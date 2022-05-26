الراعي الماسي لمؤتمر ومعرض "ميليبول قطر" هواوي تؤكد التزامها بدعم مبادرات وبرامج الرقمنة في دول المنطقة ودفع عجلة بناء عالم رقمي آمن

الشرق الأوسط،: أكدت شركة هواوي العالمية الرائدة في مجال توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات والراعي الماسي لفعالية "ميليبول قطر" 2022، المعرض الدولي الرائد في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني الذي أقيم في الفترة الممتدة بين 24 إلى 26 مايو في العاصمة القطرية الدوحة، التزامها بدعم مبادرات وبرامج التحول الرقمي في دول المنطقة. كما أكدت الشركة على التزامها بدفع عجلة بناء عالم رقمي آمن بالتماشي مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة التي تستهدف تعزيز نهج الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة والارتقاء بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ليكون محور الدعم الأول لباقي القطاعات والصناعات.

تؤكد مشاركة هواوي في "ميليبول قطر" والمنتجات والحلول التي قدمتها والخبرات والعلوم التي شاركتها مع جمهور الحدث مكانتها الرائدة في مجال توفير التقنيات المتطورة لتطوير البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات والتركيز على الأمن السيبراني وحلوله الشاملة كأولوية على طريق بناء العالم الرقمي الآمن الذي يوفر خدمات ومنتجات وحلول عصرية سلسة ومتطورة، وتسهم في إثراء حياة الناس.

وتلعب هواوي دوراً فاعلاً لدفع عجلة التحول الرقمي ضمن مختلف القطاعات، وتواصل التركيز على مختلف محاور الأمن السيبراني وحماية الخصوصية باعتباره أولوية، ما ساهم على مدى 30 عاماً باستخدام منتجات هواوي في أكثر من 170 بلداً ومنطقة حول العالم من بينها 1500 شبكة اتصالات، وقدمت الشركة خدماتها لما يقارب 3 مليارات مستخدم ونجحت بتحقيق سجل حافل على مستوى بناء شبكات الاتصالات والمعلومات والنجاح في تحقيق أرقى مستويات الخصوصية والأمان من خلال الابتكارات والتقنيات التي تركز على توفيرها على ضوء استثماراتها الضخمة في البحث والتطوير التي بلغت 22.4 مليار دولار أمريكي متخطية 22% من عوائدها السنوية للعام الماضي 2021، خُصصت من أصلها 5% لتعزيز الأمن السيبراني، وأثمرت في حصول الشركة على أكثر من 70 شهادة في الأمن السيبراني، الأمر الذي منح عملاءها حول العالم أرقى مستويات الأمان والخصوصية بالتماشي مع أفضل المعايير والمقاييس الدولية المعتمدة. وتواصل هواوي تقديم منتجات وخدمات رقمية آمنة تتمتع بأعلى درجات الموثوقية والاعتمادية، وذلك من خلال ابتكاراتها التقنية وتبنيها لنهج الانفتاح والتعاون بين القطاعين العام والخاص وكافة الفاعلة في مجال تعزيز مستقبل الأمن السيبراني حول العالم.

وفي هذا السياق، قال كمال زيان، كبير مسؤولي الأمن في هواوي في شمال الخليج: "في العصر الرقمي المتسارع الذي نشهده، لا يزال الأمن السيبراني وخصوصية البيانات يمثلان أولوية أساسية. وتعكس مشاركتنا في ميليبول قطر التزام هواوي بتمكين شركائها ودعم رحلة التحول الرقمي من خلال الابتكارات والحلول المتقدمة لتعزيز الأمن السيبراني".

وكان زوار المعرض على موعد مع تجربة حلول هواوي المتقدمة لمختلف القطاعات ضمن منصتها المشاركة في "ميليبول قطر"، حيث أتيحت فرصة قيمة للمسؤولين الحكوميين للتعرف على مركز التشغيل للمدن الذكية (Smart City IOC)، وهي منصة مركزية تقدم تصوراً شاملاً عن المدينة وسير الحياة فيها وتوفر دراسات وتحليلات وتوقعات عن المخاطر المحتملة، وتتخذ قرارات شاملة ومدروسة بناءً على البيانات والمعلومات. ويدعم حل هواوي للقيادة والتحكم المتقارب (Huawei Converged Command & Control Solution) الصوت والصورة والبيانات بما يثري منظومة اكتشاف الحوادث في الموقع بشكل سريع ويتيح التعاون الفعال بين الأقسام المختلفة لضمان الأمن العام في المدن. وفي الوقت نفسه، ستعرض الشركة حل التعليم الذكي المتكامل، بما في ذلك الاتصال الذكي كأساس والحرم الجامعي الآمن والفصول الدراسية الذكية للتعلم الهجين وسيناريوهات حوكمة البيانات.

وسلطت الشركة الضوء على قدراتها الرائدة في مجال استدامة تقنية المعلومات والاتصالات لقطاع الطاقة الحيوي، بما يشمل حلولاً مبتكرة على غرار سحابة التنقيب والإنتاج (E&P Cloud)، وحرم إنتاج حقول النفط والغاز (Oil&Gas Field Production Campus) واكتشاف اختراق خطوط أنابيب النفط والغاز (Oil&Gas Pipeline Intrusion Detection) وحرم إنتاج التكرير (Refining Production Campus) وإدارة الأمن وربط محطات الوقود (Gas Station Interconnection and Security Management). ومع التطور السريع للتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس، أصبح بناء مراكز البيانات يمثل تحدياً للشركات، لذلك قدمت هواوي الحلول القادرة على تقليص الفترات الطويلة التي تستغرقها عملية البناء، علاوة على الاستهلاك المرتفع لموارد المياه والكهرباء والحلول المخصصة لتيسير عملية التشغيل والصيانة. وتعمل هواوي على تأسيس مراكز بيانات متطورة تتسم بالبساطة والاستدامة والذكاء والأمان، من خلال تطبيق منظومة ذكية تمتاز بالمرونة ويمكن توسيع نطاقها حسب الحاجة.

كما عرضت هواوي رؤيتها السحابية لتقديم نموذج "كل شيء كخدمة" (Everything as a Service)، والمدعوم بثلاث ركائز هي البنية التحتية كخدمة، والتكنولوجيا كخدمة، والخبرة كخدمة، الأمر الذي سيعمل على تحفيز مسيرة التحول الرقمي مع تقليص البصمة الكربونية للبنية التحتية لتقنية المعلومات، وتسريع تطوير التطبيقات والعمليات التجارية الجديدة، وتمكين الشركات من الابتكار بوتيرة أسرع.

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