والتغليف المبتكرة لشركة هوتباك. وتعد ثاني صالة عرض تفتتحها الشركة في سلطنة عمان، ليرتفع العدد الإجمالي لمعارض هوتباك إلى 44 معرضاً في منطقة الشرق الأوسط. ويقول "راتيش بيلاي"، المدير الإقليمي لشركة "هوتباك عُمان"، إن "خطة التوسع الجريئة للشركة في سلطنة عمان تتضمن افتتاح فروع أخرى عبر مختلف أنحاء البلاد في المستقبل القريب".

وأوضح أن الشركة تعتزم افتتاح معرضين جديدين قريباً في منطقتي روي وبركاء في مسقط، وقال: "نهدف إلى اغتنام هذه الفرصة في ترسيخ مكانتنا في سوق السلطنة لتصبح هوتباك العلامة التجارية الرائدة لمنتجات التغليف في سلطنة عمان ومنطقة الشرق الأوسط ككل".

جدير بالذكر أن "هوتباك" أعلنت أيضاً عن خطط لتوسيع نطاق منشآتها التصنيعية ومعارضها للبيع بالتجزئة إلى أسواق أخرى في المنطقة وذلك كجزء من تركيزها على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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نبذة عن "هوتباك":

تأسست في العام 1955، تعتبر "هوتباك" الدولية شركة رائدة معترف بها في تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. تنتشر عمليات الشركة اليوم في 12 بلداً، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب ونيجيريا وأستراليا. وخلال فترة زمنية قصيرة، نمت الشركة لتصبح واحدة من اللاعبين الرائدين في قطاع التغليف بسبب

سمعتها في توريد منتجات عالية الجودة، وأسعارها المعقولة وخدماتها المتميزة. وتعتبر "هوتباك" متجراً متكاملاً يقدم مجموعة كاملة من منتجات التغليف لقطاعات الفنادق والمطاعم، والتجزئة والتغليف الصناعي. كما تمثل الشركة شركات التصنيع الرئيسية الأخرى حول العالم، فيما يتم تعبئة منتجاتها بصورة صحية في تصاميم عصرية وجذابة وتسويقها تحت علامات "هوتباك" (مجموعة ذات استخدام مفرد) و"سوفت كول" (مجموعة المحارم).

كشركة متخصصة في تغليف المواد الغذائية، حصلت "هوتباك" على شهادات BRCGS, SEDEX, ESMA, PEFC, FSC, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018، التي تضمن أعلى درجات جودة المنتجات. كما فازت "هوتباك" بجائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة جائزة دبي للصناعة الذكية 2020 لقطاع التصنيع. وتمتلك "هوتباك" اليوم 30 مركزاً حصرياً للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 600 منتج متخصص غير متوافر في محال السوبرماركت، فضلاً عن امتلاكها موقع www.hotpackwebstore.com الإلكتروني، الذي يعتبر أكبر متجر الكتروني لمنتجات تغليف المواد الغذائية على مستوى المنطقة. وعلى مرّ السنين، أصبحت "هوتباك" علامة موثوقة بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، وعمليات الترويج المتواصلة لعلامتها.