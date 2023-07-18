دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة هاي تك، الرائدة في مجال حلول إدارة المرافق الذكية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد جزءًا من مجموعة شركات فارنك، تطبيق (سيكيوريتي بلس) المبتكر على الهواتف المحمولة لدعم خدمات الأمن المأهولة.

يسمح التطبيق المخصص، الذي طوره خبراء هاي تك الداخليون، للشركة بربط الحراس من مواقع متعددة بحيث يمكن دعمهم عبر منصة اتصالات مركزية.

يلتقط التطبيق من خلال ميزة "Rover Observation" الخاصة به، معلومات في الوقت الفعلي من مرافق العملاء، حيث يقوم حراس الأمن بعمليات تفتيش دورية منتظمة، كما يتيح لهم الإبلاغ بالتفصيل عن أي حوادث على الفور إلى مركز التحكم والقيادة في شركة هاي تك بسلاسة من خلال نظام تقارير الإدارة.

وبهذه المناسبة قالت جافيريا إيجاز، المدير الإداري لشركة هاي تك: "يمكن للتطبيق تحديد وتوثيق جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات الأمن في الموقع، مما يضمن أن الحراس ينفذون جميع الالتزامات التعاقدية بالتزامن مع مراقبة المخاطر المحتملة وإدارتها في كل فرصة متاحة".

يمكن لموظفي الأمن من خلال تطبيق "سيكيوريتي بلس" الجديد، رفع تقارير الحوادث من خلال الاتصال بحل برنامج التنقل CAFMTEK من هاي تك، مما يسمح للحراس بإرسال البيانات في الوقت الفعلي إلى المشرفين والإدارة الذين يمكنهم بدورهم تقديم الإرشادات والنصائح الفورية.

يمكن الاتصال بالحراس من خلال إخطارات وتنبيهات البريد الإلكتروني، والتي يمكن أن توجههم إلى أي نوع من حالات الطوارئ وموقعها أو مصدرها الدقيق، كما يمكن أيضًا تنزيل تقارير كاملة عن الحوادث والدوريات من البوابة الإلكترونية للشركة.

من جهته علق أحمد صلاح، رئيس الأمن قائلاً: "عند العمل في مرافق معقدة، يجب أن تكون خدمات الأمن المأهولة متصلة ومدركة تقنيًا وفعالة بنفس الوقت، حيث تعد مراقبة الدوريات المادية وإدارتها ودعمها رقميًا أمرًا ضروريًا في سوق اليوم ولا تعمل على تحسين الشفافية والكفاءة فحسب، بل تساعد أيضاً في إدارة المخاطر وتحسين جودة التقارير وتقديم معلومات في الوقت الفعلي دون وجود فجوات في المعلومات الحرجة."

وأضافت إيجاز قائلة: "يعد تدريب الحراس على استخدام التطبيق أمرًا سهلاً للغاية، فهو عبارة عن رسائل بسيطة مع خيار إرفاق الصور ومقاطع الفيديو وتأتي مع قائمة تحقق لضمان اكتمال المعلومات المتعلقة بالحوادث والتقارير العامة بالكامل، وبمجرد مراجعة المشرفين أو المديرين عبر البوابة الالكترونية، فإنه يمكن مشاركتها مع العميل".

لقد حظي تطبيق "سيكيوريتي بلس" الجديد بشعبية كبيرة لدى العديد من عملاء هاي تك، عبر العديد من القطاعات الصناعية المختلفة مثل: الفنادق والبنوك والمستشفيات والشقق السكنية المخدومة.

واختتمت إيجاز حديثها بالقول: تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتطبيق "سيكيوريتي بلس" في أن عملاءنا يتلقون الآن تقاريرهم في الوقت الفعلي، مما يوفر لهم رؤية كاملة وفورية لأي حادث قد يقع عبر مواقع حساسة مختلفة".

لمزيد من المعلومات حول شركة هايتك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.hitekservices.com).

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نبذة عن شركة هاي تيك:

تعتبر شركة هايتك للخدمات (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitekservices.com

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com