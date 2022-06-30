تسهم شبكات هواوي السحابية في بناء مراكز الإدارة الشاملة في المؤسسات والشركات بما يتوافق مع متطلبات إنجاز التحول الرقمي

أعلنت شركة "أوريدو" عن تعاونها مع هواوي من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتوفير خدمات الإدارة الحديثة بالاعتماد على الحوسبة السحابية في الكويت. كما أطلقت شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (PTCL) حلاً ذكياً لتمكين التحول الرقمي في المؤسسات في باكستان.

الشرق الأوسط،: أعلنت هواوي عن إطلاق أحدث خدمات "الشبكة كخدمة" المبتكرة في الشرق الأوسط على هامش "منتدى الشبكة كخدمة" الذي عُقد مؤخراً في دبي. وتوفر خدمات "الشبكة كخدمة" الدعم للمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات الأمنية وتحليل البيانات الضخمة من أجل تحقيق التحول الرقمي.

وسيسهم الجيل القادم من الخدمات في تمكين المؤسسات الحكومية وقطاعات التعليم والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية والتصنيع والشركات الصغيرة والمتوسطة من مواكبة الابتكارات التقنية وتلبية متطلبات الأعمال التي تشهد تغيرات متسارعة وتحسين أداء الشبكة وتجربة المستخدم من خلال نموذج اشتراك يشبه تصميم الحوسبة السحابية.

وتتيح نماذج "الشبكة كخدمة" للمؤسسات الاعتماد على المصادر الخارجية للتوريد والنشر والإدارة المتواصلة وإيقاف التشغيل ونهاية العمر الافتراضي للشبكات. كما توفر نماذج "الشبكة كخدمة" للمؤسسات الوصول إلى أحدث التقنيات في وقت قصير وتتيح نشر الشبكة وإدارتها بسلاسة وتنفيذ دورات التحديث المحسّنة في المؤسسات وتحديث مكونات الشبكات حسب الحاجة.

وتوقعت مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن ينمو سوق "الشبكة كخدمة" المخصص للمؤسسات بوتيرة متسارعة على مدار عام 2022 وفي المستقبل، حيث سيزداد اعتماد الشركات على نموذج "الشبكة كخدمة" لتنفيذ شبكاتها وتشغيلها وإدارتها. ويُعتبر التعاون بين موردي التكنولوجيا وشركائهم من شركات الاتصالات وموردي إدارة الخدمات من المقومات الأساسية لاغتنام فرص النمو التي يوفرها التحول الرقمي.

وتحدث لين باديلا، مدير الباحثين في مؤسسة البيانات الدولية في المنتدى قائلاً: "أدركت هواوي أن طلب المؤسسات على خدمات "الشبكة كخدمة" يتزايد بشكل كبير. ولذلك استثمرت في الأنظمة اللازمة وركزت على تمكين شركائها من مشغلي الاتصالات من تلبية متطلبات العملاء الحاليين والمستقبليين".

ويمكن لشركات الاتصالات وموردي إدارة الخدمات توفير خدمات شاملة لعملائهم من المؤسسات بالاعتماد على خدمة "الشبكة كخدمة" التي توفرها هواوي من خلال منصة "كلاود كامبوس لإدارة عمليات التشغيل والصيانة" CloudCampus MSP. وتجمع المنصة بين نظام AIOps لتحليل عمليات تقنية المعلومات والبنية التحتية الموحدة لإدارة الشبكات السلكية واللاسلكية وشبكات "اس دي وان" المعرفة بالبرمجيات SD-WAN لتوفير منصة موحدة لموردي إدارة الخدمات من أجل تمكينهم من إدارة جميع العملاء في أنظمتهم. وبفضل الأجهزة التي تتمتع بالكفاءة وواجهات برمجة التطبيقات والحلول الذكية المتكاملة التي يوفرها شركاء هواوي التقنيين، يمكن للشركاء الاعتماد على منصة CloudCampus MSP لتصميم وتوفير العديد من الخدمات المدارة التي تلبي احتياجات عملائهم.

