دبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت شركة هاي تك، الرائدة في مجال حلول إدارة المرافق الذكية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد جزءًا من مجموعة شركات فارنك، في تطوير وتفعيل تطبيق مجتمعي مبتكر لشركة ماج، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ستعمل المنصة الرقمية الحديثة على تحويل تجربة المعيشة لسكان مشروع ماج سيتي من خلال تقديم مجموعة شاملة من الميزات المصممة لتعزيز الراحة والكفاءة والمشاركة المجتمعية.

تم تطوير تطبيق العلامة البيضاء، المرخص لشركة ماج مقابل رسوم سنوية، داخليًا بواسطة خبراء حلول التكنولوجيا الذكية في شركة هاي تك، مما يوفر للمقيمين واجهة واحدة سهلة الاستخدام لإدارة جميع جوانب تجربتهم المعيشية، بدءًا من تسجيل العملاء المبسط وإدارة الملفات الشخصية لتسهيل شراء حزم عقد الصيانة السنوية وخدمات الصيانة عند الطلب عبر الإنترنت.

وبهذه المناسبة قالت جافيريا إيجاز، المدير الإداري لشركة هاي تك: "من خلال تطبيق هاي تك كوميونيتي، ستتمكن إدارة مشروع ماج سيتي والمستأجرين والمالكين من الوصول إلى لوحة معلومات في الوقت الفعلي توفر رؤية كاملة فيما يتعلق بحالة تسليم الوحدات الفردية بهدف جعل عملية الانتقال خالية من التوتر ومبسطة قدر الإمكان".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لإدارة مشروع ماج سيتي توفير الوصول إلى التطبيق لمقدمي الخدمات ومراقبة اتفاقيات مستوى الخدمة بالإضافة إلى التقدم خلال فترات المسؤولية عن العيوب، وخلال مرحلة ما بعد التسليم هذه يمكن تحديد أخطاء البناء والتشطيب الثانوي والتأخيرات في أي عقارات فردية وتصحيحها، مما يضمن حل أي مشكلات في الوقت المناسب.

مشروع ماج سيتي هو مجتمع سكني معاصر متعدد الاستخدامات وبأسعار معقولة، يقع في ديستريكت 7 في ميدان، ويضم 247 وحدة سكنية تتألف من استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة، بالإضافة إلى منازل تاون هاوس بغرفتي نوم وثلاث وأربع غرف نوم، حيث يقع المجتمع في مكان هادئ، مع مساحات خضراء وفيرة وحدائق ذات مناظر طبيعية خلابة.

وبهذه المناسبة قال محمد المغربي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة ماج للتطوير العقاري: "تأتي عملية تطوير التطبيق المجتمعي المخصص كجزء من جهود ماج لتبسيط عملية الانتقال وخلق نظام سلس ومتكامل لتقديم أي طلبات تتعلق بممتلكاتهم".

كان هدف الشراكة هو إنشاء حل متكامل وسلس يعزز ويبسّط الحياة اليومية للسكان، فهو لا يُسهّل المهام الروتينية فحسب، بل يعزز أيضاً الشعور بالانتماء للمجتمع من خلال ميزات المشاركة.

وأضافت إيجاز قائلة: "يمثل هذا التطبيق المبتكر خطوة مهمة إلى الأمام في حلول المعيشة الذكية، ويضع معيارًا جديدًا لإدارة العقارات السكنية. ومع استمرار قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة في التطور بوتيرة سريعة، وستبقى شركة ماج بالشراكة مع هاي تك في مركز الصدارة، حيث تقدم حلولاً تعتمد على التكنولوجيا تعمل على تعزيز جودة الحياة والكفاءة التشغيلية".

تشمل وظائف التطبيق الشاملة توفير سجلات الدفع التفصيلية والتذكيرات والقدرة على تقديم تعليقات حول المهام المكتملة، بحيث يمكن للمقيمين الوصول إلى لوحات المعلومات والتقارير الثاقبة، مما يدعم إدارة أكثر كفاءة لخدماتهم ونفقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة مساعدة لا تقدر بثمن لعمليات الانتقال والمغادرة، مما يضمن انتقال المستأجرين بكل سهولة.

كان الأمان والخصوصية أمرًا بالغ الأهمية في تطوير التطبيق، حيث اعتمدت هاي تك تدابير متقدمة لحماية البيانات وبروتوكولات المعاملات الآمنة لحماية معلومات المستخدم والبيانات المالية، كما يتميز التطبيق أيضًا بدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن أن المساعدة دائمًا في متناول اليد للمقيمين.

هذا وتعد المشاركة المجتمعية جانبًا رئيسيًا آخر من التطبيق، بالإضافة إلى ميزات عديدة تبقي السكان على اطلاع بالأحداث والأنشطة المحلية، فضلاً عن توفير منتديات للمناقشة والتفاعل مع الجيران.

كما استعانت شركة ماج بشركة هيتشز أند غليتشز الرائدة في مجال صيانة المنازل التابعة لمجموعة فارنك لتقديم خدمات الصيانة المنزلية للمشروع.

تغطي هيتشز آند جليتشز من خلال فريق من ذوي الخبرة والمهنية يضم أكثر من 100 فني متخصص، مجموعة شاملة من طلبات الصيانة والإصلاحات بدءًا من الأعمال الكهربائية والسباكة وحتى تنظيف خزانات المياه وصيانة تكييف الهواء وصيانة حمامات السباحة وإصلاحات وتحديثات منتجات المنزل الذكي والبستنة، والتنظيف والوظائف العامة.

بالنسبة لمديري العقارات، يتضمن التطبيق بوابة مخصصة تقدم لوحة معلومات شاملة لجميع شركات إدارة العقارات والعملاء والمهام، مما يعزز الشفافية والإدارة الفعالة، كما ستدعم هيتشز آند جليتشز أيضًا السكان والإدارة خلال فترة المسؤولية عن العيوب لضمان الانتهاء من العقارات في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة.

لمزيد من المعلومات حول شركة هايتك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.hitekservices.com).

نبذة عن شركة هاي تيك:

تعتبر شركة هايتك للخدمات (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitekservices.com

.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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