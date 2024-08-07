خلال حملتها الإقليمية في المملكة

تماشياً مع رؤية البحرين 2030، وبحضور نخبةً من قادة القطاع والمسؤولين الحكوميين والخبراء التقنيين ركزت الحملة على سبل مساهمة حلول تقنية المعلومات والاتصالات بإحداث تحول جذري في عمليات هذه القطاعات الحيوية.

المنامة، البحرين: استضافت هواوي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية، مؤخراً فعالية خاصة في البحرين ضمن إطار حملتها الترويجية الإقليمية، استعرضت فيها حلولها المتقدمة لتمكين القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والعقارات والتمويل.

لطالما كانت هواوي شريكاً حيوياً للبحرين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على مدار 20 عاماً، حيث تعاونت بشكل وثيق مع المؤسسات الحكومية والشركات المحلية. وتوضح الحملة الترويجية التزام هواوي المستمر بالتحول الرقمي للمملكة، والذي يعتبر من الركائز الأساسية لرؤيتها الوطنية؛ حيث تركز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على تعزيز القدرات التقنية الوطنية، وتشييد بنية تحتية قوية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين إلى أكثر من 2 مليار دولار بحلول العام 2026.

جمعت فعالية هواوي في البحرين نخبةً من قادة القطاع والمسؤولين الحكوميين والخبراء التقنيين لاستكشاف سبل مساهمة حلول تقنية المعلومات والاتصالات بإحداث تحول جذري في عمليات هذه القطاعات الحيوية. وتندرج هذه المبادرة في إطار حملة الشركة الأوسع نطاقاً لتحفيز مسارات التحول الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع التركيز بصورة خاصة على أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الرئيسية. وتوفر الحملة منصة مهمة للشركاء للتحاور حول استراتيجيات السوق التجارية، وسياسات الوصول إلى الشركاء، والحوافز، واستكشاف أدوات التسويق.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت بينج يي، العضو المنتدب لشركة هواوي بمملكة البحرين، على أهمية التحول الرقمي لمجتمع الشركات في البحرين. وقالت بهذا الخصوص: "التحول الرقمي ليس مجرد استراتيجية، وإنما هو مفتاح نجاح الشركات البحرينية على المدى الطويل. ويمكن للتقنيات المتقدمة أن توفر فرصاً هائلة للنمو، وأن تساعد في مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاعات الاقتصادية كافة".

وسلطت هواوي الضوء في حملتها الترويجية على استراتيجيتها الخاصة لحلول السوق التجارية، وحجم الفرص الهائلة التي يمكن للتحول الرقمي أن يوفرها عبر جميع المجالات. واستعرض خبراء هواوي حلولها الخاصة لقطاعات التعليم والخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتمويل والعقارات؛ ويشمل ذلك حلول البنية التحتية المتقدمة للشبكات، ومراكز البيانات الآمنة، والفصول الدراسية الذكية لقطاع التعليم؛ وأنظمة المكاتب الذكية، والشبكات المؤسسية وشبكات مراكز البيانات الخفيفة لقطاع الخدمات الحكومية؛ وأجنحة المستشفيات الذكية، والتصوير الطبي، وحلول شبكات المستشفيات لقطاع الرعاية الصحية؛ والشبكات الآمنة، وحلول التخزين لقطاع التمويل؛ بالإضافة إلى حلول شبكات الألياف الضوئية للمكاتب في قطاع العقارات.

كما أعلنت هواوي خلال الحدث عن إطلاق "هواوي إي كيت" (Huawei eKit)، وهي منصة مُصممة لأعمال التوزيع، تدمج التسويق والمعاملات والخدمات وعمليات الشركاء. وتتضمن محفظة المنتجات هذه - المُخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة - منتجات الشبكات وأدوات التعاون لدعم جهود التحول الرقمي.

وكشفت هواوي خلال الحملة أيضاً عن برنامج حوافز نمو السوق التجارية لعام 2024، والذي يقدم مزايا وحوافز وفرص ربح متميزة للشركاء والعملاء.

وأضافت بينج قائلةً: "نؤمن في هواوي أن شركاءنا هم أساس نجاحنا. وتشكل الحملة الترويجية منصة مهمة للتواصل مع الشركاء، والإصغاء لآرائهم، ورفدهم بالأدوات والاستراتيجيات التي يحتاجونها لتحقيق الازدهار في الأسواق التجارية. ونحن في هذه الحملة لا نشارك رؤيتنا فحسب، وإنما ندعو شركاءنا للمساهمة في صياغتها. ونسعى من خلال الحوار المفتوح وتقديم الدعم الشامل إلى بناء نظام إيكولوجي أقوى وأكثر ديناميكية لخدمة عملائنا بشكل أفضل وتحفيز الابتكار في جميع أنحاء المنطقة".

تشكّل حملة هواوي الترويجية فصلاً جديداً في التزام الشركة تجاه البحرين، حيث تسعى إلى بناء مجتمع أكثر ترابطاً من خلال التعاون في معالجة التحديات على مستوى القطاعات. ومن خلال توفير فرص العمل، وتعزيز الشراكات، والاستثمار في مستقبل قطاع التكنولوجيا في البحرين، تؤكد هواوي أن تأثيرها يتخطى زيادة أرباح الشركات التجارية إلى المساهمة بشكل كبير في التحول الرقمي والنمو الاقتصادي للمملكة.

من جانبه، قال هشام بدوي، المدير الأول لحلول ومنتجات الأعمال في شركة stc البحرين: "تحتاج الشركات إلى حلول ذكية قابلة للتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية وسط المشهد الرقمي سريع التطور اليوم، ونسعى من خلال شراكتنا طويلة الأمد مع هواوي إلى تسريع مسار التحول الرقمي للمؤسسات البحرينية، وترسيخ مكانة STC كمزود رائد لخدمات التكنولوجيا الرقمية في مملكة البحرين".

وفي المؤتمر العالمي للجوال 2024، وقعت هواوي مذكرتي تفاهم مع شركة stc البحرين تركزان على تطوير شبكة الجيل الخامس والنصف أو شبكات الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، وحفز مسار التحول الرقمي، مما يؤكد التزام الشركة بالابتكار في قطاع الاتصالات. وفي قطاع التعليم، قطعت هواوي أشواطاً كبيرة من خلال إنشاء أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات بجامعة البحرين، والتي تهدف إلى تدريب 600 طالب وطالبة سنوياً على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحيوية. علاوةً على ذلك، أقيمت النهائيات الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات لعام 2023 في بوليتكنك البحرين مع استضافة حفل الختام في جامعة البحرين بمشاركة أكثر من 27,500 طالب وطالبة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وكانت هذه أعلى نسبة مشاركة في تاريخ المسابقة على مدى سبع سنوات.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا