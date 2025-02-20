أبوظبي: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، افتتح سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مشروع الساد السكني، والذي يمتد على مساحة تبلغ 123 هكتارا، ويتضمَّن المشروع 306 فلل سكنية جديدة للمواطنين بكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم.

واستمع سموّه، خلال مراسم التدشين، إلى شرح مفصّل عن المواصفات المعتمدة في بناء المشروع، إضافة إلى مزايا التصاميم الخارجية والداخلية، ومكونات الفلل السكنية، التي شُيِّدَت وفقاً لأحدث المعايير وأفضل المواصفات العالمية، لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم تحقيقا للرفاه الاجتماعي، وبما يسهم في توفير بيئة سكنية عصرية متكاملة تعزز جودة الحياة.

تتكون الفلل السكنية في مشروع الساد، الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية من 5 غرف نوم، بمساحة 505 متراً مربعاً، مبنية على قسائم سكنية مساحة كلٍّ منها 2025 متراً مربعاً. ويتضمن المشروع بالإضافةً إلى الفلل السكنية، مرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تتكون من 3 مجمعات تجارية تضم 18 متجرا، جامع، ومسجدين بسعة إجمالية 2260مُصلياً، إلى جانب 34 حديقة ومركز مجتمعي (مجلس) بمساحة اجمالية 674 مترا مربعا.

رافق سموّه خلال مراسم الافتتاح، كلٌّ من معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وسعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، والمهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وسعادة راشد مصبح المنعي المدير العام لبلدية مدينة العين بالإنابة .

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا: "يجسد مشروع الساد السكني جهود هيئة أبوظبي للإسكان في بناء مجتمعات سكنية متكاملة توفِّر خيارات سكنية مبتكرة وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك تحقيقا لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للإخوة المواطنين، بما يضمن الرفاه المعيشي والاستقرار الأسري ".

وأضاف معاليه: "يعدُّ المشروع إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع السكنية الواسعة التي تعمل الهيئة على إنجازها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي ما يعكس التزامنا بتحقيق رؤية الهيئة الرامية لتمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزز جودة حياة المواطنين ".

وقال سعادة حمد حارب المهيري: "يأتي مشروع الساد السكني، استجابةً لاحتياجات سكان المنطقة وضمن التوسع المستمر في مدينة العين، حيث تم تصميم المشروع بعناية لتلبية متطلبات المواطنين من حيث التصميم والمساحة، وبما يعزز جودة حياتهم حيث نحرص دائما على تطوير مجتمعات متكاملة، توفر للمواطنين كافة الخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية."

وأضاف المهيري" أن الهيئة ستوفر للمواطنين المستفيدين من المشروع حرية اختيار مساكنهم بما يحقق التقارب الأسري، ويلبي احتياجات كل مواطن وفق ظروفه الاجتماعية والأسرية."

وتعليقاً على التدشين، قال المهندس ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة: "يؤكد هذا التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، التزامنا الراسخ بإثراء حياة المواطنين حيث نحرص على تقديم أفضل المرافق العامة والمجتمعية لتوفير كل سبل الراحة ضمن مجتمعات سكنية شاملة تتميز بأعلى معايير الاستدامة".

تجدر الإشارة إلى هيئة أبوظبي للإسكان أسهمت، منذ تأسيسها في عام 2012، في توفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي؛ حيث أشرفت على تسليم قطع أراض سكنية، ومساكن جاهزة، ووافقت على قروض سكنية، ومنحت إعفاءات من القروض السكنية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المنافع السكنية أكثر من 621 مليار درهم واستفاد منها أكثر من 118,700 مواطن ومواطنة.

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