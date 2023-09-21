خلال مشاركتها في منتدى "سيكيورتي كونكليف 2023 الإمارات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت "هواوي كلاود" خبرتها خلال فعالية "سيكيورتي كونكليف 2023 الإمارات" (Security Conclave & Award UAE 2023) الذي انعقد بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، مؤكدةً بهذه المشاركة التزامها الراسخ تجاه الأمن السيبراني وسعيها الدؤوب لتعزيز جوانب الثقة والشفافية والأمان في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويشكل ملتقى "سيكيورتي كونكليف" منصة رئيسية تجمع كبار المتخصصين والخبراء في مجال أمن تقنية المعلومات للمشاركة في مناقشات تتناول أحدث التوجهات والتحديات والابتكارات في مجال الأمن السيبراني.

وخلال الحدث، ألقى الدكتور ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني في "هواوي" الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كلمة رئيسية ملهمة بعنوان "منتجات وحلول هواوي للأمن السيبراني: بناء الثقة والمرونة من خلال الثقة الصفرية والشفافية والأمان"، وشدد فيها على جهود "هواوي" الحثيثة في مجال الأمن السيبراني باعتباره أولوية قصوى للشركة.

كما شارك الدكتور تشيانغ في حلقة نقاش بعنوان "مشهد الأمن السيبراني لعام 2023 وما بعد"، حيث سلط الضوء على قضايا هامة تشمل التكيف مع الإجراءات الجديدة التي يتطلبها العمل عن بُعد، وارتفاع عدد الهجمات السيبرانية عالمياً، وبروز الأمن السحابي كعنصر حيوي لأمن المؤسسات.

وقال الدكتور تشيانغ: "يمثل نهجنا في مجال الأمن السيبراني ركيزة محورية ضمن قيمنا وممارساتنا الأساسية، فنحن نعطي أولوية قصوى للثقة وحماية الخصوصية والشفافية والتعاون المفتوح. ومشاركتنا في حدث رائد كهذا على مستوى القطاع، يؤكد التزامنا ببناء عالم رقمي أكثر أماناً للجميع".

وأضاف: "وعلى غرار الغذاء المستدام الذي يقوم على مفهوم ’من المزرعة إلى المائدة‘، يجب دمج الأمن السيبراني في النسيج الأساسي لاستراتيجية المؤسسة وإرساء ثقافة الأمن عبر ضمان النظافة السيبرانية من الألف إلى الياء. وفي خضم كل هذه الضجة العارمة حول التكنولوجيا العميقة كالميتافيرس والذكاء الاصطناعي، يجب أن نركز على الأساسيات وما هو أكثر أهمية، مثل الرسائل الأمنية الفعالة والتنفيذ".

وعلق جياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "نفخر بمشاركتنا في ملتقى ’سيكيورتي كونكليف 2023 الإمارات‘، لاسيما وأن هذه المشاركة تمثل انعكاساً لالتزامنا المتواصل بتقديم حلول سحابية مبتكرة وشفافة وآمنة. وستواصل شركة ’هواوي‘ ريادة قطاع الأمن السيبراني، لنضمن تنقل عملائنا وشركائنا بثقة في المشهد الرقمي الحديث".

وترافق الحدث مع معرضٍ استعرضت "هواوي" خلاله حلولها المبتكرة التي تمكن المؤسسات من إدارة وضعها الأمني السحابي بشكل استباقي، بما في ذلك حل الحماية من برامج الفدية، الذي يشتهر بقدراته على حماية برامج الفدية متعددة الطبقات، وأداة "هواوي للأمن والامتثال السحابي"، وCloud Security Brain.

وخلال الحدث، حازت "هواوي كلاود" جائزة "أفضل شركة أمن سحابي"، والتي تشكّل إشادة بالتزام الشركة ببناء عالم رقمي آمن. وتنضم هذه الجائزة المرموقة إلى قائمة الجوائز القيّمة لشركة "هواوي كلاود"، بما في ذلك جائزة "أفضل شركاء تكنولوجيا الأمن السحابي للعام" و"جائزة الريادة في تكنولوجيا برامج الفدية للأمن السيبراني" وذلك ضمن قمة وجوائز الابتكار في الأمن السيبراني 2023 في دولة الإمارات. وتؤكد هذه الجوائز ريادة "هواوي" في مجال الأمن السيبراني والتزامها بتعزيز تقنيات وخدمات الأمن السحابي.

وتحافظ "هواوي" على التزامها الراسخ بالتميز في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الثقة، وقيادة الابتكار في حلول الأمن السحابي.

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