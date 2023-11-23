الإعلان عن المركز الرائد يأتي على هامش مؤتمر التعاون الاقتصادي الصيني (شاندونغ) الإماراتي (دبي)

الاستثمار الجديد يؤكد دور دبي كمركز رائد ضمن مبادرة "الحزام والطريق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هايسنس، شركة الإلكترونيات الرائدة عالمياً، رسمياً عن افتتاح مركز بحث وتطوير جديد في دبي، وهو مركز استراتيجي يركز على تطوير المنتجات لتلبية متطلبات العملاء في منطقة الخليج.

وتؤكد هذه الخطوة التزام العلامة بتقديم منتجات عالية الجودة تتسم بالموثوقية مع مزايا مخصصة للمنطقة. وجاء الإعلان على هامش مؤتمر التعاون الاقتصادي الصيني (شاندونغ) الإماراتي (دبي)، الذي انعقد في غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز الابتكار الصيني في المبنى الفرعي للغرفة.

واستضاف المؤتمر تشين في، المدير العام لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، بحضور أصحاب السعادة لي شوهانغ، القنصل العام الصيني في دبي؛ وسونغ جونجي، نائب حاكم مقاطعة شاندونغ؛ وخالد الشامسي، نائب رئيس العمليات التشغيلية في غرف دبي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هايسنس استثمرت بشكل كبير في مركز البحث والتطوير الجديد في مدينة دبي للإعلام، وهو أول مرفق بحث وتطوير متطور في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يركز فريق المركز على تطوير المنتجات الجديدة وتخصيص المنتجات بناءً على تفضيلات السوق المحلية، فضلاً عن تأهيل وتدريب المواهب المحلية بالاستفادة من خبرات المقر الرئيسي لشركة هايسنس. وإلى جانب ذلك، سيوفر الفريق مستوى معززاً من خدمات الدعم الفني قبل وبعد البيع، فضلاً عن تزويد الشركاء بالتدريبات اللازمة على مستوى الخدمات الفنية والمنتجات، وغيرها من جوانب حلّ المشكلات وتحسين جودة المنتجات بشكل عام".

وأضاف: "يعتمد المركز على خبرتنا الواسعة في السوق العالمية، ويستفيد من الموارد الفنية والتقنيات المتقدمة والمعايير العالية المعتمدة في الأسواق الإقليمية والدولية. ونؤكد التزامنا بالجمع بين المزايا الثقافية والمناخية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أجل تطوير منتجات متميزة تلبي متطلبات السوق المحلية وترتقي بمستويات التقنيات الذكية والراحة وتوفير الطاقة وتخفيف الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكملها".

وتتجه هايسنس إلى تخصيص منتجاتها بما يتناسب مع المنطقة، بالاستفادة من ريادتها لسوق تكييف الهواء الصينية في مجال تكنولوجيا المحولات، علماً أنّ العلامة نجحت بالفعل في تكريس مكانتها الرائدة في التكنولوجيا التخصصية في مجالات المحولات وتوفير الطاقة والتحكم بوظائف الراحة والهواء النقي والكربون الأخضر منخفض الانبعاثات.

وفي سياق ترحيبه بافتتاح مركز البحث والتطوير الجديد، أكد سونغ جونجي، نائب حاكم مقاطعة شاندونغ، أنّ استثمار هايسنس يقدم خير مثال على التزام الصين بتزويد المنطقة بأفضل المنتجات المتقدمة من الناحية التكنولوجية.

وقال: "يعود المركز بالفائدة على العملاء في جميع أنحاء المنطقة بفضل الخبرات التكنولوجية الهائلة التي تميز هايسنس. وفي هذا الإطار، شاركت الشركة في صياغة أكثر من 100 معيار في مختلف المجالات التكنولوجية. وتزخر محفظتها بأكثر من 3 آلاف براءة اختراع وألفي إنجاز علمي وتكنولوجي عالمي، والتي نجحت في إدماجها جميعاً ضمن منتجاتها بما يتناسب مع اللوائح التنظيمية المعمول بها في الأسواق المحلية والأجنبية على حد سواء".

