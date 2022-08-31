دبي: أعلنت "هوتباك"، الشركة المتخصصة في حلول تعبئة وتغليف الأغذية ومقرها دبي، عن افتتاح صالة عرض حصرية للبيع بالتجزئة في الرياض، كجزء من استراتيجية النمو القوية التي تتبناها الشركة في المملكة العربية السعودية. وتعد صالة العرض الجديدة منفذ المبيعات الـ 45 لـ"هوتباك" على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولدى الشركة خطط أكبر لتوسيع نطاق عملياتها عبر المنطقة.

وتقع صالة العرض الممتدة على مساحة 3000 قدم مربعة في مجمع الفايز، على شارع عمر بن عبد العزيز، في حي الربوة بالرياض. ودشّن صالة العرض "عبد الجبار بي بي"، العضو المنتدب لشركة "هوتباك"، بحضور كبار المسؤولين لشركة هوتباك من مختلف أنحاء المنطقة.

وتعليقاً على افتتاح المعرض الجديد، قال "عبد الجبار": "نحن سعداء بإطلاق منفذ البيع بالتجزئة الجديد في المملكة العربية السعودية كجزء من خططنا للنمو في البلاد. تؤدي التطورات الحالية التي تشهدها الممكلة إلى زيادة الطلب الاستهلاكي. وتكمن قوة هوتباك في محفظتها الواسعة من المنتجات ذات الجودة العالية التي لا تُضاهى في السوق. ويعزز تسهيل وصول العملاء إلى منتجاتنا عبر منافذنا من ولائهم لنا. حيث تدعم هذه المنافذ أيضاً استراتيجية البيع متعدد القنوات التي نتبناها في المملكة".

وبدوره، قال "سهيل عبد الله"، نائب الرئيس للمجموعة في شركة "هوتباك": "نحن بصدد توسيع عملياتنا إلى جميع المناطق في المملكة العربية السعودية. حيث إننا ندرك أن متاجر البيع بالتجزئة أساسية لإستراتيجية النمو لدى هوتباك، فهي تساعد على تعزيز حضور علامتنا التجارية. وباعتبارنا شركة متخصصة في صناعة حلول تغليف الأغذية مع شبكة حصرية لتجارة التجزئة، تواصل هوتباك تقريب المسافات بين المستهلكين النهائيين ومنتجات التعبئة والتغليف المستدامة ذات الجودة العالية. حيث تتميز عملياتنا الانتاجية بأنها قائمة على تقنيات ذكية متطورة ومبتكرة".

وقال "سعيد بن دليل"، المدير التنفيذي في شركة "هوتباك": "نحرص دوماً على ضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والنظافة وتقديم منتجات مرفقة بغطاء مانع للعبث، بينما نواصل توسعنا في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتم تجهيز متجرنا في الرياض برفوف مخصصة حصرياً للمنتجات القابلة للتحلل، بما يتماشى مع التزام هوتباك تجاه الاستدامة. وهذه ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها هوتباك بعرض منتجات مصنّعة في المملكة العربية السعودية على رفوف متاجرها".

وتواصل "هوتباك" توسعة منشآتها التصنيعية وشبكتها للبيع بالتجزئة إلى مواقع مختلفة بهدف تنمية حضورها في أجزاء أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الإطار، افتتحت الشركة مؤخراً صالة العرض الثانية لها في صلالة بسلطنة عمان.

وتتمتع هوتباك بخبرة في مجال تصنيع المنتجات من الورق والبلاستيك والألمنيوم والخشب والرغوة، وتضم محفظتها أكثر من 3500 منتج. ولدى الشركة أكثر من 25 ألف علامة تجارية دولية كعملاء، ويعمل بها قرابة 3300 موظف موزعين على 13 دولة. وتمتلك الشركة 13 منشأة تصنيعية. كما تقوم أيضاً بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة.

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نبذة عن "هوتباك":

تأسست في العام 1955، تعتبر "هوتباك" الدولية شركة رائدة معترف بها في تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. تنتشر عمليات الشركة اليوم في 12 بلداً، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب ونيجيريا وأستراليا. وخلال فترة زمنية قصيرة، نمت الشركة لتصبح واحدة من اللاعبين الرائدين في قطاع التغليف بسبب سمعتها في توريد منتجات عالية الجودة، وأسعارها المعقولة وخدماتها المتميزة. وتعتبر "هوتباك" متجراً متكاملاً يقدم مجموعة كاملة من منتجات التغليف لقطاعات الفنادق والمطاعم، والتجزئة والتغليف الصناعي. كما تمثل الشركة شركات التصنيع الرئيسية الأخرى حول العالم، فيما يتم تعبئة منتجاتها بصورة صحية في تصاميم عصرية وجذابة وتسويقها تحت علامات "هوتباك" (مجموعة ذات استخدام مفرد) و"سوفت كول" (مجموعة المحارم).

كشركة متخصصة في تغليف المواد الغذائية، حصلت "هوتباك" على شهادات BRCGS, SEDEX, ESMA, PEFC, FSC, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018، التي تضمن أعلى درجات جودة المنتجات. كما فازت "هوتباك" بجائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة جائزة دبي للصناعة الذكية 2020 لقطاع التصنيع. وتمتلك "هوتباك" اليوم 30 مركزاً حصرياً للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 600 منتج متخصص غير متوافر في محال السوبرماركت، فضلاً عن امتلاكها موقع www.hotpackwebstore.com الإلكتروني، الذي يعتبر أكبر متجر الكتروني لمنتجات تغليف المواد الغذائية على مستوى المنطقة. وعلى مرّ السنين، أصبحت "هوتباك" علامة موثوقة بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، وعمليات الترويج المتواصلة لعلامتها.

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