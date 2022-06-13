دبي، الإمارات العربية المتّحدة: أصبحت "هلب أي جي"، ذراع الأمن السيبراني التابع لشركة e& enterprise (المعروفة سابقًا باسم اتصالات ديجيتال) والمستشار الأمني الموثوق به في المنطقة، مزود خدمات أمنية مُدارة (MSSP) شريكاً لـ"سيكيورونيكس" Securonix، الشركة الرائدة في مجال حلول الجيل التالي لإدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM). ومن شأن هذه الشراكة أن تسمح لـ"هلب أي جي" بتقديم مركز عمليات أمنية (SOC) متكامل ومرتكز على السحابة ومدعوم بالتحليلات لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في يومنا الحالي، تتواجد البيانات الحساسة والتطبيقات وتتم الإجراءات الهامة للأعمال على نطاق مساحة موزعة. فالاستضافة السحابية، ومزودو البرمجيات كخدمة (SaaS)، والأجهزة المتحركة وتطبيقاتها، وإنترنت الأشياء كلها تجمع البيانات وتعالجها وتخزنها، مما يجعل من الصعب على البنية التحتية أن تتوسع وتمنح قيمة ملموسة بشكل سريع. تقدم "سيكيورونيكس" منصة رائدة في التحليلات والعمليات والاستجابة الأمنية متعددة المستخدمين وقائمة على البرمجيات كخدمة (SaaS) والتي توفر رؤية كاملة وقدرات رصد واستجابة متقدمة بالإضافة إلى قابلية توسع غير محدودة. بالتالي، عبر تعاونها مع "سيكيورونيكس"، توسع "هلب أي جي" مجموعة خدماتها لتقدم مركز عمليات أمن سحابي (Cloud SOC) من الجيل التالي والذي يجمع بين حلول إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) وتحليلات سلوك المستخدم والكيانات (UEBA) في منصة موحدة من أجل تحقيق قدرات لا تضاهى في مجال الكشف والاستجابة على نطاق السحابة.

تعليقاً على هذه الشراكة، صرّح ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في "هلب أي جي"، قائلاً: "تؤدي "هلب أي جي" دوراً رائداً في المنطقة في ما يتعلق بالتمكين السحابي الآمن، ويأتي تعاوننا مع "سيكيورونيكس" في مرحلة حاسمة مع انتقال المنظمات والشركات في مختلف القطاعات في دولة الإمارات إلى السحابة. وتجمع هذه الشراكة حلول إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) وتحليلات سلوك المستخدم والكيانات (UEBA) القائمة على السحابة مع خبرة "هلب أي جي" الواسعة وقدراتها على التحليل الذكي للمخاطر لتحقيق الكشف والمعالجة السريعة للتهديدات."

وأضاف بيرنر، قائلاً: "يسلط تعاوننا الضوء على مكانة "هلب أي جي" بصفتها المزود الأكبر والرائد للخدمات الأمنية المُدارة (MSSP) في المنطقة، إذ نعمل على تحديث خدماتنا باستمرار لتلبية الحاجات الناشئة لدى المنظمات. فضلاً على ذلك، تدعم هذه الشراكة طموح "هلب أي جي" بأن تقدم 90% من منتجاتها على هيئة خدمة في السنوات الثلاث المقبلة، وذلك ضمن إطار نموذج "هلب أي جي كخدمة" (Help AG as a Service) الذي نعتمده."

في المقابل، قال ديفيد واجنر، نائب الرئيس للمزودين العالميين للخدمات الأمنية المدارة وتكامل النظم في "سيكيورونيكس": "لقد بيّن التسارع في اعتماد السحابة أهمية الكشف والاستجابة المدعومة بالتحليلات بالإضافة إلى الرؤية الواضحة عبر طبقات التكنولوجيا المتعددة. وسوف تمكننا شراكتنا مع "هلب أي جي" من

زيادة اعتماد منصتنا السحابية للتحليلات والعمليات الأمنية في السوق الإماراتي، فنتعاون بشكل وثيق لضمان أمان البيئات السحابية والهجينة في المنطقة."

ويقدم حل "سيكيورونيكس" لإدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) من الجيل التالي كشفاً متقدماً على نطاق واسع عبر الجمع بين قدرات إدارة السجلات والتحليلات والأتمتة والاستجابة في حل واحد موحد. ويجمع حل إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، مستخدماً التعلم الآلي لمنح الفرق الأمنية رؤية واضحة وقدرات متقدمة في الكشف والاستجابة على مستوى السحابة. تندمج حلول "سيكيورونيكس" بسلاسة مع كل مصادر البيانات وأدوات التحليل الذكي للمخاطر وغيرها من أنواع التكنولوجيا في مركز العمليات الأمنية للمنظمات، مما يسمح للمحللين بالبقاء على إطلاع بالمخاطر وإدارتها بشكل أفضل.

