رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة و "هواوي" عن تعاونهما المستمر من خلال حملات تسويقية مبتكرة لتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، وعلى وجه التحديد في السوق الصيني.

وقد قامت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بإطلاق عدة حملات تسويقية ناجحة مستخدمة المنصات التي تقدمها منظومة هواوي المتكاملة مثل منصة إعلانات Petal Ads، ومتجر HUAWEI AppGallery، وHUAWEI Themes، للترويج عما تقدمه رأس الخيمة لزوارها من جمال طبيعي، وتراث ثقافي غني، وتجارب سياحية مميزة. ومن أبرز هذه الحملات، حملة "الأسبوع الذهبي"، التي شهدت تعاوناً مع أبرز المؤثرين الصينيين لخلق تفاعل ملموس.

وقال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "تجسّد شراكتنا مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة رؤيتنا المشتركة للابتكار والتميز، بما يتماشى مع رؤية رأس الخيمة التي تسعى لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للسياحة والترفيه. وتمثل منظومة هواوي البوابة المثالية للوصول إلى السوق الصيني، وجذب الشركات الصينية للتفاعل مع سوقنا المحلي حيث توفر حلولنا، مثل Petal Ads، خيارات مثالية للوصول إلى الجماهير الصينية، وتعزيز الروابط الهادفة التي تدعم القطاع السياحي والتبادل التجاري والاستثمارات من الصين."

من جهته، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة:

"لطالما كان السوق الصيني من أولوياتنا الاستراتيجية، فهو واحد من أهم أسواقنا العالمية العشرة. من خلال شراكتنا مع هواوي، استطعنا الوصول إلى المسافرين الصينيين بطريقة مبتكرة وفعالة، مع التركيز على إبراز جمال إمارتنا وعروضها الفريدة. النتائج التي حققناها حتى الآن مشجعة للغاية، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات مع هذه الشراكة."

ضمن إطار هذه الشراكة، استضافت رأس الخيمة بطولةHUAWEI AppGallery Gamers Cup التي نظّمها متجر تطبيقات هواوي في نوفمبر 2024، وهي أول فعالية من نوعها للألعاب الإلكترونية تُقام على شاطئ البحر في المنطقة. استقطب الحدث ما يقارب 1000 مشارك وقدم تجربة استثنائية لمحبي الألعاب الإلكترونية، مما عزز مكانة رأس الخيمة كوجهة مبتكرة للسياحة والترفيه.

كما أسهمت مشاركة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في قمة مطوري هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2024 التي أُقيمت في نوفمبر بتعزيز التعاون بين رأس الخيمة وكبرى الشركات الصينية، وتشجيعها على استكشاف فرص التوسع في الإمارة من خلال العلاقات التجارية والترويج لرأس الخيمة كوجهة مثالية للمستقبل، بفضل موقعها الاستراتيجي، وبيئتها الداعمة للأعمال، ومقوماتها السياحية الفريدة.

نبذة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA) في مايو 2011 تحت إشراف حكومة رأس الخيمة. وتهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى تطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية المستوى للسفر الترفيهي والعمل، وتوفير فرص استثمارية مستدامة وتحسين جودة الحياة لسكانها. ومن أجل تحقيق أهدافها، تتمتع الهيئة بتفويض حكومي لترخيص وتنظيم ومراقبة صناعة السياحة والضيافة في الإمارة.

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