وقع فندق 7132 من فئة الخمس نجوم في مدينة فالس السويسرية، اتفاقية مع شركة هاي تك ومقرها دبي لتعزيز تجربة النزلاء وتحسين الكفاءة التشغيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة هاي تك، الرائدة في مجال حلول إدارة المرافق الذكية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد جزءًا من مجموعة شركات فارنك، اتفاقية مع فندق 7132 الفاخر من فئة الخمس نجوم في مدينة فالس السويسرية لتشغيل حل الضيافة الرائد الخاص بها.

يقوم تطبيق فليكسي- جيست الذي تم تطويره داخليًا من قبل قسم التكنولوجيا والابتكار في شركة فارنك الحائز على عدة جوائز، برقمنة رحلة الضيف من قبل الوصول للفندق إلى حين تسجيل المغادرة، كما يتفاعل التطبيق أيضاً مع نظام إدارة الممتلكات في الفندق مما يوفر للضيوف مجموعة متكاملة من الخدمات مثل: تحميل وثائق السفر وطلب سيارات الليموزين والتدبير المنزلي وخدمة الغرف وخدمات الكونسيرج.

كما يمكن لتطبيق الفندق أيضًا إرسال تحديثات وتنبيهات إلكترونية آلية إلى الضيف، بالإضافة إلى مستندات التسجيل الإلكتروني والفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية، وكل هذا من خلال تطبيق ذكي واحد فقط.

وبهذه المناسبة علق ريمو ستوفيل، مالك فندق 7132 في فالس السويسرية قائلاً: "نظرًا لكوننا فندقًا سويسريًا فاخراً فإننا لا نركز فقط على تقديم تجربة مميزة لضيوفنا فحسب، بل نركز أيضًا على الاستدامة، وأحد أهم الجوانب البارزة لنظام فليكسي جيست هو ميزة فريدة يمكنها تقدير انبعاثات الكربون الناتجة عن الضيوف أثناء إقامتهم وتزويدهم بتكلفة مالية إذا كانوا يرغبون في تعويض بصمتهم الكربونية".

يقع فندق 7132 (المستوحى من الرمز البريدي للمدينة) بالقرب من قرية فالس الصغيرة الواقعة في جبال الألب، في كانتون جريسنس ويتألف من ثلاثة أماكن إقامة تشمل كلاً من: فندق 7132، وفندق بيت المهندسين المعماريين من 7132 (The House of Architects by 7132) وفندق 7132 غلينر.

يضم فندق 7132 ثلاثة أجنحة سبا واثني عشر غرفة ديلوكس سبا مع غرف بخار بحمام داخلي بالإضافة إلى غرف ديلوكس مزدوجة ومفردة، تتميز كل غرفة بإطلالات خلابة على جبال الألب السويسرية، حيث يشغل الطابق العلوي ثلاثة أجنحة بنتهاوس تبلغ مساحتها 90 مترًا مربعًا لكل منها قام بتصميمها المهندس المعماري الياباني الشهير كينجو كوما.

يوفر الفندق أيضًا مطعمين داخليين، 7132 بلو بار، وغرفتي اجتماعات وغرفتين للاجتماعات والمناسبات، ويمكن الوصول إلى الحمامات الحرارية 7132 المرتبطة والمشهورة مباشرةً من منطقة السبا بالفندق.

يوقر فندق بيت المهندسين المعماريين من 7132 غرف ضيوف تم تصميمها من قبل مهندسين معماريين عالميين مشهورين مثل: بيتر زومثور وتاداو أندو وثوم ماين.

يقع فندق 7132 غلينر على بعد كيلومتر واحد فقط من مصعد فالس للتزلج، ويضم مدرسة لتعليم التزلج مع مطعم، فضلاً عن حوض استحمام بالمياه الحارة ومركز سبا.

وبهذه المناسبة قالت جافيريا إيجاز، المدير الإداري لشركة هاي تك: "سيساعد نظام فليكسي- جيست على تحسين رضا النزلاء في فندق 7132 من خلال توفير إجراءات سلسة للوصول قبل الوصول وتسجيل الوصول، والتي ستجذب الضيوف رفيعي المستوى، كما يمكنهم تقديم أي طلبات تنظيف منزلي أو خدمة كونسيرج أو أطعمة ومشروبات أو منتجع صحي عبر التطبيق أثناء إقامتهم في الفندق، بالإضافة إلى أن تطبيق فليكسي جيست يتمتع بميزة الدفع الآمن عبر الانترنت وهذا ما يتيح لضيوف الفندق إمكانية دفع الفواتير دون الحاجة إلى زيارة مكتب الاستقبال لتسجيل المغادرة، مما يعزز من راحتهم وخصوصيتهم معاً".

يتطلع فندق 7132 أيضًا إلى البحث عن حلول استدامة أخرى في محفظة هاي تك مثل: حل باور تك، وهي أداة شاملة لمراقبة أداء الطاقة تعتمد على البيانات ويمكنها دعم الفنادق من خلال القياس الفعال، والتتبع

والمراقبة والقياس المعياري لاستهلاك الطاقة والمياه بالإضافة إلى إدارة النفايات، حيث يحلل باور تك الاستهلاك والنفايات المتعلقة بالمتغيرات المتعددة التي يمكن أن تؤثر على المقاييس البيئية للفندق مثل: الإشغال الفندقي، وعدد ليالي النزلاء، وعدد غرف النزلاء، ونفقات المأكولات والمشروبات، وملفات تعريف الضيوف، وساعات عمل الموظفين، فضلاً عن الظروف الجوية العامة، وهذا ما يساعد الفنادق بدوره في الحفاظ على كفاءة تشغيلية أعلى وتكاليف أقل وانبعاثات الكربون المصاحبة.

وتعتبر شركة "فارنك" شريكاً لـنظام (جرين جلوب)، وهو نظام عالمي لتقييم مستويات الاستدامة استناداً إلى المعايير المقبولة دولياً للتشغيل المستدام وإدارة أعمال السفر والسياحة.

لمزيد من المعلومات حول شركة هاي تك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.hitekservices.com).

