دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت "هواوي" بالتعاون مع "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إنجازاً مهماً في رحلة التطور نحو توفير شبكة الجيل الخامس 5G المتطورة، ونجحت الشركتان في تفعيل أول حل رقمي داخلي لشبكة LampSite X باستخدام تقنيات تجميع ثلاثة نواقل (3CC) لشبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط. ويعزز هذا الإنجاز ريادة "دو" في مجال تجربة المستخدم لشبكات الجيل الخامس، التي توفر سرعة نقل بيانات قياسية تبلغ 5.1جيجابت في الثانية.

نجحت "دو" بالتعاون مع "هواوي" في عام 2021 بإطلاق أول شبكة داخلية واسعة النطاق بسرعة 1 جيجابت في الثانية. واليوم، يهدف هذا الابتكار المشترك الجديد إلى تعزيز قدرات شبكات الهاتف المحمول بشكل كبير وتحسين تجربة الاتصال للمستخدمين في الأماكن المغلقة مثل مراكز التسوق والفنادق والمطارات والمباني السكنية.

وباعتبارها شركة رائدة في سوق شبكات الجيل الخامس، شهدت "دو" نتائج ملحوظة بفضل هذا الإنجاز، حيث أصبحت تمثل نسبة الاستخدام لشبكات الجيل الخامس الآن أكثر من 60% من إجمالي نشاط الهاتف المحمول، متجاوزةً نسبة الاستخدام المجمعة لشبكات الجيل الرابع والثالث. ويوضّح التبني واسع النطاق لخدمات شبكات الجيل الخامس نجاح شبكة "دو"، كما سيوفر نشر ثلاث نواقل ذات نطاق ترددي كبير معززة بتقنية TDD للمستخدمين تجربة اتصال لا مثيل لها.

قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو": "نلتزم في "دو" بتوفير تجارب استخدام عالية الجودة لعملائنا، لذلك أطلقنا منذ تقديم تقنية شبكات الجيل الخامس في عام 2019 العديد من الخدمات المبتكرة من ضمنها خدمات شبكات الجيل الخامس اللاسلكية المنزلية. ويُعدّ تقديم تقنية تجميع موجات النواقل الثلاثة في تقنية شبكة الجيل الخامس ضمن شبكة الحلول الداخلية خطوة هامة لضمان جودة تجارب الاستخدام ولتعزيز قدرات شبكتنا." وأضاف: "نسعى دائما في دو إلى تقديم أحدث الخدمات والتقنيات الرائدة للعملاء، حيث نعمل دائما على تحسين شبكاتنا وتطوير خدماتنا والاستثمار في أحدث التقنيات لدعم رحلة التحول الرقمي في الدولة والوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا".

من جانبه قال إريك باو، رئيس إنتاج الأنظمة الداخلية الرقمية اللاسلكية في هواوي: "نشهد اليوم تطوراً سريعاً لشبكات الجيل الخامس، حيث وصلنا إلى عصر الابتكار المتمثل في المركبات الكهربائية الذكية والروبوتات الشبيهة بالبشر والهواتف المحمولة السحابية وتقنية العرض ثلاثية الأبعاد بالعين المجردة. وأصبح لا بدّ للمشغلين اليوم أن يوفروا شبكات داخلية ذات قدرة أكبر وأداء أعلى وكفاءة معززة في توفير الطاقة. وباعتباره حلاً داخلياً رائداً في القطاع، يساعد LampSite X المشغلين في بناء شبكات داخلية توفر الذكاء والأداء الاستثنائي لتلبية النمو الهائل في الطلب على الخدمة".

وتحافظ "دو" على التزامها بتقديم أفضل خدمات شبكات الجيل الخامس لعملائها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة من خلال التعزيز المستمر لشبكتها بأحدث التطورات التقنية. وتماشياً مع التزامها طويل الأمد بدعم أهداف الاتصال في دولة الإمارات، تواصل "دو" في ابتكار وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز قدرات الشبكة وتقدم الحلول المتطورة.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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