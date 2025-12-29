الرياض، المملكة العربية السعودية: استضافت "هواوي كلاود" فعالية 'يوم الشركاء '2025 الاستراتيجية في الرياض، بمشاركة نخبة ضمت أكثر من 150 شريكاً من قادة قطاع التكنولوجيا في المملكة. وشكل الحدث منصة رائدة لتكريم وتقدير الشركاء، مسلطاً الضوء على الدور المحوري للشركة كمحرك استراتيجي لواحدة من أسرع المنظومات السحابية نمواً على مستوى المنطقة، بما يرفد مساعي التحول الرقمي الطموحة للمملكة عبر مختلف القطاعات.

وقد ركزت أجندة الفعالية على صياغة مستقبل النمو الرقمي المشترك، عبر تمكين الشركاء المحليين بأحدث أدوات الابتكار، وضمان تحويل الفرص التقنية إلى نتائج اقتصادية ملموسة ذات مؤشرات أداء واضحة تخدم العملاء في كافة القطاعات الحيوية. كما استعرض المشاركون حصيلة عام حافل بالإنجازات الاستثنائية، مؤكدين على قوة ومتانة منظومة الشراكة في مواكبة المتطلبات المتسارعة للسوق السعودي."

وبهذه المناسبة، صرّح لورينس ليو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال "هواوي كلاود" في السعودية: "يمثل شركاؤنا حجر الزاوية لنجاحاتنا في المملكة. ومن خلال الاستثمار العميق في مجتمع الشركاء، وتمكينهم عبر سياسات مرنة وحلول مبتكرة وحوافز قوية، نعمل معاً على بناء مستقبل سحابي مستدام يحقق قيمة حقيقية للعملاء ويدعم مسيرة التحول الشامل التي تشهدها المملكة".

وتركزت النقاشات التي شهدتها الفعالية على كيفية تعزيز شبكة الشركاء ودعم نجاحهم على المدى الطويل. كما شاركت هواوي كلاود أبرز التحديثات المتعلقة باستراتيجية منظومة أعمالها في المملكة العربية السعودية، مؤكدة على استمرار استثماراتها، والسياسات الموجهة لدعم الشركاء، والحلول السحابية القابلة للتوسع، والتي صممت لتمكين الشركاء من تحقيق نمو ربحي وبناء أعمال مستدامة.

كما استعرض يونغ هو، مدير تطوير أعمال الشركاء في مجموعة أعمال هواوي كلاود السعودية، تطور منظومة أعمال هواوي خلال العام الماضي، مؤكداً على دور الشراكات الوثيقة في تحقيق التميز، ودعم الابتكار، وخلق أثر إيجابي لدى العملاء في مختلف القطاعات.

كما شهد الحفل استعراض قصص نجاح ملهمة تعكس نضج ونجاح منظومة أعمال هواوي كلاود، حيث استعرضت شركة بوينتس انفوروميشن تكنولوجي (Points information Technology) نموذجاً حياً لـ 'آفاتار' (Avatar) مدعوم بحلول هواوي للذكاء الاصطناعي ،مما أسهم في فتح آفاق لفرص سوقية جديدة وتحقيق نمو مستدام، فيما شاركت شركة رقميات (Raqmeyat) تجربتها في تنفيذ استراتيجيات تسويق رقمي فعالة ساهمت في تسريع توليد الطلب وتوسيع نطاق الأعمال. كما شاركت كل من شركتي إيجادا سيستم (Ejada Systems Company)، وإم دي إس فور كومبيوتر سيستمز (MDS For computer Systems )، وشركة بي تي سي (Baud Telecom Company)BTC ، وإن إيه أس سوليوشنز (NAS Soluthions) إلى جانب عدد من الشركاء الآخرين، تجاربهم وقصص نجاحهم، بما يعكس تنوع وقوة شبكة شركاء هواوي كلاود في المملكة العربية السعودية.

واختتمت الفعالية بحفل تكريم شمل أكثر من 15 شريكاً تميزوا بإسهاماتهم الاستثنائية، حيث حصدت شركة "باود للاتصالات (BTC)" جائزة "الشريك المتميز في النمو"، بينما فازت شركتا "إم دي إس (MDS)" و"إيجادا (Ejada)" بجائزة "الشريك المتميز في الإيرادات".

ومع التوسع المتسارع في شبكة الشركاء، والتركيز الواضح على الابتكار والتمكين وتحقيق النجاح المشترك، تواصل هواوي كلاود تعزيز مكانتها كشريك سحابي موثوق في المملكة العربية السعودية، مؤكدة التزامها بتعزيز قدرات شركائها ودفع مسارات النمو المستدام في القطاعات المختلفة.

