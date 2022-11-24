فلي تيك هو حل مخصص لإدارة الأسطول طورته شركة هاي تيك لتزويد مديري أساطيل النقل بطريقة مبتكرة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة لمعالجة المشكلات اللوجستية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة هاي تيك، الرائدة في مجال حلول إدارة الممتلكات الذكية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد جزءًا من مجموعة شركات فارنك، حلاً رقميًا مبتكرًا داخليًا يمكنه تحسين أداء أساطيل النقل الخاصة بالشركة.

تم تطوير حل الأسطول الذكي المسمى (فلي تيك) FLEETEK، من قبل فريق التكنولوجيا الداخلي لدى شركة هاي تيك وتم إطلاقه في أعقاب زيادة تكلفة البنزين بنسبة 9 ٪ في شهر نوفمبر والتي أعلنتها لجنة أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة التي تربط أسعار البنزين المحلية بتغيرات أسعار النفط العالمية.

ارتفع سعر خام برنت بنسبة تزيد عن 10٪ هذا العام، من 77 دولارًا للبرميل في شهر يناير إلى 85 دولارًا يوم أمس (23 نوفمبر) بمتوسط سعر حتى تاريخه يبلغ 103 دولارًا، ومع ذلك ووفقًا لوكالة رويترز فإن استطلاعًا شمل 42 من الاقتصاديين والمحللين في 31 أكتوبر 2022 توقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 95 دولارًا في عام 2023.

وبهذه المناسبة قالت جافيريا إيجاز، المدير العام لشركة هاي تيك: "سيوفر هذا الحل الجديد الراحة التامة لمديري الأساطيل، ولكن يبقى الوقود من النفقات الرئيسية وخاصةً بوجود مئات المركبات التي تسافر آلاف الكيلومترات في اليوم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية الأخرى على تكاليف التأجيروالصيانة والرواتب، لذلك فإن التركيز الحالي للعديد من مديري الأساطيل سيكون على توفير التكاليف وبالطبع الاستدامة".

يقوم حل فلي تيك FLEETEK برقمنة عملية إدارة الأسطول بالكامل ويحدد إنتاجية الأسطول والسائق في الوقت الفعلي من خلال استخدام المخزون المستند إلى النظام والجدول الرقمي، والذي يتم تشغيله بواسطة مستشعرات إنترنت الأشياء المثبتة على المركبات والمتصلة بخرائط جوجل لتمكين التتبع والتنقل لتحسين المسار.

وأضاف إيجاز قائلة: "تدعم هذه العملية الرقمية الكفاءة التشغيلية والشفافية، إذ يتم تسجيل بيانات النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية تلقائيًا والإبلاغ عنها من خلال التقارير المالية الشهرية".

يمكن للموظفين التشغيليين في مركز التحكم والقيادة من خلال استخدام البوابة الإدارية المباشرة لـحل فلي تيك من مقارنة مخزون المركبات مع الطلب الحالي والمجدول وإصدار التعليمات للسائقين (كل مركبة مزودة بهاتف ذكي مخصص محمّل بتطبيق).

يقوم السائق بتسجيل الدخول، ثم يقبل الإشعار بناءً على رمز الاستجابة السريعة المرسل إلى الهاتف الذكي في السيارة وتبدأ رحلتهم، حيث يقوم الحل الجديد بحساب ومقارنة أوقات الرحلات المقدرة والفعلية ويقدم للسائق نظام الملاحة المستند إلى خرائط جوجل لإظهار المسار الأكثر كفاءة من حيث الوقت الذي يجب اتخاذه.

تتكامل المركبات مع مستشعر إنترنت الأشياء الذي يتتبع بشكل أساسي السيارة ويراقب حالة شمعات اشتعال السيارة وإرسال إخطارات التباطؤ وتنبيهات السرعة، كل ذلك في الوقت الفعلي إلى العملاء في مركز التحكم والقيادة، وهذا ما يساهم بشكل كبير في توفير الوقود ويقلل من انبعاثات الكربون بالإضافة إلى تقليل التآكل والتلف على الأسطول وإطالة الوقت بين الصيانة والعمر التشغيلي في نهاية المطاف.

ويمكن للوحة القيادة التشغيلية في حل FLEETEK أيضًا إنشاء تقارير عن الحوادث وتنظيم جداول نقل جديدة والبحث عن أقرب مركبة متاحة وأكثرها صلة مع الطلب.

كما يمكن إنشاء تقارير مستقلة ومتكاملة مثل تخصيص السيارة واستخدامها لتقارير المصروفات المقارنة الشهرية. هناك أيضًا ميزة يمكنها الاحتفاظ بمستندات القيادة الأساسية للسائق وسجلات أي حوادث أو انتهاكات سابقة، ويمكن أيضًا تخزين سجلات الصيانة للمركبات الفردية.

واختتمت إيجاز حديثها قائلة: "يمكن الرجوع إلى هذه التقارير لمقارنة كفاءة استهلاك الوقود وسلوك السائق ومتوسط أوقات الرحلة والالتزام بالمسارات المميزة على خرائط جوجل وأوقات التباطؤ وحتى التآكل الحاصل على الإطارات".

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نبذة عن شركة هاي تيك:

تعتبر شركة هايتك للخدمات (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: ekservices.comfo@hitin

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

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أُسيد كالو

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