دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن استضافة لقاء حصري في دبي لشركائها المستقلين في مجال البيع بالتجزئة لأجهزتها المنزلية، بالتعاون مع شركة أفاتار تريدنغ، الموزع الرسمي لأجهزتها المنزلية في مجال البيع بالتجزئة المستقل في دولة الإمارات. ويهدف اللقاء إلى توسيع انتشار قناة هايسنس للبيع بالتجزئة في الدولة وتسليط الضوء على حلولها المبتكرة من منتجات الأجهزة المنزلية الممتازة.

وشهدت الفعالية حضور السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والسيد سام ليو، مساعد نائب مدير عام قسم الأجهزة المنزلية في هايسنس الشرق الأوسط؛ والسيد أشيش كابور، المؤسس والمدير الإداري لشركة أفاتار؛ وأصحاب الشركات من قناة التوزيع بالتجزئة، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء فريقي هايسنس وأفاتار. وشكلت الفعالية منصة أتاحت للحضور فرصة التواصل وتبادل المعارف والاحتكاك بعلامة هايسنس واختبار أحدث الأجهزة المنزلية الذكية التي توفرها، بما في ذلك الثلاجات والغسالات وغسالات الصحون.

وقدمت منتجات هايسنس الذكية الموجودة في الفعالية أسلوباً جديداً للعيش في منازل ذكية متكاملة، مما يسلط الضوء على استراتيجية المنازل الذكية التي توفرها تشكيلة هايسنس كونيكت لايف من الأجهزة المنزلية الذكية، حيث ترتكز على قوة العلامة التجارية في مجال الأجهزة المنزلية وأنظمة التشغيل المدعومة بالتكنولوجيا.

وتتيح المجموعة العصرية من الأجهزة المنزلية الذكية للعملاء إمكانية تنفيذ المهام اليومية بمنتهى السهولة وبأسلوب أكثر متعة واستدامة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد ماركو كافزار، رئيس قسم الأجهزة المنزلية لدى هايسنس الشرق الأوسط: "تتميز الأجهزة المنزلية المعروضة بالكفاءة والأداء العالي والمعايير الجمالية الفريدة، حيث تم تصميمها بما يلائم متطلبات العملاء اليوم. ونسعى بحلول نهاية العام الجاري إلى الارتقاء بمكانة الشركة لتصبح في طليعة شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتجزئة في السوق الإماراتية التي دخلنا إليها مؤخراً".

وتعهد السيد جايسون أو بأن تقدم العلامة التجارية أقصى درجات الدعم لشركائها، بما يساعدهم على تعزيز حضور العلامة في دولة الإمارات بالشكل الأمثل.

واستضافت هايسنس وأفاتار على هامش الفعالية حفلاً لتوزيع جوائز، تضمن تكريم الشركاء على مساهمتهم المستمرة في دعم هايسنس.

واخُتتمت الفعالية بكلمة شكر للشركاء الحاضرين ألقاها السيد آشيش كابور، حيث شجعهم على التواصل عن كثب مع شركة هايسنس بما يسهم في تمكينهم من تلبية الطلب المتزايد لدى المستهلكين.

وقال السيد كابور: "يتزايد عدد مالكي المنازل في دولة الإمارات بصورة غير مسبوقة، مما يعزز مستويات الطلب على التقنيات التي تساعدهم على اختصار الوقت المطلوب لإدارة المهام المنزلية اليومية. وتعمل هايسنس على تلبية حجم الطلب مع توفير مزايا فريدة لتوفير الطاقة، وأجهزة تتمتع بجمالية ملائمة للمطابخ الجديدة المفتوحة، وهو ما يتجلى بوضوح في مجموعتها الجديدة من الأجهزة المنزلية".

وشهدت هايسنس ارتفاعاً كبيراً في مستوى حضورها وقيمتها في السوق خلال السنوات الثلاث الماضية، مستفيدةً من الدعم الذي وفرته الفعاليات الرياضية العالمية، بما في ذلك كأس الأمم الأوروبية 2020 وبطولة العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بالإضافة إلى كونها الراعي العالمي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم. كما تسعى هايسنس إلى الاستفادة من هذه الفرص من خلال إثراء السوق بحلول التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الذكية ذات الجودة العالية، فضلاً عن الحفاظ على زخم العلامة وحضورها في الأسواق. وتحرص الشركة أيضاً على تلبية متطلبات المستهلكين وتوسيع حضورها في المنطقة من خلال منتجاتها وتقنياتها المميزة.

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