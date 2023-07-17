المملكة العربية السعودية: وقّع برنامج همم جميل، أحد برامج مؤسسة مجتمع جميل السعودية لتمكين ذوي الإعاقة، اتفاقية مع جمعية إبصار الخيرية، لإطلاق "مبادرة قادر" التدريبية والمخصصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية في مجال ريادة الأعمال. وستركز المبادرة التنموية على تأهيل هذه الشريحة المهمة في المجتمع، واستكشاف الفرص المتاحة، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق مشاريعهم الخاصة وصقل مهاراتهم بما يضمن استقلالهم المادي والتحول من المنهج الرعوي إلى التنموي.

ستمتد مبادرة قادر لأربعة شهور تنطلق في شهر يوليو الجاري، وستقام بالتعاون مع أكاديمية نفيسة شمس. وستتضمن عدة مراحل تشمل الجلسات الإثرائية، والدورات التدريبية، والاستشارات الريادية التي تغطي مواضيع محورية مثل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، والتسويق، والتمويل، والابتكار. ومن المتوقع أن تجذب المبادرة أعداداً كبيرة من المتدربين تصل إلى مئتين مستفيد من التدريب وألف مستفيد من البرامج الإثرائية، إلى جانب تأسيس عشرين شخصاً من ذوي الإعاقة البصرية لمشاريعهم الخاصة في مجال التجارة الإلكترونية.

في هذا السياق، علقت نجلاء يوسف صفدر، مديرة التطوير الرقمي في شركة وأكاديمية نفيسة شمس: "إن إطلاق مبادرة قادر التدريبية يمثل خطوة مهمة نحو تمكين ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز فرصهم في سوق العمل وريادة الأعمال، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها المتعلقة بدعم روح المبادرة وتمكين مختلف فئات المجتمع. وإن هذه المبادرة تستهدف خلق بيئة داعمة ومحفزة وآمنة لتنمية المهارات الشخصية والمؤسسية لصاحب العمل الريادي من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال تقديم التدريب والاستشارات المتخصصة التي تهدف إلى إكساب المشاركين المهارات والجدارات اللازمة للعمل الريادي، من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي والتسويقي الضروري لانطلاق وتطوير مشاريعهم".

من جهته، قال الأستاذ عبد الله طلب، مدير البرامج الاجتماعية في مؤسسة مجتمع جميل السعودية: "يعكس هذا التعاون المتميز مع جمعية إبصار رؤيتنا المشتركة في تعزيز الشمولية وخلق بيئة مُمكِنة تعطي ذوي الإعاقة البصرية فرصاً متساوية، بما يساعدهم على الإسهام بشكل فعال في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في المملكة. وستوفر مبادرة قادر قيمة فريدة وفرصاً حقيقية لتحقيق الاستقلال المادي لهذه الشريحة الغالية علينا، وهو نفس الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه دائماً في جميع مسارات مبادرات همم جميل". وأضاف: "إن همم جميل هو برنامجٌ يختص بتمكين ذوي الإعاقة اجتماعياً واقتصادياً ومهنياً، وينطوي تحت مظلة مؤسسة مجتمع جميل السعودية الساعية إلى تمكين أفراد المجتمع وعلاج التحديات التي تواجههم. وتكمن أهمية هذا البرنامج في اتباعه لـمنهج التمكين القائم على مساعدة الأفراد لصنع فرص عملهم بأنفسهم وتطويرها مستقبلاً، وإطلاق مشاريع الأعمال الحرة ذات الفرص القيّمة والمرونة التي تتناسب مع ظروف أصحاب الهمم، وبالتالي رفع نسب نجاح الانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال".

وفي ذات السياق، أضافت المديرة التنفيذية لجمعية إبصار الخيرية، أمل بنت حمدان الحنيطي: "إن هذه المبادرة تتجاوز مفهوم التدريب التقليدي، إذ تسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين المجتمع والأفراد ذوي الإعاقة البصرية، وستوفر لهم فرص الدخل المناسبة. ونحن ملتزمون بدعم هذه الجهود وتمكين المشاركين ليصبحوا روادًا ناجحين في مجالاتهم، ونتطلع إلى بدء البرنامج التدريبي قريبًا والإسهام في بناء مجتمع أكثر شمولية وتمكينًا للأفراد ذوي الإعاقة البصرية."

وأضافت الحنيطي: "إن هذه المبادرة تنسجم تمامًا مع أهداف تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل المنصوص عليها في برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030". وتنشط همم جميل من خلال الشراكات الاستراتيجية في تمكين الأفراد ذوي الإعاقة وتعزيز الشمولية في شتى المجالات، وهو ما يتواءم أيضا مع هدف جمعية إبصار التي تركز على تمكين الأفراد ذوي الإعاقة البصرية.

يجدر بالذكر بأن هذه المبادرة تأتي ضمن مسار ريادة الأعمال في برنامج همم جميل الذي يساعد ذوي الإعاقة على إطلاق مشاريعهم الريادية من الصفر، ويوّفر لهم دورات ريادة الأعمال والتقنيات لتمكينهم من تحقيق الاستقلالية الاقتصادية. وتجهز برامج همم جميل حالياً لإطلاق مبادرات أخرى في مسار التدريب والتوظيف الذي يساعد ذوي الإعاقة على تحقيق النجاح المهني ويستثمر في الطاقات والمهارات التي تنمي الاقتصاد الوطني، ومسار الوصول الشامل الذي يساعد المنشآت في الحصول على "شهادة مواءمة" الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد ضمان الامتثال للمعايير الوطنية لإمكانية الوصول الشاملة لذوي الإعاقة.

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مجتمع جميل السعودية

في عام 1945، أطلق الشيخ عبد اللطيف جميل (رحمه الله)، مجموعة من الأنشطة والبرامج الخيرية ليستهل بها مسيرة العطاء الخيري والمبادرات المجتمعية، والتي استمرت لعدة عقود من الزمن. وفي عام 2003، تأسست برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، والتي أُعِيدَ هيكلتها في عام 2010 لتكون ضمن مؤسسة مجتمع جميل السعودية، والتي تشكل اليوم مظلة تجمع العديد من المبادرات والبرامج المجتمعية والتنموية.

تهدف مجتمع جميل السعودية إلى تنمية المجتمع من خلال محاور رئيسية متنوعة تشمل تنمية المهارات، تعزيز دور المرأة، تمكين رواد الأعمال، الاهتمام بصحة المجتمع، دعم التقنية والعلوم، الحفاظ على البيئة، تشجيع الابتكار، التطوير المستمر للتعليم، والمبادرات الإنسانية.