في الوقت عينه، تمنح تحليلات سلوك المستخدم والكيانات (UEBA) من "سيكيورونيكس" المنظمات القدرة على مراقبة السحابة عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) مدمجة لكل البنى التحتية السحابية الرئيسية، فضلاً على الكثير من تطبيقات الأمان والأعمال.

وكشهادة على ريادتها في مجالي إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) وتحليلات سلوك المستخدم والكيانات (UEBA)، تمّ اختيار "سيكيورونيكس" كشركة رائدة في مجال إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) في تقرير "ماجيك كوادرانت" (Magic Quadrant) لعام 2021 من شركة "غارتنر" (Gartner). وقد احتلت "سيكيورونيكس" الصدارة في اكتمال الرؤية، وحققت أعلى الدرجات في جميع حالات الاستخدام في مجال إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) في تقرير القدرات الأساسية (Critical Capabilities) لعام 2021 من شركة "غارتنر" (Gartner).

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن هلب أي جي (Help AG)

"هلب أي جي" (Help AG) هي ذراع الأمن السيبراني لشركة "e& enterprise" (اتصالات ديجيتال سابقًا)، وتقدم استشارات استراتيجية للشركات الرائدة والجهات الحكومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع حلول وخدمات أمن المعلومات المصممة خصيصاً لتلبية متطلباتها المتنوّعة، مما يتيح لها التطور بشكل آمن مع ميزة تنافسية. بدأت شركة "هلب أي جي" مسيرتها في الشرق الأوسط منذ عام 2004، وبات اسمها معروفاً على أنها شركة الاستشارات الموثوقة في المنطقة. وقد استحوذت شركة "e&" )مجموعة اتصالات سابقًا( على "هلب أي جي" بشكل استراتيجي عام 2020، مما أدى إلى إنشاء قوة لافتة للأمن السيبراني وقيادة التحول الرقمي في المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن "هلب أي جي"، يُرجى زيارة www.helpag.com

نبذة عن "سيكيورونيكس" (Securonix)

تعمل "سيكيورونيكس" على إعادة تعريف الكشف والاستجابة للتهديدات لتلبية احتياجات مؤسسات اليوم السحابية الهجينة والقائمة على البيانات. ويتم تشغيل حلول الجيل التالي لإدارة المعلومات الأمنية والأحداث

(SIEM) والكشف والاستجابة الممتدة للتهديدات (XDR) من"سيكيورونيكس" بواسطة تحليلات متطورة تم تأسيسها على بنية سحابية مرنة وقابلة للتوسع. وتستفيد "سيكيورونيكس" من تقنية التحليلات السلوكية الرائدة في فئة تحليلات سلوك المستخدم والكيانات (UEBA) لتقليل الضوضاء، وإعطاء الأولوية للتنبيهات عالية الدقة، وتمكين الاستجابة السريعة والمحددة للتهديدات الداخلية والسيبرانية.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.securonix.com أو تابعنا على LinkedIn وFacebook وTwitter.

"e& المؤسسات"، من "e&"

"e& المؤسسات"، التابعة لمجموعة "e&"، هي شركة رائدة في التحول الرقمي، وتسريع تبني الأنظمة الرقمية للشركات والحكومات والمؤسسات الكبيرة. وتجمع بين المرونة والخبرة التي تتمتع بهما شركة خدمات محترفة ومدارة رقمياً من جهة، مع القوة وقدرات الاتصال الكبيرة الذين تتمتع بهما شركة اتصالات من جهة أخرى. وتعمل "e& المؤسسات" على دفع المؤسسات والاقتصادات نحو عالمٍ أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة؛ وذلك من خلال السحابة، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي وغيرها.

تعمل حالياً "e& المؤسسات" في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتقدم حلولاً رقمية مبتكرة؛ من خلال تمكين المشروعات المستدامة، والمدن الأكثر أماناً، والرعاية الصحية الرقمية، والخدمات المصرفية الرقمية، والصناعات شبه الأوتوماتيكية، والتصنيع والخدمات اللوجستية.

ومن خلال سجل حافل بالنجاح في تصميم وتقديم وتشغيل المشروعات الكبيرة والحلول الرقمية باستخدام منصات سحابية ذكية وآمنة، تقدم "e& المؤسسات" خدمات شاملة في الاستشارات، ونماذج الأعمال، وتصميم الحلول، وإدارة البرامج، والتنفيذ والتسليم، وتقديم الدعم بعد التنفيذ.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع التالي: https://eandenterprise.com/en/index.jsp

للمزيد من المعلومات:

سوزانا سعود

مدير علاقات عامة

جامبت للعلاقات العامة

00971567155470

Suzana@gambit.ae