تبدأ الجلسة الأولى من البرنامج التدريبي بتاريخ 23 يونيو 2022 في فندق كراون بلازا الرياض ويهدف لصقل مهارات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لدى المطورين في المنطقة.

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت هواوي، المزود العالمي لحلول التكنولوجيا، عن إطلاق برنامج تدريبي يستهدف مطوري تطبيقات الهاتف المحمول في الرياض. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود هواوي المتواصلة للتعريف بخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) وتنمية وصقل مهارات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لدى المطورين في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين سيحصلون على شهادة حضور، وعند الانتهاء من برنامج التدريب الكامل في الأسابيع التالية، سيكون هؤلاء مؤهلين لنيل شهادة "مطور هواوي". ستعقد الجلسة الأولية بتاريخ 23 يونيو 2022 في فندق كراون بلازا، المدينة الرقمية، الرياض.

كما يتيح البرنامج التدريبي للمطورين إمكانية التواصل المباشر مع نخبة المدربين والاستفادة من خبراتهم المثبتة وكذلك الوصول إلى أحدث المواد العملية لإنشاء تجارب تطبيقات وأعمال ناجحة. وفي إطار هذه المبادرة أيضاً سيكون بمقدور الطلاب والمهنيين المتمرّسين والمطورين المحترفين والجدد تحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي، وذلك من خلال اكتساب مهارات جديدة أو توسيع نطاق معرفتهم الحالية. سيستكشف الملتحقون بالبرنامج تقنيات دمج قدرات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) المفتوحة، وأدوات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة الأكثر استخداماً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحساب والخريطة والموقع والتعلم الآلي والتحليلات وأدوات الشراء داخل التطبيق (IAP). كما سيتعلم المشاركون تقنيات دمج إمكانات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) في تطبيقات "أندرويد" الحالية أو إنشاء تطبيقات مبتكرة وفريدة من نوعها باستخدام أدوات هواوي. وسيتعرف الحضور أيضاً على كيفية المشاركة بنشاط وفاعلية مع مجتمع مطوري هواوي من خلال مجموعات "مطوري هواوي" وبرامج "الطلبة سفراء هواوي".

بعد جلسة التدريب الأولية اةلحضوري، سيتعين على المرشحين حضور الجلسات الافتراضية الإضافية على مدار الأسابيع الخمسة اللاحقة لإتمام البرنامج التدريبي الكامل واجتياز الامتحان، للتأهل لنيل شهاداتهم الرقمية.

يتمثل هدف هواوي في تزويد المطورين بالموارد والأدوات ذات الصلة بالمتطلبات الإقليمية لتصميم تطبيقات وتجارب مبتكرة وفريدة من نوعها. ومن خلال طرح مبادرات مماثلة على غرار هذا البرنامج، تسعى هواوي إلى تمكين الشباب وتعزيز روح المبادرة في جميع أنحاء العالم. سيحظى المشاركون بفرصة الاشتراك في السحب للفوز بمكافآت تشمل على سبيل المثال الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الذكية خلال الجلسة التدريبية الأولى.

بادروا بالتسجيل اليوم في البرنامج التدريبي لتصبحوا من المطورين المسجلين لدى هواوي، واكتسبوا معلومات متعمقة حول تقنيات هواوي وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.https://bit.ly/3GYk9kg

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نبذة عن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة

صُمّمت خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، التابعة لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، لتقديم نظام إيكولوجي متكامل لخدمات الأجهزة المحمولة يشمل مختلف سيناريوهات الاستخدام. وتتيح خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) لمستخدميها فرصة الاستفادة من عناصرها وتطبيقاتها الرسمية، مثل متجر HUAWEI AppGallery و Mobile Cloudوسمات هواوي وHUAWEI Video وبحثPetal و Petal Mapsوغيرها المزيد، والتي تعمل جميعها بنظام التشغيل (EMUI). وتغطي خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) مستخدميها في أكثر من 170 بلداً ومنطقة، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة حياة ذكية وجذابة ومتميزة. وبالنظر إلى أننا اليوم نعيش في عالم متصل بالكامل، تواصل خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) رحلة التطور والابتكار للارتقاء بتجربة استخدام الأجهزة المتنقلة إلى مستويات أرقى والوفاء بوعدها بأن تجعل العالم أكثر قرباً وتواصلاً.

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سوزان كانيانترا، جولين

طيف صالح، جولين HMSTeam@golin-mena.com