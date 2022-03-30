دبي، الإمارات العربية المتّحدة: وقّعت "هلب أي جي"، ذراع الأمن السيبراني التابع لشركة e& enterprise (اتصالات ديجيتال سابقاً) ومستشار أمن تكنولوجيا المعلومات الموثوق به في المنطقة، اتّفاقية شراكة مع "ووترفول للحلول الأمنية"، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني الصناعي. ومن شأن هذه الشراكة أن تسمح لـ"هلب أي جي" بدعم العملاء في القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتّحدة من أجل الربط بين بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية الخاصة بهم بشكل آمن لتحقيق أعلى مستويات الأداء والأمان.

إن العديد من المؤسسات الصناعية، كالمؤسسات العاملة في مجالات التصنيع والمرافق العامة والمنشآت وصناعات السكك الحديدية، تتطلّع اليوم إلى دمج تكنولوجيا المعلومات في مرافق الإنتاج الخاصة بها من أجل تحقيق عمليات أكثر ذكاءً. وذلك يؤدي إلى تسليط الضوء على الأهمية الكبرى للأمن السيبراني الصناعي حيث يمكن لهجوم ناجح على النظام التشغيلي أن يؤدي إلى عواقب وخيمة تتراوح بين وقف العمليات إلى احتمالية تعريض السلامة العامة للخطر.

وسوف يستفيد عملاء "هلب أي جي" في القطاع الصناعي من حلول شركة "ووترفول" وإمكاناتها فيما يتعلق بتكنولوجيا بوابات الأمن أحادية الاتجاه Unidirectional Security Gateways من أجل التعامل مع التحديات الأمنية التي تنطوي عليها عملية التكامل لتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بالإضافة إلى خبرة "ووترفول" الطويلة في دعم المؤسسات في دمج بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية بأمان. فضلاً على ذلك، تسهّل مجموعة خدمات "ووترفول" أحادية الاتجاه عملية التكامل مع التقنيات والخدمات الأخرى التي يوفّرها شركاء "هلب أي جي" مما يتيح تقديم حل حقيقي شامل بدلاً من منتج يعالج نقطة واحدة فقط.

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرّح ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في "هلب أي جي"، قائلاً: "من أبرز النواحي التي نوليها أولى اهتماماتنا هي مساعدة عملائنا في القطاع الصناعي على دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية بأمان. ولهذا السبب، يسعدنا جداً أن نتعاون مع "ووترفول للحلول الأمنية"، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني لأنظمة التحكّم الصناعي ICS وأنظمة التحكّم الإشرافي وتحصيل البيانات SCADA. ذلك، وتستجيب تكنولوجيا بوابات الأمن أحادية الاتّجاه من "ووترفول" للاحتياجات الأمنية التي تتطلّبها المنظمات الصناعية المعاصرة، ويمتلك عملاؤنا في دولة الإمارات العربية المتّحدة إمكانية الوصول المطلق إلى حلولها الحاصلة على براءة اختراع."

وصرّح من جانبه ليور فرنكل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "ووترفول للحلول الأمنية"، قائلاً: "تأتي شراكتنا مع "هلب أي جي" نتيجة لالتزام مشترك تجاه ضمان الأمان للشبكات الصناعية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. و"هلب أي جي" تمتلك خبرة تقنية عميقة وتتمتّع بعلاقات وطيدة مع الجهات المعنية بمرافق البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الصناعية وغيرها من مزوّدي التكنولوجيا ممّا سيسمح لـ"ووترفول" بالمساهمة بمزيد من الفعالية في برامج الأمن المتكاملة والشاملة في مؤسسات القطاع الصناعي."

وتتضمّن محفظة "ووترفول" مجموعة من المنتجات القائمة على تكنولوجيا بوابات الأمن أحادية الاتّجاه. وتعمل البوابات على تزويد أنظمة التحكم الصناعية بحماية مطلقة من الهجمات المستهدفة، فضلاً على رؤية آمنة على مستوى المؤسسة والوصول الآمن عن بُعد للأنظمة التشغيلية. ذلك، وتضمن البوابات أيضاً التكامل الآمن لتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية دون تعريض العمليات الفعلية لأي تهديدات قد تمثّلها جدران الحماية.

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نبذة عن هلب أي جي

"هلب أي جي" (Help AG) هي ذراع الأمن السيبراني لشركة "e& enterprise" (اتصالات ديجيتال سابقاً)، وتقدم استشارات استراتيجية للشركات الرائدة والجهات الحكومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع حلول وخدمات أمن المعلومات المصممة خصيصاً لتلبية متطلباتها المتنوّعة، مما يتيح لها التطور بشكل آمن مع ميزة تنافسية. بدأت شركة "هلب أي جي" مسيرتها في الشرق الأوسط منذ عام 2004، وبات اسمها معروفاً على أنها شركة الاستشارات الموثوقة في المنطقة. وقد استحوذت شركة "e&" )اتصالات سابقاً( على "هلب أي جي" بشكل استراتيجي عام 2020، مما أدى إلى إنشاء قوة لافتة للأمن السيبراني وقيادة التحول الرقمي في المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن "هلب أي جي"، يُرجى زيارة www.helpag.com

نبذة عن ووترفول للحلول الأمنية

شركة ووترفول للحلول الأمنية هي شركة تعمل في مجال أمن التكنولوجيا التشغيلية، وتقدم مجموعة من تقنيات ومنتجات البوابات أحادية الاتجاه التي تتيح التكامل الآمن لتكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية، والرؤية الواضحة للعمليات على مستوى المؤسسة، والتحكم المنضبط. وتضم قائمة عملاء الشركة المتزايدة: البنى التحتية الوطنية، ومحطات الطاقة، والمحطات النووية، ومنشآت النفط والغاز البحرية والبرية، ومحطات التصنيع، ومرافق الطاقة والغاز والمياه، وغيرها الكثير. تنتشر منتجات ووترفول في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتقدم الدعم لأكبر مجموعة من المنصات والتطبيقات وقواعد البيانات والبروتوكولات الصناعية الرائدة في السوق.

لمزيد من المعلومات عن "ووترفول للحلول الأمنية"، يُرجى زيارة www.waterfall-security.com