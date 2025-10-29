القاهرة: أعلنت هايد بارك العقارية للتطوير، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، عن إطلاق أحدث مشاريعها الجديدة "هايد بارك ڤيوز". يقع المشروع بالقاهرة الجديدة أمام الجامعة الألمانية (GUC) مباشرة، ويتميز بموقع إستراتيجي محاط بأرقى الوجهات الحيوية في قلب القاهرة الجديدة. مما يجعله إضافة بارزة في مسيرة توسع الشركة في أهم المناطق العمرانية سريعة النمو في مصر.

"هايد بارك ڤيوز" مشروع ڤيلات فقط، تطلقه الشركة ليعكس رؤيتها في بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة ترتقي بمعايير الحياة العصرية. ويتميز المشروع بتصميم عمراني منخفض الكثافة ومساحات خضراء واسعة ومرافق عالمية المستوى، حيث تحيط المساحات الخضراء بكل وحدة سكنية بعناية وتتصل جميعها بحديقة مركزية، تُشكل رئة طبيعية تنبض بالحياة. وفي إطار الالتزام الدائم بمعايير السرعة والجودة والتميز قد بدأت أعمال الإنشاء في الموقع.

ويؤكد هذا التوسع مكانة هايد بارك العقارية للتطوير كواحدة من أبرز شركات التطوير المتكامل في مصر، ويعكس ثقتها في قوة السوق العقاري المصري والتزامها بتصميم مجتمعات عصرية وإنسانية تجمع بين الحيوية والارتباط بالطبيعة. سيضم مشروع هايد بارك ڤيوز مجموعة من الڤيلات المستقلة والتوين هاوس والتاون هاوس، على أن يتم تسليم الوحدات خلال عامين، بأنظمة سداد مرنة تبدأ بمقدم 5% فقط، وتقسيط حتى 10 سنوات.

نبذة عن شركة هايد بارك للتطوير العقاري

تأسست شركة هايد بارك للتطوير العقاري عام 2007، وهي مملوكة لمجموعة من أبرز الكيانات الاستثمارية في مصر، تشمل بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري. تمتلك الشركة محفظة أراضٍ تمتد على 2,200 فدان وتشمل مشاريع رئيسية في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، من بينها هايد بارك القاهرة الجديدة، تاوني، جاردن ليكس، سي شور، ومشروعات جديدة قيد التطوير مثل هايد بارك سنترال بالتجمع السادس و Hyde Park Signatureبالسادس من أكتوبر، وهايد بارك فيوز بالقاهرة الجديدة.

