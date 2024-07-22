القاهرة: إيماناً منها بأهمية الاستثمار في الشباب المصري، استضافت هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مؤخراً النسخة الإقليمية الأولى من برنامجها الرائد "بذور من أجل المستقبل" في مدينة الصويرة بالمغرب. يأتي برنامج "بذور من اجل المستقبل" تأكيداً على استراتيجية هواوي التي تضع تطوير المواهب الشابة على رأس اولوياتها، حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص التدريب والتطوير للشباب المهتمين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد نجح في ضم أكثر من 150 شاباً واعداً من 15 دولة أفريقية.

وخلال المرحلة الإقليمية، برز فريق من الطلاب المصريين من خلال تقديم حلول مبتكرة لمواجهة تحديات القطاع الزراعي، حيث قاموا بتطوير لوحة معلومات تفاعلية Interactive Dashboard تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية والرصد الجوي تزود المزارعين بمعلومات وبيانات قيّمة لتحسين وتطوير الأنشطة الزراعية وزيادة انتاجيتها. كما يساعد هذا الحل المزارعين على تحسين ممارسات الري واستخدام الأسمدة بكفاءة، إضافة إلى إدارة المخاطر التي تؤدي إلى تلف المحاصيل، وذلك عن طريق نظام التحكم الرقمي الذي يتيح إمكانية الوصول السهل لهذه البيانات، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة القطاع الزراعي في مصر.

وفي هذا الإطار، أكد السيد/ جيريمي لين، نائب الرئيس التنفيذي لهواوي لمنطقة شمال وغرب ووسط إفريقيا، على أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية للمستقبل. وأضاف:" في هواوي نؤمن بضرورة دعم وتمكين الشباب وتوفير الفرص المناسبة لهم وذلك لانهم مفتاح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المدى الطويل. وأضاف: "يؤكد برنامج هواوي "بذور من اجل المستقبل" الذي يضم نخبة من الطلاب المتميزين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، التزامنا العميق بوضع دعم وتمكين المواهب الشابة على رأس اولوياتنا إيمانًا بدورهم الحيوي في دفع عجلة التقدم التكنولوجي كونهم قادة المستقبل".

وقال مروان الطوخي، طالب ماجستير في كلية هندسة الكمبيوتر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وعضو الفريق المصري: "اعتمد مشروعنا على خبراتنا المتعمقة في مجال الزراعة ومجموعة البيانات الضخمة لصور الأقمار الصناعية، الأمر الذي ساهم في تفوق مشروعنا بشكل ملحوظ. تحوّل منصتنا المبتكرة صور الأقمار الصناعية إلى رؤى عملية تُمكّن المزارعين من زيادة إنتاجيتهم بشكلٍ ملحوظ، فمن خلال دمج التحليلات المتقدمة مع الخبرة الزراعية العميقة، استطعنا توفير حلولًا ذكية تُعزّز قدرتهم التنافسية وتُحدث تأثيرًا ملموسًا على أرض الواقع".

وأضاف عمر البغدادي، طالب ماجستير بكلية علوم الحاسوب في جامعة تورنتو وعضو الفريق المصري: "لقد كانت النسخة الإقليمية الأولى من برنامج "بذور المستقبل" لشمال إفريقيا تجربة لا مثيل لها، حيث أتيحت لنا الفرصة لتبادل المعرفة وتطوير المهارات مما عزز من نموّنا الشخصي والمهني. وبإشراف نخبة من الخبراء والموجهين الملهمين، شاركنا في ورش عمل تفاعلية استكشفنا من خلالها مجالات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية مما زوّدنا بالمعرفة والرؤى الضرورية لمواجهة التحديات في أفريقيا."

وقد ترك الفريق المصري انطباعًا قويًا في المسابقة، حيث أظهر روح الابتكار في معالجة التحديات المحلية من خلال استخدام الحلول التكنولوجية، وعلى الرغم من عدم فوزهم بالجائزة الكبري، إلا أن عرضهم استطاع لفت الأنظار بشكل كبير، وقد فازت فرقتان من إثيوبيا والمغرب، وسوف يمثلان أفريقيا في نهائيات Tech4Good العالمية في الصين العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "بذور المستقبل" الذي أطلقته هواوي عام 2008 يشجع الدول من جميع أنحاء العالم على المشاركة في تطوير مجتمعاتها الرقمية الخاصة بها. ويتضمن البرنامج أنشطة تدريبية مكثفة لتعريف المشاركين بأحدث تقنيات هواوي وحلولها لخدمة القطاعات الحيوية، بما في ذلك حلول السحابة والذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على تزويد المتدربين بمهارات ريادة الأعمال والابتكار لتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

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