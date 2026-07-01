9% فقط من خبراء إدارة المرافق يرون بأنّ سجلات الأصول لديهم دقيقة بالكامل، بينما يعتقد 37% من المشاركين في الاستبيان بأنّ معدلات الدقة هذه تصل إلى 50% في أحسن الأحوال

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة هاي تك إيه آي، التي تتخذ من دبي مقراً لها والرائدة في حلول الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتابعة لمجموعة شركات فارنك، عن إطلاق كوندتك، الحلّ المعزز بالذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في منطقة الخليج والقادر تلقائياً على إنشاء سجل أصول رقمي موثق دون الحاجة لعمليات المراجعة اليدوية المطوّلة والمكلفة، في خطوة توفر على مالكي المباني ومطوريها ومديريها الكثير من الوقت والتكاليف.

يُعد كوندتك أداة رائدة لجمع بيانات الأصول وتدقيقها وتقييم حالتها، بحيث يسمح لأي فنّي ميداني مؤهل بالتقاط صورة لأحد الأصول وتسجيل ملاحظة صوتية بأي لغة، لإنشاء سجل منظم لبيانات الأصل بواسطة الذكاء الاصطناعي مع تقييم حالته في غضون دقائق فحسب. ويُمكن لهذا الإجراء الآن أن يحل مكان الاستبيانات اليدوية، والتي كان يحتاج خبراء التقييم عادة لأسابيع عدّة لإتمامها.

وفي هذا السياق، كشفت نتائج استبيان أجراه المعيار البريطاني المرجعي لمواصفات صيانة المباني وخدماتها الهندسية (SFG20) ضمن تقرير حالة إدارة المرافق لعام 2026 بأنّ 9% فقط من خبراء إدارة المرافق يرون بأنّ سجلات الأصول الخاصة بهم دقيقة بالكامل ومواكبة لآخر التحديثات. بينما أعرب 37% من المشاركين في الاستبيان بأنّ معدلات دقة سجلاتهم قد لا تتجاوز الـ 50%، في حين لا يزال الكثيرون يعتمدون على جداول البيانات أو الأنظمة غير المتصلة لإدارة بيانات أصولهم الحسّاسة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جافيريا إعجاز، المدير الإداري لشركة هاي تك إيه آي: "يؤدي غياب البيانات الموثوقة بشأن حالة الأصول إلى اعتماد إجراءات الصيانة العلاجية، ما يجعلها أكثر تكلفة. يمنح حلُّ كوندتك مالكي الأصول ومشغليها مصدراً موحداً ودقيقاً ومحدثاً لكامل قاعدة بيانات الأصول الخاصة بهم. وبالتالي، يُمكنهم الاعتماد على هذا الحلّ من البداية لرسم ملامح استراتيجية صيانة الأصول لديهم".

يستطيع الفنيّون بكل بساطة التقاط أربع أو خمس صور للأصل مع إضافة ملاحظة صوتية في الموقع مباشرة. وبدورها، تعمل خاصية الذكاء الاصطناعي لدى حلّ كوندتِك على تحديد كُلٍّ من هذه الأصول وتصنيفها مع تقييم حالتها ووضع تصنيف درجة الخطورة والتوصيات الضرورية لإجراء أي عمليات صيانة.

وإلى جانب ذلك، يُمكن مراجعة أي من هذه المدخلات والمصادقة عليها من قبل المُشرف قبل تسجيلها رسمياً في سجل الأصول، ما يمنح خبراء إدارة المرافق مستويات عالية من التحكم عبر جميع خطوات العملية، بحيث تتم الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي الأخلاقي كجزء من هذه الإجراءات. وفي حين تجري عمليات جمع البيانات ورصد العيوب اليدوية خارج الأنظمة الرقمية، يتم إنشاء تقرير التقييم تلقائياً، مع تصنيفه حسب المنطقة والحالة ونوع الأصل ليكون جاهزاً للمراجعة في نفس اليوم.

يُشكّل حلُّ كوندتك حجر الأساس لتطوير دورة حياة متصلة رقمياً للأصول، إلى جانب دوره كأداة مستقلة لإجراء الاستبيانات. ويعمل الحلُّ الرائد على منصة هاي تك مايسترو، والتي تُعد مجموعة موحدة ومتكاملة تُرافق الأصول في رحلتها منذ تحديد حالتها الراهنة وصولاً إلى مرحلة خروجها من الخدمة واستبدالها، علماً أنّ العملية تستمر عبر السجل ذاته بكل اتساق عبر جميع المراحل.

وأضاف إعجاز: "يستطيع حلُّ كوندتك جمع بيانات كُلّ وحدة من الأصول مع تدقيقها وتقييم حالتها من أجل بناء سجل موحد ودقيق وآني للأصول، وهي الخطوة الأساسية التي تقوم عليها جمع المراحل اللاحقة".

ويمر السجل الموثق بعدها عبر منصة كافمتك الخاصة بشركة هاي تك، حيث يُنظر في حالته وتصنيفه لرسم ملامح استراتيجية الصيانة من أجل إصدار أوامر عمل الصيانة الوقائية المخطط لها والصيانة التصحيحية. وبفضل اتصالها بنظام إدارة المباني وغيره من المؤشرات الذكية، تُوفر المنصة مزايا رصد وتشخيص العيوب وخدمة الصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ويُساعد هذا فرق إدارة المرافق على الانتقال من عمليات الإصلاح العلاجية إلى الوقاية الفعّالة من الأعطال.

وأمّا من حيث تحسين الأداء، يعمل حل باورتك الخاص بشركة هاي تك على تسجيل مستويات الاستهلاك والأداء مقارنة بحالة كُلّ أصل على حدة بهدف تحديد مواطن هدر الطاقة لدى أيّ من الأصول المتدهورة، فيما يُحول مسألة الصيانة إلى قرار محتمل بشأن الإنفاق الرأسمالي.

واختتم إعجاز بقوله: "ازدادت المحفظات التي يُديرها مالكو الأصول في منطقتنا تعقيداً أكثر من أي وقت مضى، علماً أنّها غالباً ما تتسم بنقص البيانات. يوفر كوندتك لمحة شاملة دقيقة وموثقة بوفورات هائلة من حيث الوقت والتكاليف مقارنة بالاستبيانات اليدوية. ويُمكن استخدام الحلّ بأي لغة وفي أي مكان سواءً لأغراض التسليم أو التعبئة التشغيلية أو إعادة الطرح في المناقصات أو التدقيق أو التقييم أو جاهزية أنظمة إدارة المرافق.

وفي ضوء حصولها على اعتماد إيزو 42001، تستخدم هاي تك مزايا الذكاء الاصطناعي الأخلاقي عبر جميع مفاصل حلولها التكنولوجية، بما يضمن تدفق البيانات الموثقة عبر التقارير والاستفادة منها لتطوير آليات صيانة الأصول وسُبل تحسين استهلاكها للطاقة، فضلاً عن وضع الخطط المقررة لاستبدالها. ونهدف من هذا الحلّ الرائد إلى منح مالكي الأصول ومطوريها ومديريها المزايا الذكية اللازمة لتخطيط جميع مراحل حياة الأصول والتعامل مع كل ما يطرأ عليها على حد سواء".

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: condtek.ai

نبذة عن شركة هاي تك:

تعتبر شركة هاي تك سيرفيسيز (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitek.ai

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 12,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

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