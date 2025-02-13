دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "هوتباك"، الشركة المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف المستدامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن تكريم 27 موظفاً من كوادرها المتميزة من أصل 4200 موظفاً وذلك في النسخة الافتتاحية من حفل توزيع "جوائز التميز للمديرين التنفيذيين". وشهدت الفعالية، التي أُقيمت على هامش "الاجتماع التنفيذي العالمي" للشركة، تكريم أفراد وفرق عمل من مختلف الفئات، احتفالاً بإسهاماتهم في مجالات الابتكار والريادة والتميز التشغيلي.

وتضمنت الجوائز فئات متعددة، بما في ذلك "بطل السلامة"، و"بطل الاستدامة"، و"أفضل موظف"، و"بطل الأفكار المبتكرة للعام"، و"مرشد العام"، و"إنجاز العمر"، من بين فئات أخرى. وكان من بين الفائزين أصحاب إنجازات استثنائية عبر جميع مرافق "هوتباك" العالمية، وهو ما يعزز التزام الشركة باكتشاف المواهب وتقديرها وبناء ثقافة التميز. كما سلطت جوائز "التنويه الخاص" الضوء على الأفراد الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود في مجالات مثل أداء المبيعات والمساهمة طويلة الأجل والأداء المتميز.

وبهذه المناسبة، قال "عبد الجبار بي بي"، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة "هوتباك": "موظفونا هم أساس نجاح هوتباك. تعد "جوائز التميز للمديرين التنفيذيين" بمثابة تكريم لعملهم الجاد، وتفانيهم، وسعيهم الدؤوب لتحقيق التميز. نحن في هوتباك ملتزمون بخلق بيئة يشعر فيها كل موظف بالتقدير والتمكين لكي يتمكن من تحقيق النمو. وهذا الاحتفال لا يقتصر فقط على الإنجازات الفردية، إنما يتعدى ذلك ليشمل الاعتراف بالجهد الجماعي الذي يدفع شركتنا نحو الأمام".

وفيما يتعلق بنهج "هوتباك" المرتكز على الموظفين، قال "زين الدين بي بي"، رئيس العمليات والمدير التنفيذي لشركة "هوتباك": "إننا في هوتباك نؤمن بأن الاستثمار في موظفينا هو استثمار في مستقبلنا. نحن حريصون على خلق ثقافة تقدر موظفينا وتعترف بجهودهم وتمكنهم، لنعزز بذلك الابتكار وندفع عجلة التميز التشغيلي ونرتقي بمعايير رضا العملاء. ويلعب هذا النهج دوراً فعالاً في جعل هوتباك شركة رائدة عالمياً في حلول التعبئة والتغليف، وسنستمر في إعطاء الأولوية لنمو فريقنا ورفاهيته بينما نمضى قدماً نحو المستقبل".

وجدير بالذكر أن "جوائز التميز للمديرين التنفيذيين" هي أحدث مبادرة ضمن مبادرات "هوتباك" المتواصلة التي تهدف إلى دعم رفاه الموظفين والتطوير المهني. وكجزء من "مبادرة هوتباك للسعادة"، تواصل الشركة تنفيذ برامج من شأنها أن تعزز من النمو الشخصي وتشجع الابتكار وتخلق فرصاً للموظفين للازدهار. ومن خلال مبادرات من هذا النوع، تعزز "هوتباك" مكانتها كمؤسسة تقدر قواها العاملة وتنمي ثقافة التعاون والنجاح.

وتأسست "هوتباك" في عام 1995، وتطورت لتصبح قوة رائدة في صناعة التعبئة والتغليف، مدفوعة بتفاني وخبرة موظفيها الذين يزيد عددهم على 4,200 موظف. ومع حضور قوي في 106 دول حول العالم - بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وساحل العاج ونيجيريا وإسبانيا وفرنسا وأستراليا - يعتمد نجاح "هوتباك" على مواهب والتزام موظفيها. ومن خلال 20 منشأة تصنيع حديثة، يعمل الموظفون على تقديم حلول تغليف مبتكرة وعالية الجودة ومستدامة لقطاعات الفنادق والمطاعم والتموين، وتجارة التجزئة والتعبئة والتغليف الصناعية. وتظل "هوتباك" راسخة في التزامها بتعزيز ثقافة مكان العمل لتقدير موظفيها وتمكينهم من تشكيل مستقبل الصناعة.

نبذة عن "هوتباك":

تأسست في العام 1955، تعتبر "هوتباك" الدولية شركة رائدة معترف بها في تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. تنتشر عمليات الشركة اليوم في 16 بلداً، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب وساحل العاج ونيجيريا واسبانيا وأستراليا. وخلال فترة زمنية قصيرة، نمت الشركة لتصبح واحدة من اللاعبين الرائدين في قطاع التغليف بسبب سمعتها في توريد منتجات عالية الجودة، وأسعارها المعقولة وخدماتها المتميزة. وتعتبر "هوتباك" متجراً متكاملاً يقدم مجموعة كاملة من منتجات التغليف لقطاعات الفنادق والمطاعم، والتجزئة والتغليف الصناعي. كما تمثل الشركة شركات التصنيع الرئيسية الأخرى حول العالم، فيما يتم تعبئة منتجاتها بصورة صحية في تصاميم عصرية وجذابة وتسويقها تحت علامات "هوتباك" (مجموعة ذات استخدام مفرد) و"سوفت كول" (مجموعة المحارم).

كشركة متخصصة في تغليف المواد الغذائية، حصلت "هوتباك" على شهادات BRCGS, SEDEX, ESMA, PEFC, FSC, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018، التي تضمن أعلى درجات جودة المنتجات. كما فازت "هوتباك" بجائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة جائزة دبي للصناعة الذكية 2020 لقطاع التصنيع. وتمتلك "هوتباك" اليوم 50 مركزاً حصرياً للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 600 منتج متخصص غير متوافر في محال السوبرماركت، فضلاً عن امتلاكها موقع www.hotpackwebstore.com الإلكتروني، الذي يعتبر أكبر متجر الكتروني لمنتجات تغليف المواد الغذائية على مستوى المنطقة. وعلى مرّ السنين، أصبحت "هوتباك" علامة موثوقة بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، وعمليات الترويج المتواصلة لعلامتها.

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