دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك هواوي بصفتها الراعي الماسي لمعرض جيتكس جلوبال 2024 تحت شعار "تسريع التحول الرقمي والذكاء الصناعي". وأعلنت عن نيتها طرح مجموعتها الجديدة من المنتجات والحلول الرقمية الذكية المبتكرة لمساعدة الشركات وقطاع الأعمال على إنجاز مراحل متقدمة من التحول الرقمي بالاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي. كما تنظم الشركة عشرات المؤتمرات والمنتديات وحلقات النقاش على هامش الحدث، دعت إليها عدداً كبيراً من من شركائها وعملائها وخبراء وقادة ومحللي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جميع أنحاء العالم بهدف تبادل الأفكار والخبرات ومناقشة نتائج أفضل الممارسات والبحث في الاستراتيجيات والمبادرات الواجب تنفيذها في دول المنطقة للانتقال للمرحلة الجديدة من التحول الرقمي الذكي للقطاعات، وأبرزها الصناعية.

ستكشف هواوي خلال المعرض عن مجموعة من المنتجات والحلول الرائدة لسوق الشركات، وستعرض بنيتها المرجعية للتحول الذكي والممارسات المبتكرة في التحول الرقمي والذكي في مختلف القطاعات. وأبرز فعالياتها في هذا المجال تنظيم قمة "التحول الرقمي والذكي الصناعي" التي ستناقش مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمستقبل التحول الرقمي في سوق الشركات واتجاهات الذكاء الصناعي وأفضل ممارساته.

قال ليو تشين، نائب الرئيس الأول للشركة ورئيس قسم مبيعات منتجات الشركات لدى هواوي: "نتيجةً للاستخدام الواسع والمتسارع للتقنيات الرقمية والذكية التي أحدثت نقلة نوعية في أنماط حياتنا وإنتاجية أعمالنا وسير عمل المدن، يمكن القول بأننا أصبحنا اليوم على مشارف عالم ذكي جديد الملامح. وتسعى هواوي لتضافر جهودها مع مختلف شرائح شركائها لمساعدة العملاء في المنطقة وحول العالم لوضع أساس متين للعصر الذكي. وتأتي مشاركتنا في جيتكس جلوبال 2024 في هذا الإطار، حيث سنسلّط الضوء على مختلف الممارسات المبتكرة للتحول الرقمي والذكي، وسنشارك في العديد من حلقات النقاش والحوارات مع العملاء والشركاء وقادة القطاع العالميين لاستكشاف إمكانات الذكاء في قيادة أعمال وتطوير خدمات مختلف المجالات والنُظُم وما هو أبعد من ذلك. ونتطلع للقاءات مثمرة في دبي، مدينة الرقمنة والابتكار".

ويقع جناح هواوي في معرض جيتكس جلوبال 2024 في القسم B10 وB20 من القاعة 22، ويضم مساحة تزيد عن 1400 متر مربع. وستعرض الشركة فيه سيناريوهات مختلفة للتكامل العميق للتقنيات الذكية مع مختلف القطاعات استناداً إلى بنية هواوي المرجعية للتحول الذكي. كما ستعرض الشركة في جناح "تسريع التحول الرقمي الصناعي والذكاء الاصطناعي" ممارساتها في قطاعات محددة كالمرافق العامة والتمويل والنقل والطاقة الكهربائية والنفط والغاز والتعدين والتصنيع ومزودي خدمات الإنترنت وخدمات المحتوى المرئي والتعليم والرعاية الصحية، وغيرها. وسيتم كذلك عرض حلول تلبي متطلبات السوق التجارية المختلفة ومجموعة أدوات هواوي eKit المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركاء.

وفي جناح "البنية التحتية الرقمية والذكية المبتكرة"، ستعرض الشركة منتجاتها الرئيسية ومحفظتها في مجال اتصالات البيانات والشبكات البصرية الكاملة وتخزين البيانات ومقرات العمل الذكية ومراكز البيانات وهواوي كلاود الخاص بمنتجات وحلول السحابة الالكترونية، والتي صممت تلبية لاحتياجات العملاء في مراحل مختلفة من التحول الرقمي والذكي بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ويتمثل هدف هواوي في إنشاء بنية تحتية رقمية وذكية رائدة من خلال الجمع بين الشركاء والمطورين في منظومة شاملة ومفتوحة تخدم أهداف تطوير الأعمال والخدمات ضمن باقة كبيرة من القطاعات والصناعات.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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