القاهرة: أعلنت شركة هنكل مصر عن شراكتها الاستراتيجية مع إنجاز مصر، إحدى المنظمات غير الحكومية الرائدة في مجال التعليم، والتي تقدم برامج تعليمية تفاعلية في مجالات الثقافة المالية، الاستعدادية للعمل، وريادة الأعمال، مما يساهم بشكل فعال في تعزيز قدرات الشباب على المشاركة في تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم واقتصاد بلادهم.

في إطار هذه الشراكة، تقوم هنكل مصر بالمساهمة في دعم طلاب المرحلة الإعدادية عن طريق تقديم برنامج تعليمي تحت مسمى "اكتشف نفسك" و"أنا ومجتمعي" والذي يهدف إلى تنمية مهارات الشباب من خلال مناهج تفاعلية وعملية تحضرهم لمستقبل ناجح. كما سيشارك متطوعون من هنكل في تقديم الإرشاد للطلاب حول موضوعات تتعلق بالقيادة والاستدامة وريادة الأعمال خلال العام الدراسي 2024-2025. ومن المتوقع أن تضم هذه المبادرة ما يزيد عن 1800 طالب بالمرحلة الإعدادية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر والعضو المنتدب: "نحن في هنكل مصر نؤمن بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الشباب. ولهذا، من خلال شراكتنا مع إنجاز مصر وبرنامج 'اكتشف نفسك'، نسعى لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، مما يتيح لهم فرص توظيف حقيقية."

وأضافت، "تتماشى هذه الشراكة بشكل مباشر مع جهودنا المستمرة في تطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل وتقديم فرص تطوير مهنية للشباب. كما تدعم شراكتنا مع إنجاز برامجنا التوظيفية والتدريبية، مما يعكس التزامنا المستمر بتطوير بيئة العمل وتعزيز نمو وتقدم المجتمع. فمن خلال هذه المبادرات، نؤكد في هنكل مصر على رغبتنا في المساهمة الفعالة في بناء جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل بنجاح."

و قد أعربت دينا المفتي رئيس مجلس الأمناء بإنجاز مصر عن حماسها بشأن الشراكة الجديدة، قائلاً: "نحن متحمسون للغاية للانضمام إلى شركة هنكل في هذا التعاون. تمثل هذه الشراكة لحظة محورية بالنسبة لإنجاز مصر حيث نعمل معًا لتعزيز تأثيرنا وتحقيق خطوات جديدة في مهمتنا لإعداد قادة المستقبل. بدعم من شركة هنكل نحن على استعداد لإحداث فرق كبير في مجتمعنا من خلال برامج إنجاز "اكتشف نفسك" و"أنا ومجتمعي" التي تهدف الى تطوير المهارات اللازمة للطلاب لتحقيق النجاح الشخصي و المهني ليصبحوا موظفين مؤهلين لسوق العمل ورواد أعمال ناجحين."

والجدير بالذكر، أن هذه الشراكة ليست قائمة على تقديم الدعم المالي فقط، بل تعكس التزام هنكل مصر العميق بتطوير المجتمع وتعزيز قدرات الشباب، من خلال مساهماتها المستمرة في برامج التعليم والتدريب، حيث تسعى هنكل مصر إلى تحقيق تأثير مستدام يساهم في بناء جيل جديد من القادة والمبتكرين كجزء من استراتيجيتها الشاملة للمسؤولية الاجتماعية.

نَبْذَة عن هنكل مصر

بدأت هنكل أعمالها في مصر عام 1992 وتعمل على تطوير نشاطها المستدام منذ ذلك الحين. تفخر هنكل بعلاقتها المثمرة التي تجمعها بعملائها من المستهلكين في مصر بفضل منتجاتها وعلامتها التجارية فضلاً عن شراكتها البناءة مع الحكومة المصرية وثقتها الكبيرة في الاقتصاد المصري وسواعد أبناء الوطن. واليوم، يعمل بالشركة ما يقرب من ٥۰۰ موظف بشكل مباشر وأكثر من 3000 بشكل غير مباشر. حرصت الشركة منذ بَدْء التصنيع في السوق المحلى على استخدام التكنولوجيا المتطورة وأحدث التقنيات لتقديم منتجات تراعي أعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية للمستهلك المصري. كما تتميز الشركة بفهم عميق للسوق المصري واحتياجات المستهلكين. ولا تغفل هنكل دورها في إرساء دعائم الاستدامة في مصر فتعمل دوماً على الاستثمار في المجتمعات والبيئة وتطوير ممارساتها للنهوض بهم ضمن استراتيجياتها وتوجهاتها العالمية.

نبذة عن هنكل العالمية:

تحتل هنكل مكانة رائدة في السوق في جميع أنحاء العالم من خلال الأعمال الصناعية والاستهلاكية وذلك بفضل علاماتها التجارية القوية وابتكاراتها وحلولها التكنولوجية المتطورة. تعد وحدة أعمال هنكل لتقنيات المواد اللاصقة رائدة عالمياً سوق الماد اللاصقة ومانعات التسرب والطلاء الوظيفي. ومع إطلاق وحدة الأعمال الموحّدة "هنكل للمنتجات الاستهلاكية"، تحظى الشركة بحضور عالمي بارز وانتشار واسع خاصة في منتجات العناية بالشعر ومنتجات الغسيل والعناية المنزلية في العديد من الأسواق والفئات حول العالم. إضافةً إلى أقوى ثلاث علامات تجارية للشركة هي لوكتايت وبرسيل وشوارزكوف. وهي مدرجة في بورصة داكس الألمانية. وباعتبارها شركة رائدة طويلة الأمد في مجال الاستدامة، تلتزم هنكل بتحقيق أهدافها المستدامة الطموحة من خلال استراتيجيتها الواضحة. تأسست هنكل في عام 1876 ويعمل بها اليوم فريق متنوع يضم ما يقرب من 48000 شخص حول العالم - توحدّهم ثقافة مؤسسية راسخة وقيم مشتركة وهدف مشترك: "رواد في القلب من أجل خير أجيال المستقبل". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.henkel.com

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