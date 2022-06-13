القاهرة وقعت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اتفاقية تعاون مع شركة راية لخدمات الشبكات، للتعاون المشترك في المشروعات المستقبلية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وبناء مراكز البيانات وشبكات الألياف البصرية لخدمات الإنترنت فائقة السرعة للتجمعات السكنية والمدن في السوق المصرية، وذلك بهدف تحقيق الحياد الكربوني وبناء مستقبل أخضر وأكثر استدامة، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

في هذا السياق، قال السيد/ جوي دينج، الرئيس التنفيذى لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوى مصر: "نحرص في هواوي مصر على تعزيز البحث والتطوير في مجال مراكز البيانات والطاقة النظيفة. وتفخر هواوي بكونها مزود الحلول التكنولوجية التي تستند إلى دمج تقنيات الطاقة الإلكترونية والرقمية بهدف تطوير الطاقة النظيفة وتمكين رقمنة الطاقة لبناء مستقبل أخضر وأكثر استدامة. ونتطلع في هواوي مصر للعمل جنبًا إلى جنب مع شركة راية لخدمات الشبكات للتعاون في المشروعات المستقبلية في مجالات بناء مراكز البيانات والطاقة النظيفة، خاصة في ظل جهود مصر لاستضافة مؤتمر المناخ، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050."

ومن جانبه، عبَّر السيد/ هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات ، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون، قائلًا: "نتطلع لتعميق أواصر التعاون مع شركة هواوي مصر التي تعد أحد أكبر الشركات الفاعلة في مجال توفير الحلول التكنولوجية استنادًا إلى أحدث الابتكارات؛ مما سيساهم في التوسع في المشروعات المستقبلية والأعمال التشغيلية التي تنفذها الشركة، خاصة في مجالات مراكز البيانات صديقة البيئة وحلول الطاقة النظيفة بهدف تحقيق التحول الرقمي في قطاعات الدولة، وذلك في ظل حرصنا على المساهمة في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ودعمًا لجهود مصر في استضافة مؤتمر المناخ أواخر العام الجاري."

هذا و تعد شركة راية من الشركات الرائدة في مجال بناء مراكز البيانات و بالشراكة مع شركة هواوي العالمية فإن التحول الرقمي الذي تسعي له مصر بات أسهل وأسرع في ظل ماتقدمه هواوي من أحدث التكنولوچيا التي توصل لها العلم و بالأخص تكنولوچيا الذكاء الاصطناعي التي تمكنك من التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها.

جدير بالذكر أن شركة هواوي توفر حلول الطاقة الرقمية لأكثر من 170 بلدًا ومنطقة. وأنتجت هذه الحلول، حتى الآن، 325 مليار كيلوواط /ساعة من الكهرباء من مصادر متجددة ووفرت 10 مليار كيلوواط/ ساعة

من الكهرباء. وقد أدت هذه الجهود إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 160 مليون طن. وكانت هواوي مصر قد أعلنت مؤخرًا عن الجيل الجديد من مرافق مراكز البيانات ونظام إمداد الطاقة الجديد PowerPOD 3.0 للحد من البصمة الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة لضمان مستقبل أخضر، وذلك في ظل التزام الشركة بتطوير مراكز بيانات ذكية صديقة للبيئة تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "هواوي"

هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربع مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

أو متابعتنا عبر:

· لينكد إن: http://www.linkedin.com/company/Huawei

· تويتر: http://www.twitter.com/Huawei

· فيسبوك: http://www.facebook.com/Huawei

· يوتيوب: http://www.youtube.com/Huawei