المتجر الجديد في دبي يمثل أولى مبادرات التوسع الإقليمي للعلامة التجارية الراعية لبطولة كأس العالم 2022 TM في قطر

الشركة الرائدة عالمياً تطلق تلفزيون ليزري بتقنية تريكروما يوفر تجربة مشاهدة ذكية ومتطورة من خلال شاشة كبيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن إطلاقها لأول متاجرها الذي يتم تشغيله وإدارته بواسطة شركة FGT، في الشرق الأوسط في دبي هيلز مول، وجهة التسوق ونمط الحياة الجديدة، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية المهمة ضمن إطار مبادرة توسيع حضور شركة الإلكترونيات الرائدة في المنطقة.

وحضر هذه المناسبة المميزة قيادة هايسنس الإقليمية وممثلين من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بمن فيهم شيخة أحمد البشري، مديرة إدارة التميز لقطاع الأعمال، وأحمد حسن الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك.

ويعرض المتجر الجديد مجموعة هايسنس الكاملة والحائزة على عدة جوائز من أجهزة الإلكترونيات الذكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، بما في ذلك العديد من أفضل أجهزة التلفزيون وتلفزيون الليزر والبرادات والغسّالات وغسّالات الصحون وأفران المايكرويف، بالإضافة إلى المجموعة الجديدة من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة. كما تتضمن منتجات المتجر تشكيلةً من التجهيزات المنزل والمطبخ الكهربائية من علامة جورنجي، الشركة الأوروبية المصنعة للتجهيزات المنزلية التي قامت هينسن بالاستحواذ عليها عام 2018.

وتعليقاً على الموضوع، قال جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن نعلن عن افتتاح أول متاجرنا في دبي. تلاقي قيم شركتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار وتقديم أفضل جودة للعملاء صدى كبيراً في الإمارات باعتبارها إحدى أسرع الأسواق نمواً بالنسبة لهايسنس في مختلف أنحاء العالم. ويمثل افتتاح أول متجر لنا بداية رحلتنا في المنطقة، حيث باشرنا مرحلة التخطيط لافتتاح متجر في قطر سيليهما متجران أخران في المملكة العربية السعودية هذا العام".

وأكدت البشري بعد إنهاء جولتها في المتجر الذي تبلغ مساحته 1358 متراً مربعاً على مكانة دبي الرائدة والدائمة كوجهة لأهم العلامات التجارية الدولية، حيث قالت: "يُبرز اختيار هايسنس لدبي لافتتاح أول متجر لها في المنطقة أهمية الإمارة كبيئة داعمة للأعمال ووجهة مفضلة للأنشطة التجارية. وتتشارك هايسنس ودبي عدة مبادئ، بما فيها منح أولوية للتكنولوجيا والابتكار وسعادة المستخدم".

من جانبه، قال إسماعيل الحوراني، مدير العمليات في هايسنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعكس افتتاح أول متجر لنا في المنطقة رؤية هايسنس، التي سعينا لتحقيقها منذ إطلاق الشركة في 1969، والرامية لجعلها العلامة التجارية الأكثر موثوقية في قطاع الأجهزة الإلكترونية. ونهدف من خلال سعينا المستمر للابتكار العلمي والتكنولوجي وخطط التوسّع المستمرة لدينا وطرح أحدث منتجاتنا وأكثرها ابتكاراً، لجعل هايسنس العلامة التجارية المفضلة لملايين المستخدمين في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط".

وسيقدم المتجر الجديد المجموعة الكاملة من إلكترونيات هايسنس، كما سيستضيف فعالية إطلاق تلفزيون 100L9G الليزري الذكي، التلفزيون ذو الشاشة الكبيرة الأحدث من سلسلة أجهزة التلفزيون الليزرية بتقنية تريكروما المبتكرة من هايسنس.

ويوفر تلفزيون 100L9G الليزري تجارب مشاهدة رائعة بفضل شاشته الكبيرة، ما سيُحدث تحولاً كاملاً في قطاع الترفيه المنزلي في المنطقة من خلال تقنية تريكروما الحاصلة على براءة اختراع، والتي توظف تقنية الليزر الثلاثية لتعزيز الألوان والسطوع، وتقنية دولبي أتموس المدمجة لتوفير أصوات استثنائية، فضلاً عن توفير الطاقة المستهلكة.

