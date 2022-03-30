خلال مشاركتها في مؤتمر سلسلة الابتكار والأمن السيبراني – مصر 2022

تواصل هواوي مصر تعاونها مع شركائها ومشرعي الاتصالات لدفع عجلة التحول الرقمي في مصر عبر مشاركة أفضل ممارسات الأمن السيبراني، وكذا "نظام ضمان الأمن السيبراني الشامل"؛ لدعم المرونة السيبرانية للحلول والخدمات التي توفرها مختلف المؤسسات.

القاهرة : استعرضت هواوي تكنولوجيز، الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، أحدث أنظمة ضمان الأمن السيبراني الشاملة والاستراتيجيات في مجال الأمن السيبراني لدفع عجلة التحول الرقمي الآمن في مصر، وذلك في مؤتمر "سلسلة الابتكار والأمن السيبراني – مصر 2022" الذي يقام في القاهرة من 28 إلى 29 مارس 2022.

وقد ناقش المهندس/ عدنان بن حليمة، نائب الرئيس المسؤول عن العلاقات العامة بشركة هواوي لمنطقة شمال إفريقيا، الثغرات الأمنية بوصفها أكثر أساليب الهجمات الإلكترونية شيوعًا، موضحًا أفضل ممارسات هواوي لإدارة والتعامل مع هذه الثغرات.

حيث قال المهندس/ عدنان بن حليمة: "أصبحت الثغرات الأمنية تحديًا كبيرًا، مع ذلك يمكن تحديدها وتقييمها ومعالجتها في الوقت المناسب عبر تطبيق أفضل الممارسات الاحترافية المناسبة. لذا ستستمر هواوي في تعاونها مع شركائها لتعزيز التواصل من خلال سلاسل التوريد بما يتوافق مع معايير الأمن السيبراني وأحدث الأبحاث والتشريعات والقوانين واللوائح العالمية.

وتناول السيد/ فرانك لي، المسؤول الإقليمي للأمن السيبراني والخصوصية بشركة هواوي شمال إفريقيا، كيفية ضمان امتثال حلول المؤسسات وخدماتها لمتطلبات الأمن السيبراني وفقًا لمعايير الصناعة واشتراطات الجهات التنظيمية المحلية، مسلطًا الضوء على أهمية الأمن السيبراني والتعاون اللازم لضمان الأمن السيبراني باعتباره أول إستراتيجية ذات أولوية في جلسة بعنوان "تطوير نظام ضمان الأمن السيبراني الشامل".

إذ أوضح "بوصفها شركة رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضعت هواوي معايير الصناعة وكذا أفضل الممارسات والمتطلبات اللازمة لدمج الأمن السيبراني في العمليات التشغيلية الشاملة، وقد وقعت هواوي اتفاقيات في مجال الأمن السيبراني مع أكثر من 3400 موردًا من كل أنحاء العالم، كما أنشأت مراكز "شفافية الأمن السيبراني وحماية الخصوصية" العالمي للتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسين في الابتكار والتواصل والتحقق."

فيما أكد المهندس/ محمد مدكور، كبير مسؤولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر، قائلًا: "في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح الأمن السيبراني تحديًا مهمًا بغرض تحقيق التحول الرقمي الآمن، لذا تحرص هواوي مصر على تزويد شركائها بأحدث الحلول والابتكارات التكنولوجية الآمنة. ومن خلال استثماراتها الضخمة في البحث والتطوير، حققت هواوي شوطًا كبيرًا في هذا المجال. ونعد بمواصلة هذه الجهود لتوفير حلول التحول الرقمي الآمن في كافة القطاعات."

وخلال المؤتمر، حصلت شركة هواوي على 3 جوائز عن جهودها في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تسلمت هواوي مصر جائزة أفضل شركة لابتكارات بيئة العمل الرقمية، وحصلت شركة هواوي المغرب على جائزة أفضل استراتيجية لزيادة الوعي بالأمن السيبراني، فيما حصل المهندس المهندس/ محمد مدكور، كبير مسؤولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر على جائزة رائد العام في مجال الأمن السيبراني.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاً تقريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

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