وقال ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات في الشرق الأوسط: "يتطلب التحول الرقمي توفير شبكات تمتاز بالأمان المتكامل والتوجيه الحديث الذي يمكن تطويره ووظيفة المراقبة الكاملة لحركة نقل البيانات والتحليلات الحديثة. وتحتاج المؤسسات في الوقت الحالي إلى المرونة والأمان اللذين توفرهما الحوسبة السحابية بالإضافة إلى القدرة على تعزيز البنية التحتية وفقاً لمتطلبات العملاء - ويجب أن يتم تنفيذ هذه المهام بطريقة سلسة وشاملة وتتمتع بالكفاءة وبتكلفة قليلة. ولذلك، صممت هواوي حل "الشبكة كخدمة" لتمكين تنفيذ الأعمال بسلاسة وأمان وبشكل متواصل مع الالتزام بشروط بالامتثال، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الأعمال لعملائنا".

وتحدث زرار هاشم خان، رئيس قسم حلول خدمات الأعمال في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (PTCL) والشركة الفرعية (Ufone) عن التحول الذي تشهده شركات الاتصالات من شركات متخصصة في توفير الاتصال إلى شركات متخصصة في توفير الحلول الشاملة. وأطلقت شركة PTCL مجموعة من الحلول الذكية لتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات في باكستان مثل مواقع العمل والمصارف والمؤسسات التعليمية والرعاية الصحية. وسلط زرار الضوء أيضاً على النتائج الذي حققها حل Smart HealthSuite الذي وفرته شركة PTCL والذي يجمع العديد من التقنيات مثل "الألياف إلى الغرفة" و"واي فاي 6" وتتبع أصول إنترنت الأشياء وإدارة السجلات الطبية للمرضى لتوفير حل المركز الطبي الموحد، كذلك يساهم في تقديم تجربة أفضل ويمكن الاعتماد عليها. وفي المستقبل، ستوفر الحلول الذكية متجراً شاملاً ونموذجاً للخدمات يعتمد على الدفع مقابل النمو بتكلفة منخفضة من أجل تمكين الشركات من المساهمة في تحقيق التحول الرقمي في باكستان.

ووقعت "أوريدو" وهواوي مذكرة تفاهم على هامش المنتدى لإطلاق الجيل القادم من خدمات إدارة الشبكات المحسّنة بالاعتماد على الحوسبة السحابية في الكويت والتي تُسمى "اتصال الحوسبة السحابية" لتحسين أداء الشركات وتمكينها من توفير اتصالات آمنة وفائقة السرعة.

ومن خلال هذا التعاون، ستتمكن "أوريدو" من توفير خدمات إدارة شبكات SD-LAN وSD-WAN لعملائها بالاعتماد على التقنيات الرائدة مثل الجيل الخامس و"واي فاي 6" والذكاء الاصطناعي وشبكات SD-WAN المعرّفة بالبرمجيات وشبكات LAN البصرية السلبية (POL) التي توفرها هواوي. وتوفر الخدمات العديد من الوظائف بما فيها منصة الإدارة الموحدة وموارد الاستشارات الفنية والخدمات الحديثة. كما سيتمكن العملاء بفضل هذه الخدمات من التركيز على أعمالهم الأساسية دون الحاجة إلى التفكير في مشاكل الشبكة.

وأضاف ديفيد شي قائلاً: "أطلقنا بشكل رسمي في العام الماضي وبالتعاون مع شركائنا استراتيجية خدمات إدارة الشبكة بالاعتماد على الحوسبة السحابية. ونعمل في الوقت الحالي على تعزيز هذا النهج لمساعدة شركائنا على الارتقاء بأعمالهم إلى مستويات جديدة من خلال توفير التحديثات الذكية والحلول الشاملة. ونثق أنه يمكننا مساعدة عملائنا على تحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات من خلال التعاون مع شركائنا".

يُذكر أن هواوي نظمت منتدى "الشبكة كخدمة" مؤخراً في فندق أتلانتس النخلة بدبي كجزء من ملتقى هواوي للشبكات وقمة الشركاء 2022، الحدث الرائد على مستوى المنطقة والمخصص لقطاع شبكات بروتوكول الإنترنت.

#بياناتشركات

- انتهى -