ويأتي الإطلاق الإقليمي لتلفزيون 100L9G الليزري في الوقت الذي تتطلع فيه هايسنس، أحد الجهات الراعية الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 TM في قطر، إلى تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين على الصعيد المحلي والإقليمي من خلال تقنية الليزر المبتكرة، التي توفر صوراً تشبه إلى حد كبير ما تراه العين البشرية بتجربة مشاهدة استثنائية يعجز عن تحقيقها أي تلفزيون آخر.

وأضاف أو: "يشتهر الشرق الأوسط بكونه من أوائل المناطق التي تبنّت التكنولوجيا، ونعتقد أن تقنياتنا المتطورة ستنال إعجاب المستخدمين وستزودهم بتجارب استثنائية في قطاع التلفزيون والتجهيزات المنزلية الكهربائية بفضل ما تتميز به من أداء عالي الجودة وتكنولوجيا متقدمة. كما تجاوزت تقنية التلفزيون الليزري المبتكرة توقعات المستخدمين من خلال تزويدهم بتجربة مشاهدة سينمائية في منازلهم".

يتميز تلفزيون 100L9G الليزري المزود بتقنية تريكروما، بشاشة بقياس 100 بوصة و120 بوصة مجهّزة بتقنية رفض الضوء المحيط وبجودة صورة فائقة الوضوح بدقة 4K ونطاق ديناميكي عالٍ لتوفير صور واضحة وغنية بالألوان.

وتسعى هايسنس إلى تعزيز حضورها في المنطقة من خلال عقد شراكات مع جهات رياضية عالمية منها بطولة كأس العالم 2022 TM وبطولة أمم أوروبا 2016 و2020، وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وسلسلة أكس فينتي من ناسكار، وفريق ريد بول للفورمولا 1، ومؤسسة جو جيبس ريسينج، ونادي شالكه 04 الألماني لكرة القدم، وكأس العالم 2018 TM ، ونادي باريس سان جيرمان.

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نبذة عن هايسنس:

تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة تشينغداو في الصين، وتغطي مجالات عمل مختلفة، ومنها الوسائط المتعددة(Multimedia) ، والأجهزة المنزلية، وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات العصرية والحديثة.

تمتلك الشركة ثلاث شركات مدرجة، وهي: هايسنس للتكنولوجيا المرئية، وهايسنس للتجهيزات المنزلية، وساندن، وهي مدرجة في شنجهاي، وشينزن، وهونغ كونغ، وطوكيو، كما استحوذت على العديد من العلامات التجارية المعروفة، ومن ضمنها توشيبا، وجورينجي، وكيلون، ورونشن، وأسكو.

وبناءً على القيم الأساسية التي تتمثل في "النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة"، واستراتيجية تطوير "الأساس التكنولوجي السليم ومتانة العمليات"، قدمت العلامة التجارية منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء الممتازة بالإضافة إلى موثوقية منتجاتها المضمونة لأكثر من 50 سنة.

تعتبر هايسنس أيضاً علامة تجارية عالمية رائدة في مجال تكامل التعامل بين الشركات B2B، والذي يشمل النقل الذكي والوحدات الطبية الذكية والبصرية. تمتلك الشركة تقنية التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming الرائدة في العالم وتكنولوجيا العرض بالليزر، فيما تعمل على تطوير تقنية الرقاقة، وتواصل العمل على تطوير رقائق معالجة جودة صور العرض فائقة الدقة 8K، ورقائق TV SoC، ورقائق AI.

ومع تصدير المنتجات إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، فقد قامت علامة هايسنس برعاية أهم الأحداث الرياضية في العالم مثل بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2016"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أصبحت الراعي العالمي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.

تمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في تشينغداو، وشوندي، وهوزهو، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير تقع في تشينغداو، وشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وغيرها من الدول. وتعمل على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات ذات التنافسية العالية.

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