حلول تقنية جديدة للمطارات من هواوي تسهم في تعزيز مستويات الخدمات والحماية الذكية والأمن التشغيلي للمطارات

مسقط، عمان – خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض ابتكارات المطارات الأول الذي أقيم خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر في العاصمة العمانية مسقط، أطلقت شركة هواوي"، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سلسلة من حلول المطارات الذكية الجديدة للأسواق الدولية، بما فيها حل شبكات الألياف الضوئية المتصلة بالكامل، وحل أمن محيط المطار الذكي المزود بتقنيات الاستشعار عبر شبكات الألياف الضوئية. وستم وضع هذه الحلول المبتكرة القائمة على سيناريوهات أعمال المطارات في خدمة عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم.

واستعرضت هواوي خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض ابتكارات المطارات منصتها السحابية للمطارات (AirportCloud) وغيرها من حلول المطارات الذكية الشاملة التي تشكل حجر الأساس في مسار التحول الذكي والرقمي للمطارات، وتوفير خدمات متطورة تتماشى مع طموحات المسافرين على مستوى سرعة الاتصال العالية والدقة والسلاسة والشمولية.

وقال نيلسون هوانغ، نائب رئيس وحدة أعمال النقل وقطاع الطيران لدى شركة هواوي: "من المتوقع لمطارات المستقبل أن تكون على درجة عالية من الاتصال عبر جميع المجالات بما يوفر تجربة سفر سلسة لكافة المسافرين. ومن شأن ذلك أن يزيد الطلب على حلول شبكات المطارات، ما دفع بنا لمزيد من التركيز في مجال الابتكار لدعم مختلف أوجه أنظمة المطارات والخدمات التابعة لها بالاعتماد على تقنياتنا وحلولنا المتقدمة وأهمها في مجال الشبكات وأمنها".

وبالاعتماد على حلولها المتقدمة في قطاع شبكات الجيل الخامس الثابتة، حققت هواوي تقارباً تقنياً مزدوجاً بالجمع بين حل "شبكات النفاذ البصري القائمة على بروتوكول الإنترنت" وحل شبكات الألياف الضوئية المتصلة بالكامل للمرة الأولى. ويدعم ذلك الوصول الفعال عبر أنواع متعددة من الشبكات، ويخلق قنوات مزدوجة لإرسال واستقبال البيانات بين المطارات والطائرات بسرعة 100 جيجابيت، فضلاً عن المساهمة في بناء شبكة مركز بيانات موثوقة تشكل ركناً أساسياً في بناء المطارات الذكية.

وقال موسى هوانغ، مدير الأسواق الدولية لأعمال الطيران لدى شركة هواوي: "يجب أن تكون الحلول السحابية للمطارات المستقبلية آمنة وموثوقة وذكية وتدعم التطور السلس. وتضمن منصة هواوي السحابية للمطارات (AirportCloud) تقديم خدمات نشطة وموثوقة مع إمكانية التطوير السريع لخدمات المطار عبر تحقيق التكامل بين عناصر الحوسبة السحابية والشبكة والأمان".

وبصفتها المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قدمت هواوي حلولاً مبتكرة لقطاع النقل على مدار ما يقارب 30 عاماً، ووفرت خدمات رفيعة المستوى لأكثر من 130 مطاراً في أكثر من 40 بلداً ومنطقة حول العالم. وستواصل هواوي مستقبلاً تعاونها مع شركاء القطاع لتعزيز الممارسات المبتكرة، وتلتزم بتقديم خدمات الرقمنة لعملاء المطارات العالمية، وتمكين المشاريع عالية الجودة في قطاع الطيران المدني الذكي.

توفر شبكات الألياف الضوئية المتصلة بالكامل من هواوي العديد من المزايا الرئيسية، ومنها النقل الموثوق الذي يضمن عدم تداخل الخدمات المتنوعة مع بعضها البعض مع توفير إرسال موثوق وتشغيل مستقر لخدمات المطار. كما توفر هذه الشبكات مقار عمل وإنتاج لاسلكية تتمتع بوصول سلس للشبكة في أي وقت ومن أي مكان، فضلاً عن حاجتها إلى نقاط معلومات سلكية أقل بنسبة 60%، مما يجعل تقنيات الاتصال المرئي أكثر سلاسة، ويحسن كفاءة التعاون بنسبة 30%.

وتوفر البنية المبسطة لهذه الشبكات المكونة من طبقتين مستوى أعلى من الموثوقية؛ حيث يساعد نظام إدارة الشبكة على تخطيط الخدمة بشكل سريع، الأمر الذي يعزز كفاءة عمليات التشغيل والإدارة الذكية. كما يضمن ذلك المعالجة التلقائية لـ 85% من عيوب الشبكات، وإمكانية تحليل 95% منها باستخدام البيانات الضخمة، مما يحسن كفاءة عمليات التشغيل والإدارة بنسبة 68%.

وتمتلك شبكات الألياف الضوئية المتصلة بالكامل عرض نطاق ترددي أعلى بمقدار 10 أضعاف، مما يقلل استهلاك الطاقة عند نقل البيانات بسرعات عالية. كما تتيح بنيتها البسيطة استخدام شبكة واحدة لخدمات متعددة، مما يقلل الاستهلاك الإجمالي للكهرباء بنسبة 30% في المتوسط.

أما حل أمن محيط المطار الذكي المزود بتقنيات استشعار عبر شبكات الألياف الضوئية، فيمكنه تحديد الاهتزازات التي تسببها الرياح والأمطار بدقة. كما يتيح قدرات الاكتشاف الشامل لجميع اختراقات محيط المطار في كافة الأجواء الجوية، ويغطي مسافات طويلة، ويضمن عدم وجود إنذارات فائتة مع تقليل عدد الإنذارات الخاطئة إلى ما لا يزيد على إنذار واحد لكل كيلومتر كل يوم. كما يقلل هذا الحل من معدل الإنذارات الخاطئة بنسبة تزيد على 90%. فضلاً عن مساهمته في تحديد موقع الانذار بدقة متناهية مع تسريع قدرة الاستجابة والتعامل معه. وتساهم هذه المزايا في تعزيز مستويات الحماية الذكية والأمن التشغيلي للمطارات من جميع النواحي، وتحسين خبرة الموظفين.

لمزيد من المعلومات حول حلول المطارات الذكية من هواوي، يرجى زيارة الموقع التالي:

https://e.huawei.com/en/industries/aviation

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.