وبدوره، أشار خالد الشامسي، نائب رئيس العمليات التشغيلية في غرف دبي، إلى أنّ استثمار هايسنس يؤكد على مكانة الإمارة كمركز اقتصادي وثقافي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال: "كما هي الحال بالنسبة لهايسنس، تمتلك العديد من الشركات العالمية المرموقة مقرات لها في دبي، مما يرسخ مكانة الإمارة كحلقة وصل بارزة ضمن مبادرة الحزام والطريق الاستراتيجية، ومركز محوري يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويبعث تأسيس مركز البحث والتطوير المتقدم هذا رسالة دعم قوية للعملاء في جميع أنحاء المنطقة، ويؤكد تمسكنا بتطوير اقتصاداتنا المحلية".

وتحقق هايسنس نجاحات كبيرة في سوق مكيفات الهواء للشركات بالمنطقة، وشهرة واسعة من حيث كفاءة المنتجات. وتسعى الشركة إلى تعزيز إيراداتها التجارية من قطاع تكييف الهواء في منطقة الشرق الأوسط بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من خلال توسيع خطوط المنتجات وتعزيز القنوات والتسويق وخدمات ما بعد البيع وبناء الفرق. وأشار جيسون أو إلى أنّ استراتيجية هايسنس للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحظى بمزيد من الدعم من خلال طرح سلسلة جديدة من الأجهزة المنزلية الذكية من سلسلة 5 إس.

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لمحة حول هايسنس:

تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات تتخذ من مدينة تشينجداو الصينية مقراً رئيسياً لها، وتتخصص في مجالات أعمال مختلفة مثل الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والأنظمة الذكية لتكنولوجيا المعلومات وقطاعات الخدمات الحديثة.

وتضم هايسنس تحت مظلتها ثلاث شركات مسجلة في شانغهاي وشنجن وهونغ كونغ وطوكيو، وهي هايسنس للتكنولوجيا المرئية وهايسنس للتجهيزات المنزلية وساندن، كما استحوذت على العديد من العلامات الشهيرة بما فيها توشيبا وجورينيه وكيلون ورونشن وأسكو.

وقدمت هايسنس منتجات فائقة الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة عملاء ممتازة، إلى جانب ضمانات شاملة لأكثر من 50 عاماً، بالاعتماد على قيم العلامة الأساسية المتمثلة بالنزاهة والابتكار والتركيز على العميل والاستدامة، واستراتيجية التطوير المتمحورة حول الأساس التكنولوجي السليم والأداء التشغيلي القوي.

وتشكل هايسنس علامة تجارية عالمية رائدة في قطاعات الأعمال بين الشركات، بما يشمل حلول النقل الذكية والوحدات الطبية والبصرية الذكية. وتمتلك الشركة تقنية ULED الرائدة عالمياً للتحكم بإضاءة الخلفية مع خاصية التعتيم وتقنية العرض الليزري، كما تقوم بتطوير تقنيات الرقاقات الإلكترونية ومعالجات جودة صورة العرض فائقة الدقة 8K ورقاقات التلفزيونات بخاصية النظام المدمج ضمن الرقاقة والرقاقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتولت الشركة، التي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، رعاية أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، مثل كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 وكأس العالم لكرة القدم FIFA 2018™ وكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وكأس العالم لكرة القدم FIFA 2022™، كما أصبحت جهة الرعاية العالمية لنادي باريس سان جيرمان.

وتمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في كل من تشينجداو وشوندي وهوزهو وجمهورية التشيك وجنوب أفريقيا والمكسيك وغيرها، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير في تشينجداو وشنجن والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها، حيث تعمل على تطوير مجموعة واسعة من المنتجات عالية التنافسية.

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الموقع الإلكتروني: https://hisenseme.com/