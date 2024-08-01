دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر سيليكون سنترال، وجهة التسوق الرائدة في دبي، الإعلان عن تعاون استراتيجي مع هلا تاكسي، بهدف تعزيز رضا العملاء. وتقدم هذه الشراكة عرضًا خاصًا بخصم 25% على أول ثلاث رحلات من سيليكون سنترال وإليه باستخدام تطبيق كريم، مما يوفر للعملاء خيار نقل أكثر راحة وكفاءة.

تستهدف هذه الشراكة معالجة التحديات الموجودة في مجال النقل، فقد واجه سيليكون سنترال مشكلات كبيرة بسبب نقص سيارات الأجرة، وهو ما كان يؤدي إلى انتظار للعملاء لفترات طويلة. ولذلك جاء التعاون مع هلا تاكسي بهدف إدارة هذه التحديات بفعالية وضمان تجربة سلسة لجميع الزوار. فمن خلال الاستفادة من شبكة هلا الواسعة وخدمتها الموثوق بها، يهدف سيليكون سنترال إلى تعزيز رضا العملاء وتوفير تجربة تسوق خالية من المتاعب.

علَّق نافانيث سودهاكاران، المدير العام لشركة لاين للاستثمارات، قائلًا: «يسرنا الشراكة مع هلا تاكسي للتصدي لتحديات النقل التي يواجهها عملاؤنا. ولا يقتصر هذا التعاون على تحسين الوصول إلى سيليكون سنترال فحسب، بل يعزز أيضًا تجربة التسوق الشاملة من خلال جعلها أكثر ملائمة وفعالية لزوارنا.»

أثر التعاون على زوار المول

ساهم إطلاق شراكة هلا تاكسي في تحسين كبير في إمكانية وصول العملاء الذين يعتمدون على خدمات سيارات الأجرة. فهذه المبادرة تجعل سيليكون سنترال أكثر جاذبية وملائمة للعملاء، مما يعزز تجربة التسوق بشكل عام. فمن خلال تحسين خيارات النقل، لا يسهم سيليكون سنترال في زيادة الإقبال فحسب، بل يعزز أيضًا المبيعات لتجار التجزئة، مما يساعد على إيجاد حل يرضي كل من العملاء والمركز التجاري ويحقق مصالح الطرفين.

خطط مستقبلية

واستشرافًا للمستقبل، سيكون سيليكون سنترال أحد المواقع التجريبية لنظام هلا تاكسي للحجز المبتكر القائم على WhatsApp. وسيشتمل هذا النظام على خدمات تحديد الموقع الجغرافي وحوافز لسائقي الأجرة، مما يضمن توفر سيارات الأجرة، خاصة خلال ساعات الذروة. تهدف هذه المبادرات المستقبلية إلى زيادة تعزيز راحة ورضا زوار سيليكون سنترال، مما يعزز مكانة المول بصفته وجهة تسوق رائدة في دبي.

حول سيليكون سنترال مول

يقوم سيليكون سنترال، وهو عبارة عن الوِجهة الجديدة المميزة لنمط الحياة العصريّ ووجهة التسوق في واحة دبي للسيليكون، بإعادة تعريف مشهد البيع بالتجزئة في المنطقة. ويقع سيليكون سنترال في موقع استراتيجي على بُعد 12 كيلومتراً من وسط المدينة و15 كيلومتراً من مطار دبي، وتركز هذه المنطقة المستدامة بيئياً على التكنولوجيا وخفض البصمة الكربونية، مما يجعلها وجهة فريدة للسكان والسياح على حد سواء. ويتميز سيليكون سنترال بموقعه الملائم بالقرب من طريق دبي العين الذي يمر به أكثر من 350.000 سيارة يوميًا، إذ إنه يتهيأ ليصبح ملاذاً للتسوق لأفراد المجتمع السكني القريب الذي يفوق عدد سكانه 400.000 نسمة بالإضافة إلى الطلاب الملتحقين بالجامعات في المدينة الأكاديمية. وتُلبّي مجموعة المتاجر المتنوعة في المول الاحتياجات المختلفة والمتنوعة لمتسوّقي اليوم الذين يُقدِّرون التنوّع وتجربة التسوق المريحة والسهلة الوصول إليها.

يقدم لولو هايبر ماركت والمتاجر الكبرى تجربة تسوق يومية مريحة للسكان القريبين. كما أن تواجد رواد البيع بالتجزئة مثل مجموعة لاندمارك ومجموعة شرف للتجزئة ومجموعة الشايع في سيليكون سنترال يوفر تشكيلة متنوعة من الأزياء والديكور المنزلي والأطعمة والمشروبات.

نبذة عن شركة لاين للاستثمارات والعقارات ذ.م.م:

تُشرف لاين للاستثمارات والعقارات ذ.م.م، التي تعد الذراع التطويري والإداري لمراكز التسوق لمجموعة اللولو العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، على عمليات مجموعة رائعة من مراكز التسوق في دول الشرق الأوسط والهند. بفضل خبراتها الواسعة في مشاريع أعمال التجزئة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تُساعد خبرات العمالة داخل المؤسسة على العمل على المشاريع من مرحلة تحديد المفاهيم، بما يشمل توفير المواقع الاستراتيجية، والتصميم والتطوير، إضافة إلى تسويق مشاريع المحفظة الخاصة بها وتشغيلها. نظرًا إلى دورها الريادي في قطاع مراكز التسوق التي تقدم حلول البيع بالتجزئة الشاملة والمتنوعة، تشرف لاين للاستثمارات والعقارات ذ.م.م على مراكز التسوق في دول مختلفة مع تخطيطها للعديد من العقارات الجديدة في مدن وأسواق جديدة.

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