منصة يونيفاي تعمل على توحيد قدرات الرؤية والتعاون والتنسيق والأتمتة لتوفير تجربة سلسة وخدمات موثوقة ومتسقة للمستخدمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هلب أي جي، ذراع الأمن السيبراني لشركة &e المؤسسات والشريك الموثوق للاستشارات الأمنية في الشرق الأوسط، عن إطلاق يونيفاي (UNIFY)، منصة الدفاع السيبراني المتكاملة والتي توفر تجربة موحّدة للعملاء في مختلف خدمات هلب أي جي، في خطوة هي الأولى من نوعها في قطاع الأمن السيبراني في المنطقة. وتقدم المنصة المتطورة مختلف خدمات الأمن المُدارة من هلب أي جي، حيث توفر قدرات الأتمتة على نطاق واسع، والتعاون عبر قنوات متعددة، ورؤية موحّدة لكامل محفظة الأمن السيبراني الخاصة بالعملاء.

وتواجه الفرق الأمنية اليوم تحديات فيما يتعلق بالتعقيد والتناسق، إذ تفتقر الحلول الفردية في بيئات العملاء لقدرات التواصل والتكامل. ولم يعد تقييم الإنذارات يدوياً كافٍ للتصدي للمخاطر المتنامية من حيث العدد والاستمرارية والتعقيد، إذ لا بُد من تجميع البيانات من مختلف النقاط والحلول ودمجها في إطار واحد للحصول على منهجية متكاملة ضد المخاطر.

وتحرص هلب أي جي باستمرار على الابتكار لمواكبة احتياجات العملاء، لذا أطلقت يونيفاي في سوق المنطقة بصفتها منصةً مُدمجةً توفر مختلف القدرات الأساسية، بما فيها الرؤية والتعاون والتنسيق والأتمتة، في جميع الخدمات الدفاع السيبراني. وتجمع يونيفاي الأشخاص والعمليات والتقنيات في منصة متطورة تضمن خدمات متناسقة وعالية الجودة وتجربة سلسة للعملاء، بما ينسجم مع مستوى باقي الخدمات في محفظة هلب أي جي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في هلب أي جي: "يتمحور مستقبل الأمن السيبراني حول الخدمات، ولطالما كانت هلب أي جي في صدارة هذا التوجه، بدءاً من إطلاق خدمات الدفاع السيبراني المُدارة في عام 2015، ومروراً بإطلاق هلب أي جي كخدمة في عام 2021، ووصولاً إلى منصة الخدمات يونيفاي، التي تشكل ثالث نقلة ثورية في عملنا. وتُعد المنصة حلاً للبنى التحتية المُجزّأة وبالغة التعقيد في المجال الأمني، وتوفر تكاملاً استثنائياً للإجراءات والتدابير الأمنية المتنوعة، بالاستفادة من قدارت الأتمتة الذكية. كما تسهم المنصة في تعزيز نهجنا القائم على النتائج، بهدف تقديم قيمة مُضافة لعملائنا".

ويمكن للعملاء الاستفادة من المنصة من خلال الاشتراك بخدمات الكشف والاستجابة المُدارة، للحصول على القدرات الرائدة التي توفرها هلب أي جي. وتدمج المنصة، الملائمة لمختلف الأنظمة، بيانات ومنتجات من أطراف ثالثة، وتدعم بيئات مخصصة مع العملاء وبيئات عملاء هجينة ومتعددة السحابة، كما تمتثل المنصة للوائح التنظيمية المحلية في مختلف الدول.

وتتيح يونيفاي للعملاء وخبراء هلب أي جي تجربة تعاون سلسة عبر قنوات متعددة، بهدف تبسيط تجربة العملاء وتحسينها، وتوفير رؤية مُوحّدة للبيئات الأمنية الخاصة بهم من خلال لوحة معلومات مركزية، مما يعزز القدرة على كشف الهجمات والحصول على معلومات حول الهجمات وتحليلها بذكاء.

كما تُضيف المنصة قدرات أتمتة ذكية على جميع خدمات هلب أي جي، مما يضمن تحسين دقة كشف الهجمات ووقت الاستجابة والإجراءات، مع التنسيق والأتمتة والاستجابة الأمنية (SOAR) في مستويات متعددة، وأتمتة المهام الروتينية لتوفير الوقت للفرق الأمنية (من بينهم محللي الأمني السيبراني) للتركيز على المهام الإبداعية والفكرية.

وتتضمن القدرات الأخرى التي توفرها منصة يونيفاي من هلب أي جي:

قدرات تحليل التهديدات مع بيئة اختبارات في جميع الخدمات، لتمكين تحليل البرمجيات الخبيثة الثابتة والديناميكية.

في جميع الخدمات، لتمكين تحليل البرمجيات الخبيثة الثابتة والديناميكية. إدارة شاملة لمختلف الحالات في جميع خدمات الدفاع السيبراني من منصة مُوحّدة.

في جميع خدمات الدفاع السيبراني من منصة مُوحّدة. رؤية مُوحّدة للهجمات في جميع بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات التشغيلية الخاصة بالمستخدمين.

في جميع بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات التشغيلية الخاصة بالمستخدمين. قدرات تحليل وتمثيل مرئي متطورة لتعزيز الرؤية في جميع الخدمات.

متطورة لتعزيز الرؤية في جميع الخدمات. قدرات صحية ونظافة لضمان مراقبة صحية أساسية للخدمات

لضمان مراقبة صحية أساسية للخدمات قياسات أداء مُوحّدة لجميع خدمات الدفاع السيبراني من هلب أي جي لتقديم بيانات ديناميكية في التقارير ولوحة المعلومات، اللتان يتم تحديثهما في الوقت الفعلي.

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