القاهرة : تشارك هواوي تكنولوجيز، الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات، في نسخته السادسة، والذي يقام في القاهرة من 18 إلى 19 سبتمبر 2022، بهدف زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني ودوره في تحقيق التحول الرقمي الآمن. يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

تركز مشاركة هواوي هذا العام على أهمية الأمن السيبراني والمخاطر التي قد تواجه الأشخاص والمؤسسات والدول جرّاء الهجمات الإليكترونية، بالإضافة إلى ضرورة تأمين بيانات الدولة ومعلوماتها الحيوية في مرحلة التحول الرقمي وضمان استمرار حمايتها، كما تستعرض هواوي الحلول والمجهودات المبذولة في جميع أنحاء العالم العربي من أجل تعزيز أمن المعلومات.

وفي كلمته الافتتاحية، صرح السيد/ جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، قائلاً: "نهدف من خلال مشاركتنا في نسخة هذا العام من المؤتمر العربي لأمن المعلومات إلى مساعدة شركائنا في تحقيق التحول الرقمي الآمن ومشاركة معرفتنا الواسعة بمجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق استراتيجية التحول الرقمي الآمن، لضمان مستقبل رقمي أكثر استدامة."

وأضاف: "تعمل هواوي منذ 22 عاماً بجد لمواجهة كافة التحديات وتزويد شركائها بأكثر حلول التحول الرقمي أماناً ودعم عملائها في ظل هذا التطور الرقمي الكبير. وتأتي مشاركتنا هذا العام حرصاً منا على دعم القطاعين العام والخاص في تحقيق التحول الرقمي الأمثل والأكثر أماناً، والاستفادة من رؤية مصر 2030 لبناء مستقبل رقمي مستدام".

ومن جانبه أضاف المهندس/ محمد مدكور، كبير مسؤولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر، قائلاً: "تأتي مشاركة هواوي في مؤتمر هذا العام في إطار التزامها بالتطوير المستمر لتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة، بالإضافة إلى مساعدة العملاء والشركاء على تطوير فهم مشترك لكيفية مواجهة الثغرات الأمنية والتي باتت تمثل تحدياً كبيراً، وذلك من خلال تعزيز تقنيات التحول الرقمي وتوفير حلول متطورة من شأنها أن تحافظ على سرية البيانات، فضلاً عن التواصل المستمر مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، لتسهيل التعاون في مجال الأمن السيبراني."

يذكر أن مشاركة هواوي هذا العام هي الثانية على التوالي، وتهدف إلى مشاركة خبرات الشركة حول أفضل الممارسات وأحدث الحلول التي تقدمها في مجال الأمن السيبراني إلى جانب عدد كبير من الهيئات والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن الخبراء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئات الأكاديمية.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاً تقريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

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