القاهرة، مصر: في إطار التزامها المستمر بالتطوير والابتكار، استضافت هنكل مصر موزعيها الرئيسيين Samrco وIlla في زيارة إلى المقر الرئيسي لشركة هنكل العالمية في مدينة دوسلدورف بألمانيا. خلال هذه الزيارة، أتيحت الفرصة للموزعين لاكتشاف مقر الشركة الذي يُوصف بأنه "مدينة داخل مدينة"، في خطوة مهمة لتعميق التعاون مع شركائها المحليين، وتعزيز قطاع التوزيع في مصر، مما يعكس التزام هنكل الراسخ بتطوير السوق المصري ودعم دوره الاستراتيجي في المنطقة.

خلال الزيارة، قام الوفد بجولة شاملة في مركز هنكل للتجارب، الذي يمثل منصة مبتكرة تقدم تجربة فريدة وتفاعلية للشركاء الاستراتيجيين. يركز المركز على تعزيز القيمة المشتركة، حيث يعرض رؤى الشركة وابتكاراتها في بيئة جذابة. تتيح المحطات التفاعلية للزوار تجربة منتجات هنكل الاستهلاكية من خلال تجارب مبتكرة ومتعددة الحواس، بما في ذلك ابتكار المنتجات بأنفسهم. من خلال زيارات مركز التجارب، يتعرف عملاؤنا على أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى خبرتنا التسويقية وتفوقنا في مجال تجربة المتسوقين، فضلاً عن التزامنا بالاستدامة، وكل ذلك في إطار تفاعلي خارج عن المألوف. كما تخللت الزيارة جولة في مصانع هنكل المتطورة في دوسلدورف، التي تشهد تطوير وتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة التي تتماشى مع تطورات السوق العالمية.

في تعليق له، أكد شريف خليل، المدير العام لشركة هنكل مصر، على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المستدام مع شركاء هنكل المحليين، قائلاً: "تُعد هذه الزيارة فرصة قيمة لتبادل المعرفة، حيث استعرضنا محفظة هنكل المتنوعة التي تضم منتجات رائدة في مجال المنظفات ومجال العناية بالشعر، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الابتكارات والتركيبات المطورة التي تهدف إلى تحسين كفاءة وأداء المنتجات. كما تم تسليط الضوء على التزامنا المستمر بالاستدامة، وبالأخص في مراحل التصنيع والتعبئة. إن استثمارنا في الشراكات المحلية يعكس رؤيتنا في تطوير قطاع توزيع مرن وقادر على التكيف مع التغيرات المستقبلية، مع التركيز على نقل المعرفة وتبادل الخبرات من مقرنا العالمي إلى السوق المصري."

كما أكد شريف حسن، رئيس قسم المبيعات في هنكل مصر، على أهمية هذه الزيارة التي تُظهر أن العملاء والمستهلكين في قلب كل ما نقوم به في هنكل قائلاً: "نحن في هنكل ملتزمون بتطوير وتحديث قطاع التوزيع في مصر بما يتماشى مع التطورات والمعايير العالمية. تعتبر هذه الزيارة بداية لسلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التوزيع في مصر وخلق قيمة إضافية لعملائنا. كما نسعى لنقل خبرات شركة هنكل العالمية ليس فقط في مجال التوزيع، بل أيضاً في خلق تجربة متميزة للمستهلك أثناء عملية التسوق. نتطلع إلى استقبال عملائنا مرة أخري، ومشاركة التجربة معهم، والتعاون معهم لتحقيق النمو المتبادل."

ومن جانبه، صرح محمد عبد المنصف محمد، الرئيس التنفيذي لشركة :Samrcoقائلًا: "كانت زيارة مقر هنكل العالمي في دوسلدورف فرصة رائعة لتعميق فهمنا لعمليات الشركة، بالإضافة إلى الاطلاع علي الابتكارات والتقنيات المتقدمة التي تميز منتجات شركة هنكل العالمية؛ مما يعزز من قدرتنا على تبني أفضل الممارسات في السوق المصري. نتطلع إلي استمرار التعاون وتعزيز الشراكة المثمرة لتحقيق المزيد من النجاحات معًا. "

في هذا السياق، صرح محمود الزمر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Illa، قائلاً: "إن شراكتنا مع هنكل تعكس الثقة الكبيرة في السوق المصري وإمكاناته الواعدة. من خلال هذه الزيارة، حصلت على رؤية أعمق حول تاريخ شركة هنكل وخططها المستقبلية، مما ساهم في تعزيز الثقة بهذه الشراكة والتطلع إلى المزيد من النجاحات والتعاون المثمر في المستقبل. نحن فخورون بكوننا جزءًا من هذه الرحلة الناجحة، وملتزمون بتعزيز هذه الشراكة لتحقيق مزيد من النجاح والتوسع."

تعتبر مصر من الأسواق الاستراتيجية التي تركز عليها هنكل، ساعيةً إلى تعزيز دورها وتحقيق نمو مستدام في السوق المصري. كما أن هذه المبادرة تبرز التزام هنكل بتطوير مهارات فرقها المحلية والشركاء المحليين، مما يساهم في رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المتزايدة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة العمل على استراتيجية طموحة لزيادة قدرتها التنافسية، مع إيمانها بأهمية المساهمة في خلق فرص العمل للشباب المصري الموهوب.

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