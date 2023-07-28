تقنيات التلفزيون الليزري وMini-LED الجديدة تقود النمو خلال 2023 وتستقطب مزيداً من الاستثمارات في هذه الفئة المتميزة من المنتجات

أجهزة التلفاز والتكييف تشهد نمواً لافتاً حققت فيه الإيرادات نمواً بنسبة 19% و10.33% على التوالي مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022

العلامة الرائدة تركز جهودها على افتتاح مزيدٍ من المتاجر وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والإنتاج فضلاً عن مراكز الخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من عام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن قطاع أجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء والأجهزة المنزلية، والتي تعكس النمو الكبير الذي حققته خلال هذه الفترة ونجاح خططها التوسعية في المنطقة.

وشهدت أعمال العلامة الخاصة بقطاع أجهزة التلفزيون نمواً لافتاً، على الرغم من النمو البطيء في السوق، بفضل فئة التلفزيونات الليزرية الجديدة التي تُعدّ المحرك الرئيسي لهذا النمو. وسجلت هذه الفئة نمواً في المبيعات بنسبة 23% و125% على مدار العام حتى الآن خلال عامي 2022 و2021 على التوالي. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يلقى مفهوم السينما في المنزل إقبالاً متزايداً لدى المستخدمين النهائيين اليوم، كما يدرك العملاء المزايا الخاصة بتلفزيون الليزر مثل الاستهلاك الأقل للطاقة والتجربة المريحة للعين. ولا يُمكننا إغفال دور المحتوى السينمائي المتميز لمنصات البث عبر الإنترنت، ممّا يلبي تطلعات عددٍ أكبر من المستخدمين".

كما حققت إيرادات الأجهزة المنزلية في المنطقة نمواً بنسبة 10.33%، وعلى وجه الخصوص أجهزة تكييف الهواء التي شهدت زيادة بنسبة 20% في عام 2023 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.

ومن جهةٍ أخرى، تواصل هايسنس النهوض بالقطاع بالاستناد إلى استراتيجيتها الجديدة التي ترتقي بالجيل التالي من الأجهزة الترفيهية والمنزلية؛ حيث عملت على توسيع حضور متاجرها الرئيسية من خلال منهجيةٍ شاملة تمنح المستخدمين النهائيين تجربة فائقة الجودة ذات أداء عالٍ. وتنتشر هذه المتاجر المتميزة في دولٍ عديدة من المنطقة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق، وتعتزم العلامة افتتاح منافذ أخرى في المملكة العربية السعودية والجزائر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وأشار جايسون إلى أن وحدات التلفزيون الليزري وتقنيات Mini-LED ستحافظ على مسار النمو ذاته ضمن قطاع التلفزيونات في المنطقة لتلبي احتياجات العملاء من المنتجات الفاخرة، مما يسهم في تعزيز مكانة العلامة التي تتميز بخططها الطموحة ومنتجاتها عالية الجودة، حيث قال: "نثق أن زيادة القوة الشرائية لسكان المنطقة يسهم في زيادة الطلب على المنتجات الفاخرة من أجهزة التلفزيون".

وانطلاقاً من مواكبتها للتوجهات السائدة في القطاع، أطلقت هايسنس سلسلة تلفزيونات Mini-LED مقاس 98 بوصة في الربع الرابع من عام 2022، لتلبية احتياجات القطاع المتميز في السوق. وحقق هذا النموذج ردود أفعالٍ إيجابية، ما يدفع العلامة إلى توسيع انتشارها ضمن السوق في جميع أنحاء المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الشاشات الكبيرة في قطاع سوق تقنيات LED.

وأضاف السيد أو: "يسهم إدراكنا للسلوك الشرائي لدى المستهلكين في وضع خططٍ مدروسة ستزود المنطقة قريباً بالجيل الثاني من تقنية ULED X، والتي تهدف إلى تعزيز قطاع أجهزة التلفزيون الفاخرة، يليها إطلاق جهاز ذكي جديد ومدعوم للذكاء الاصطناعي ضمن سلسلة الأجهزة المنزلية 5S. وتشير توقعاتنا إلى أن هذه الخطوات ستحفّز نمواً كبيراً في هذه الفئة خلال النصف الثاني من العام".

ولم تغفل هايسنس أهمية توسيع أقسام خدمات ما بعد البيع في جميع أنحاء المنطقة، بما ينسجم مع التزايد المطرد لمبيعاتها خدمةً لقاعدة المستهلكين المتنامية. ويعتبر Hisense Care اليوم مركزاً حصرياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر، ومن المقرّر أن يتمّ افتتاح مراكز مشابهة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق والجزائر.

واختتمت هايسنس عاماً ناجحاً من خلال أدائها القوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحصول منتجاتها على العديد من الجوائز رفيعة المستوى، بما يشمل جائزة الابتكار المرموقة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، وجائزة الجمعية الأوروبية للصوت والصورة لأفضل منتج في العام عن تلفزيون ULED 65U8HQ بتقنية Mini-LED ودقة 4K، بالإضافة إلى جائزة دليل توم 2023 عن جهاز العرض UST 100L9H بتقنيتيّ الليزر الثلاثية وتريكروما وبدقة 4K.

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نبذة عن هايسنس:

تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة تشينغداو في الصين، وتغطي مجالات عمل مختلفة، ومنها الوسائط المتعددة(Multimedia) ، والأجهزة المنزلية، وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات العصرية والحديثة.

تمتلك الشركة ثلاث شركات مدرجة، وهي: هايسنس للتكنولوجيا المرئية، وهايسنس للتجهيزات المنزلية، وساندن، وهي مدرجة في شنجهاي، وشينزن، وهونغ كونغ، وطوكيو، كما استحوذت على العديد من العلامات التجارية المعروفة، ومن ضمنها توشيبا، وجورينجي، وكيلون، ورونشن، وأسكو.

وبناءً على القيم الأساسية التي تتمثل في "النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة"، واستراتيجية تطوير "الأساس التكنولوجي السليم ومتانة العمليات"، قدمت العلامة التجارية منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء الممتازة بالإضافة إلى موثوقية منتجاتها المضمونة لأكثر من 50 سنة.

تعتبر هايسنس أيضاً علامة تجارية عالمية رائدة في مجال تكامل التعامل بين الشركات B2B، والذي يشمل النقل الذكي والوحدات الطبية الذكية والبصرية. تمتلك الشركة تقنية التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming الرائدة في العالم وتكنولوجيا العرض بالليزر، فيما تعمل على تطوير تقنية الرقاقة، وتواصل العمل على تطوير رقائق معالجة جودة صور العرض فائقة الدقة 8K، ورقائق TV SoC، ورقائق AI.

ومع تصدير المنتجات إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، فقد قامت علامة هايسنس برعاية أهم الأحداث الرياضية في العالم مثل بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2016"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أصبحت الراعي العالمي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.

تمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في تشينغداو، وشوندي، وهوزهو، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير تقع في تشينغداو، وشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وغيرها من الدول. وتعمل على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات ذات التنافسية العالية.

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