● هواوي كلاود تزود الشركات الناشئة في قطاع الألعاب الإلكترونية بالتكنولوجيا السحابية المتطورة والموارد المجانية والدعم الفني المخصص من خلال مسرعة الألعاب التابعة لميراك كابيتال

الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت كل من هواوي كلاود السعودية، المزود الرائد لحلول الحوسبة السحابية المتقدمة، وميراك كابيتال، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاع التكنولوجيا، المرخصة من قبل هيئة السوق المالية عن توقيع اتفاقية شراكة لدعم وتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه الشراكة استنادًا إلى الأسس الراسخة التي وضعها صندوق ميراك للألعاب، وهو صندوق استثماري بقيمة 80 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي يشرف عليه صندوق التنمية الوطني، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. ويؤدي صندوق ميراك للألعاب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى برنامج "إغنايت للمحتوى الرقمي"، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودفع عجلة الابتكار والنمو في قطاع الألعاب.

ويشرف صندوق التنمية الوطني، في إطار مهامه، على منظومة متكاملة للتمويل التنموي لدعم القطاعات الرئيسية والقطاعات الواعدة، بما في ذلك قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. ويأتي دور صندوق ميراك للألعاب في تحفيز الاستثمار والابتكار في صناعة الألعاب، كما يسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي، ويدعم نمو القطاع، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال الألعاب والرياضات الالكترونية بما يعزز من التنوع الاقتصادي للمملكة.

وتُقدم هواوي كلاود دعماً كبيراً للشركات الناشئة في قطاع الألعاب الإلكترونية المشاركة في البرنامج على شكل مجموعة من الموارد الموجهة. وسيتسنى لهذه الشركات الاستفادة من الاعتمادات السحابية المجانية، بما يُتيح لها الوصول إلى البنية التحتية المتقدمة لهواوي كلاود لاختبار حلول الألعاب الإلكترونية الخاصة بها وتطويرها دون تحمُّل أي تكاليف مقدمة. وإضافة إلى ذلك، ستوفر هواوي كلاود سلسلة من الورش العملية والإرشادات الفنية المخصصة لمساعدة الشركات الناشئة على اعتماد التقنيات السحابية وإدارة التكاليف بكفاءة، فضلاً عن الاستعداد لتحقيق النمو المستدام.

وتؤكد الشراكة الاستراتيجية بين هواوي كلاود وميراك كابيتال التزامهما المشترك بدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والمستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030. وستستثمر هذه الشراكة الخبرات الفنية المتميزة لهواوي كلاود والإمكانات الاستثمارية الهائلة لميراك كابيتال، وذلك بهدف إرساء منظومة مزدهرة تدعم الابتكار والمواهب المحلية وتعزز نمو شركات الألعاب الإلكترونية في المملكة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لورنس ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود السعودية: "تُسهم الألعاب الإلكترونية في رسم ملامح المشهد الرقمي، الذي تبرز فيه المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة على مستوى العالم. ويسرنا في هواوي كلاود التعاون مع ميراك كابيتال لتمكين الشركات الناشئة في قطاع الألعاب الإلكترونية، من خلال تزويدها بالبنية التحتية والدعم اللازمين للابتكار والنمو".

ومن جانبه، قال عبدالله التمامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميراك كابيتال: "يؤكد كلٌ من صندوق ميراك للألعاب، الذي تبلغ قيمته 80 مليون دولار أمريكي والمدعوم من صندوق التنمية الوطني، وإطلاق برنامج مسرعة الأعمالِ Exel Gaming Accelerator ، التزامنا الراسخ بإرساء منظومة مزدهرة لقطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة. وتهدف شراكتنا مع هواوي كلاود إلى ضمان حصول الشركات الناشئة على فرص الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة والموارد الضرورية، بهدف تمكينها من تعزيز قدراتها والنجاح في التوسع نحو أسواق جديدة".

ويُشار إلى أنّ مسرعة الألعاب إكسل تستقبل حالياً طلبات الشركات الناشئة في قطاع الألعاب الإلكترونية الراغبة بالانتساب إلى الدفعة الأولى، لا سيما تلك التي تتمتع بنماذج أعمال قابلة للتطوير وإمكانات قوية للنمو. ويُزود البرنامج المشاركين بمجموعة متنوعة من الإرشادات القيّمة، والفرص الاستثمارية، وغيرها من الخبرات الفنية لدى الشركاء البارزين، بمن فيهم هواوي كلاود. ويستمر استلام الطلبات حتى 16 فبراير 2025.

نبذة عن ميراك كابيتال

ميراك كابيتال هي شركة استثمارية تركز على الفرص الواعدة في قطاع التقنية عبر مراحل نمو مختلفة وقطاعات متعددة. وترتكز ميراك كابيتال على قاعدة قوية من البحث والرؤى العميقة في مجال التقنية، ما يمكنها من البقاء في طليعة التوجهات التقنية لإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة والتي تنسجم مع مختلف مراحل التبني في عدة قطاعات محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما تهدف الشركة الى إقامة شراكات مع قادة التحول التقني ودخول أسواق جديدة والاستفادة من فرص النمو والتطوير، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الابتكار وروح المبادرة هما الدعائم الأساسية لبناء مستقبلنا.

نبذة عن هواوي:

تأسست هواوي عام 1987، وهي شركة رائدة عالميًا في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. لدينا أكثر من 207,000 موظف ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، حيث نخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

نهدف إلى إيصال التكنولوجيا الرقمية لكل فرد ومنزل ومؤسسة لخلق عالم ذكي متصل بالكامل. ولتحقيق ذلك، نعمل على تعزيز الاتصال الشامل وضمان الوصول المتكافئ إلى الشبكات؛ وتوفير تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم لتقديم قوة الحوسبة الفائقة في أي وقت وأي مكان؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة، وإعادة تعريف تجربة المستخدم من خلال الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر تخصيصًا في جميع جوانب الحياة، سواء في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل.

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