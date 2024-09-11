هذه الخدمة الجديدة تعكس التزام هلا المستمر بالتطوير التكنولوجي في قطاع النقل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هلا، الشركة الرائدة في توفير حلول حجز سيارات الأجرة إلكترونيًا في دبي، عن إطلاق خدمة جديدة تُمكّن العملاء من حجز رحلاتهم بسهولة عبر تطبيق واتساب. هذه الخطوة تضيف خياراً مبتكراً، مما يجعل حجز سيارات الأجرة أكثر وصولاً للعملاء عبر الرسائل النصية. يأتي هذا الإطلاق في إطار التزام هلا المستمر بتبني التقنيات الحديثة لتعزيز تجربة العملاء وتيسير التنقل في المدينة.

وتُتيح الخدمة الجديدة لسكان دبي وزوارها حجز سيارات الأجرة عبر تطبيق واتساب، باستخدام روبوت محادثة متقدم يدير طلبات الحجز بسلاسة، مع ضمان تقديم نفس الأسعار المعتمدة في تطبيق كريم. وتهدف هلا من خلال هذه الخدمة إلى تحسين تجربة الركاب وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

تعليقاً على هذا الإطلاق، صرح خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة هلا، قائلاً: "يسعدنا توسيع قنوات التواصل مع عملائنا من خلال إطلاق خدمة الحجز عبر واتساب، مما يجعل عملية الحجز أسرع وأكثر سهولة. وكأحد أكثر تطبيقات المراسلة استخداماً في العالم، يتيح لنا واتساب الوصول الى شريحة أوسع من الجمهور والتفاعل مع عدد أكبر من المستخدمين في دبي. هذا التطوير يعكس التزامنا بتحسين تجربة التنقل اليومي لعملائنا من خلال إضافة هذه المنصة المباشرة والبسيطة. بالإضافة إلى ذلك، نواصل جهودنا في تبني أحدث التقنيات لتقديم خدمات متميزة تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة."

تبدأ عملية الحجز عبر واتساب بكل سهولة من خلال إرسال كلمة "Hi" إلى الرقم 800HALATAXI - 80042528294، حيث يقوم روبوت المحادثة بطلب موقع الراكب لإتمام الحجز وإرسال تأكيد بالرحلة متضمنًا تفاصيل الكابتن ووقت الوصول المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الخدمة ميزة تتبع الرحلة في الوقت الفعلي ومشاركة رابط التتبع مع الأصدقاء والعائلة لضمان الأمان والراحة.

الخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يوفر للعملاء مرونة قصوى في الحجز. وتقدم خيارات دفع متنوعة تشمل الدفع النقدي أو باستخدام البطاقة عند الوصول. إلى جانب خيار الحجز عبر واتساب، يستمر توفر الحجز عبر تطبيق كريم، مما يضمن تجربة حجز سلسة ومريحة.

تدير هلا حالياً أسطولاً يضم 24,000 كابتن و12,000 مركبة، عبر شركائها في الامتياز، وتلتزم بمواصلة تطوير خدماتها لتقديم حلول نقل مبتكرة تتماشى مع احتياجات سكان وزوار مدينة دبي الحديثة.

نبذة عن شركة هلا

شركة هلا هي الشركة المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونياً في دبي عبر تطبيق كريم. نظراً لشراكتها مع شركة كريم وهيئة الطرق والمواصلات أر تي إيه، توظّف هلا تقنيات كريم المتخصّصة بحجز سيارات الأجرة إلكترونياً، وكذلك معلومات هيئة الطرق والمواصلات بالمناطق المحلية، بهدف ضمان رحلات موثوقة وملائمة في جميع أرجاء دبي ورأس الخيمة. مع الدافع للارتقاء المستمر بتجربة العملاء في وسائل النقل العام، حيث تعمل هلا على ابقاء دبي في أعلى مستويات التواصل والحركة في المنطقة.www.halaride.com

-انتهى-

#بياناتشركات