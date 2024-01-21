في إطار التقدم المستمر نحو المجتمعات الأكثر شمولًا وتكاملًا، يعتبر دمج وتمكين ذوي الهمم أحد أهم المحاور التي تسهم في بناء مجتمع يقوم على مبادئ المساواة واحترام الاختلاف. إن فهم مفهوم الدمج يتجاوز المجرد الاندماج الظاهري في المجتمع، بل يتضمن توفير الفرص الحقيقية والمتساوية لجميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم الفردية.

وتعتبر شركة هنكل من الرواد في تقديم الدعم للأفراد ذوي الهمم، وقد أظهرت التزامًا قويًا بتحسين حياتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتمكينهم، خاصة في مصر. وقامت الشركة بتنفيذ مشاريع وبرامج متعددة لدعم وتمكين الأفراد ذوي الهمم، فضلًا عن اتخاذها إجراءات فعّالة لتحسين فرص التعليم والتدريب لهؤلاء الأفراد، مما يمنحهم فرصًا أفضل للاندماج في سوق العمل.

من خلال شراكاتها مع المؤسسات والمنظمات الخيرية في مصر، قدمت هنكل دعمًا للعديد من المشاريع التي تستهدف تحسين حياة الأفراد ذوي الهمم. يشمل ذلك دعم المرافق والبرامج التأهيلية التي تسهم في تعزيز مهاراتهم وتقديم فرص لتحقيق طموحاتهم.

وقالت كارول ميلان، رئيس شركة هنكل مصر والعضو المنتدب، "نعمل على زيادة الوعي حول الموضوعات المختلفة المتعلقة بالإعاقة بين جميع موظفي هنكل مصر من خلال شراكات عديدة، وذلك عبر إقامة تدريبات متنوعة للموظفين أو إشراكهم في أنشطة ترفيهية. فبالنسبة لنا، دعم وتمكين ذوي الهمم من القيم الأساسية لشركة هنكل وجزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا المستدامة."

دعم ذوي الهمم بالتعاون مع مؤسسة حلم:

تعاونت شركة هنكل مصر مع مؤسسة حلم على مدار عدة أعوام لدعم ذوي الهمم، حيث قامت بالمشاركة في طلاء منحدرات خدمة لذوي القدرات الخاصة في القاهرة وبورسعيد لتوفير حرية الحركة لهم في التنقل في الأماكن العامة وهي الخطوة التي اتخذتها الشركة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، واليوم العالمي للتطوع.

كما قامت بتنظيم "يوم مجتمعي" لموظفي الشركة، حيث شارك موظفيها في فعاليات اليوم الذي نظمته مؤسسة حلم والذي تضمن محاضرات تثقيفية عن ذوي الهمم، وأخلاقيات العمل وكيفية التعامل معهم، فضلًا عن دعمهم ودمجهم في المجتمع، والمساواة في بيئة العمل.

هنكل والمساهمة في الأولمبياد الخاص

تتألق شركة هنكل بمساهماتها الفريدة في دعم الأولمبياد الخاص، وهي أكبر منظمة رياضية في العالم للأطفال والكبار من ذوي الإعاقات الذهنية والإعاقات الجسدية، إذ توفر تدريبات وأنشطة على مدار العام لخمسة ملايين مشارك وشريك من شركاء الرياضات الموحدة في 172 دولة. وكرست هنكل جهودها لترويج الفرص الرياضية للأفراد ذوي الهمم، من خلال مشاركتها بفخر كراعٍ رئيسي في الألعاب العالمية الصيفية الـ16 للأولمبياد الخاص، التي استضافتها برلين 2023.

ومن خلال دعمها للألعاب الخاصة، قدّمت هنكل الدعم اللازم لتسهيل مشاركة الرياضيين ذوي الهمم في هذا الحدث الرياضي العالمي. وأمتدت مساهمة شركة هنكل العالمية إلي إيفاد 60 متطوع من موظفي الشركة في مختلف أنحاء العالم وتدريبهم للعمل مع الرياضيين في هذا الحدث الهام.

وكانت شركة هنكل العالمية الراعي الرئيسي لمنافسات لعبة "البوتشي"، والتي شهدت مشاركة 33 لاعبًا ولاعبة من 17 دولة، من بينهم لاعبون مصريون بارعون. كما قامت هنكل بالعديد من التحضيرات لتدريب المتطوعين على التعامل مع الرياضيين وتنظيم البطولة.

وتحدثت مريم العشماوي، خبير إدارة التكاليف بشركة هنكل مصر، وإحدى المتطوعات المشاركات في الأولمبياد الخاص ببرلين في عام ۲۰۲٣ عن دورها في التعامل مع المشاركين في الأولمبياد الخاص من اللاعبين واللاعبات، خاصة الأطفال، قائلة: "كنا مدربين لتهدئة الرياضيين وأسرهم خاصة في حالة الخسارة، وأيضاً توفير الدعم العاطفي والنفسي لهم." وأضافت أنها تشعر بالامتنان لانضمامها إلى عائلة هنكل، مشددة على أهمية هذه الخطوة في مشاركاتها المجتمعية. تختم مريم حديثها بالتأكيد على أن هنكل مصر تلعب دورًا فاعلًا في بناء مجتمع أفضل، وأنها فخورة بكونها جزءًا من هذه الروح الإنسانية الرائعة.

اليوم الرياضي الموحد للاعبي الاولمبياد الخاص المصري وموظفي هنكل

شاركت هنكل مصر في اليوم الرياضي الموحد احتفالاً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ويوم التطوع، وذلك بالتعاون مع الأولمبياد الخاص في مصر، والذي أُقيم في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة. يُقام اليوم الرياضي الموحد عن طريق تنظيم أنشطة رياضية مختلفة موحدة "مدمجة" حيث تتسابق الفرق في العديد من الرياضات، مثل كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة.

يضم كل فريق مشاركين من ذوي الهمم، الذين يشاركون في الأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى مشاركين متطوعين من موظفي شركة هنكل مصر. تُقام هذه الفعالية بهدف دعم وتمكين ذوي الهمم، وتعزيز الوعي بالإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز فكرة الإدماج في مكان العمل.

يتجسد هذا اليوم كفرصة لبناء جسور من التفاهم والتضامن، ويعكس التزام هنكل تجاه المسؤولية الاجتماعية والتفاعل الفعّال مع مختلف فئات المجتمع. وبفضل تلك الجهود، أصبحت هنكل نموذجًا للشركات التي تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الفئات الضعيفة وتعزيز التكافؤ والفرص العادلة لجميع أفراد المجتمع.

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