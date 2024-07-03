هواوي تنضم لنقاشات منتدى الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول حول مستقبل الأمن السيبراني في دول المنطقة

شنغهاي، الصين: لفتت شركة هواوي أنظار المشاركين في المؤتمر العالمي للجوال شنغهاي 2024 الذي اختتم أعماله مؤخراً في شنغهاي بطرحها لحلول متقدمة لشبكات الاتصالات تتميز بدمج إمكانيات تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) مع قدرات الذكاء الاصطناعي. وقدمت الشركة رؤيتها الشاملة لمستقبل شبكات وخدمات الهاتف المحمول تحت شعار "تطوير قدرات العالم الذكي"، ودعت مختلف الشركاء حول العالم لمواصلة العمل على بناء النظام الإيكولوجي لقطاع الاتصالات بغية توفير مزيد من الابتكارات ووضعها في خدمة مستقبل الأعمال والمجتمعات البشرية.

يشهد عام 2024 إطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم على المستوى التجاري، وبدأت العديد من شركات الاتصالات الرائدة في دول منطقة الشرق الأوسط بخطط نشر هذا الجيل الجديد من شبكات الاتصالات المتقدمة التي تفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير أعمال وخدمات كافة القطاعات والصناعات، والحياة الذكية للمجتمعات. وعرضت هواوي خلال الحدث لأول مرة محفظتها الجديدة من المنتجات والحلول التي تدعم النشر التجاري لشبكات الجيل الجيل الخامس المتقدم (5G-A) التي تمتلك الكثير من الإمكانيات الغير مسبوقة وأهمها سرعة 10 جيجابايت بالثانية، وتدعم كذلك عمل الأجهزة الذكية اللازمة لشبكات الهاتف المحمول في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأكد ديفيد وانغ، المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة هواوي ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على أن شبكات الجيل الخامس المتقدم وأجهزة الذكاء الاصطناعي ستكون ضرورية لنشر الخدمات الذكية على نطاق واسع، وتغيير أساليب التفاعل بين الإنسان والآلة، والانتقال نحو مرحلة جديدة من إنتاج المحتوى والأجهزة المحمولة الذكية. وأشار وانغ إلى أن عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس حول العالم تجاوز 1.8 مليار مستخدم، وأن العديد من مشغلين الاتصالات حول العالم قد حصدوا فعلياً ثمار الموجة الأولى من القدرات المتطورة لهذه الشبكات.

وشاركت هواوي في نقاشات "منتدى سياسات وحوكمة تقنية المعلومات والاتصالات" الذي نظمته الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول تحت عنوان "تحفيز التعاون في مجال السياسات والمعايير ودعم الابتكارات لمستقبلنا الرقمي". ووفر المنتدى منصة مهمة للجهات التنظيمية والمشغلين وقادة قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى لتبادل الأفكار حول التوجهات الرئيسية والممارسات الناجحة في القطاع وأهمها تبني السياسات والمعايير والممارسات الدولية الناجحة ونهج التعاون المنفتح في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني في زمن شبكات الجيل الخامس وموجاتها التالية. وأكدت هواوي من خلال مشاركتها في المؤتمر على حرصها لمواصلة دورها في قيادة التقارب بين تقنيات الجيل الخامس المتقدم والذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق لبدء عصر جديد من شبكات وخدمات الهاتف المحمول المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة أن ما يقارب 20 طرازاً من الهواتف المحمولة تدعم تقنية تجميع نواقل متعددة لموجات الشبكة، مع قيام بعضها بتنشيط هذه الميزة افتراضياً. وقد بدأ العديد من المشغلين في الشرق الأوسط والصين بدعم تجميع ثلاثة نواقل لموجات شبكة الجيل الخامس المتقدم على نطاق واسع لتحقيق سرعة تنزيل وتحميل البيانات بواقع 5 جيجابت في الثانية.

وفي مبادرة مهمة على مستوى القطاع، أطلقت هواوي برنامج رواد الجيل الخامس المتقدم الذي جمع مشغلين رائدين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك "الثلاثة الكبار" في الصين، و"هونغ كونغ تيليكوم" و"دو" و"عمانتل". ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة قدرات شبكات الجيل الخامس المتقدم، ودفع عجلة تطورها، وحفز تقدم القطاع عبر مجالات تركيز متعددة تشمل المشغلين الرائدين، والمدن الرائدة، وترقية نموذج الأعمال، والشبكات عالية الجودة، وابتكار الخدمات، والنظم الإيكولوجية المزدهرة.

وكشفت هواوي كذلك عن خططها لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات مع التركيز على بناء نظام إيكولوجي لوكيل ذكي في شبكات الوصول اللاسلكي بالتعاون مع المشغلين. وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة إنتاجية الشبكات من خلال إعادة تشكيل عملياتها وصيانتها وتجاربها وخدماتها. ولتحقيق هذه الغاية، قدمت هواوي عدداً من مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم روبوتات الدردشة القائمة على الأدوار وأتمتة الحلول القائمة على سيناريوهات الأعمال، مما أدى إلى تحسن الكفاءة بشكل كبير في مجالات متخصصة كالصيانة الميدانية وتحسين قدرات الشبكة.

وأطلقت هواوي مبادرة "Open Gateway" لمساعدة شركات الاتصالات على تحقيق موارد دخل جديدة من استثماراتها في تقنية الجيل الخامس 5G. وعرض الدكتور فيليب سونغ، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة أعمال "هواوي"، نماذج استخدام لمشغلين عالميين نجحوا بتحسين خدمات العملاء واختزال زمن وصولها للسوق. وقدم يانغ شاوبينغ، عضو مجلس إدارة هواوي ورئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حل شبكات القيادة الذاتية المحدّث من الشركة المدعوم بنموذج اتصالات أساسي من هواوي، ويوفر خمسة مساعدين قائمين على الأدوار وخمسة وكلاء قائمين على السيناريوهات، مما يعزز قيمة الشبكات لناحية تمكين الخدمات وأعمال الصيانة وجودة التجارب.

وأكدت هواوي على التزامها بالتعاون مع المشغلين وشركاء صناعة الاتصالات حول العالم لتسريع تطوير شبكات الجيل الخامس المتقدم من منظوري "الشبكات لدعم الذكاء الاصطناعي" و"الذكاء الاصطناعي لدعم الشبكات"، وخلق قيمة تجارية جديدة تسهم في تسهيل وتسريع الانتقال لمستقبل العالم الذكي. وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة أنها نجحت بالتعاون مع عدد من رواد مشغلي شبكات الجيل الخامس والشركاء والمنظمات ذات الصلة حول العالم بإطلاق مبادرة مشتركة في مجال تطوير الفيديو عالي الجودة عبر المحمول بالتماشي مع متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي. وذكرت أنها ستجري خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من المشغلين العالميين وشركاء صناعة الاتصالات لمناقشة سبل تطوير الشبكات الثابتة للجيل الخامس المتقدم (F5G-A) وشبكات بروتوكول انترنت الجيل الخامس والنصف (Net5.5G).

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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