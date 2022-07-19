ستزود شركة هايتك ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بموجب الاتفاقية الدعم الفني لشركة تاد (TAD) السودانية الكبرى لإدارة المرافق للمساعدة في تحويل إستراتيجية أعمالها في شمال وشرق إفريقيا لتصبح أكثر استدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة هايتك الرائدة في مجال حلول إدارة المرافق الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد جزءًا من مجموعة شركات فارنك، عقدًا لمدة عامين مع شركة تاد السودانية الكبرى.

ستزود شركة هايتك بموجب شروط الاتفاقية، التي تعد أول مشروع خارجي للشركة بأحدث حلول إدارة المرافق المتصلة والأوتوماتيكية والذكية لشركة تاد السودانية للمساعدة في تحويل إستراتيجية أعمالها في شمال وشرق إفريقيا لتصبح أكثر رقمية واستدامة، مما يحسن الإنتاجية مع تقليل استهلاك الطاقة لأصحاب ومديري المباني.

ستعمل بنية وتصميم حلول هايتك بالإضافة إلى دعم المبيعات الفني على تحويل عرض خدمة إدارة المرافق الخاص بـشركة تاد السودانية لتصبح رقمية ومستدامة بالكامل من خلال استخدام مجموعة هايتك CAFM، والتي تتضمن برنامج WhatsApp AI Chatbot المتطور الذي يوفر رؤية في الوقت الفعلي عبر مختلف الخدمات ويمكنه أيضًا المراقبة والتصعيد والإبلاغ ديناميكيًا من خلال التنقل وبوابة الويب وتقارير البريد الإلكتروني الآلية، كما يوفر واتس أب AI Chatbot من هايتك الاتصال بفرق المشروع في الموقع أينما كانوا.

وبهذه المناسبة قالت جافيريا إيجاز، المدير العام لشركة هايتك: تملك شركة تاد السودانية قوة عاملة تزيد عن 1500 موظف منتشرين في مناطق شاسعة، لا سيما في مصر وشرق إفريقيا، وسيقدم حل هايتك CAFM

ميزة تنافسية متميزة من خلال رقمنة وربط وأتمتة إدارة المرافق باستخدام التقنيات المبتكرة التي تدمج الأشخاص والعمليات والأصول بكل سلاسة".

وأضافت إيجاز قائلة: "نتلقى العديد من الاستفسارات حول خدمات هايتك من متخصصي إدارة المرافق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذين يرغبون في رقمنة إدارة الأصول، بالإضافة إلى مراقبة أصولهم والتحكم فيها وأداء مزودي خدمات إدارة المرافق، حيث أصبح سوق إدارة المرافق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر دراية بكيفية الحفاظ على العقارات بطريقة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، مما يخلق طلبًا استثنائيًا على العمليات الرقمية اليومية".

يقع مقر شركة تاد الرئيسي في الخرطوم وقد نما برنامج الشركة الحائز على عدة جوائز، والذي يركز على تقديم مجموعة كاملة من عروض إدارة المرافق الصلبة والناعمة للشركات في جميع أنحاء شمال وشرق إفريقيا خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية لتصبح واحدة من أكثرها تميزًا شركات إدارة المرافق في جميع أنحاء المنطقة.

وقد عملت الشركة جنبًا إلى جنب مع بعض أكبر الشركات الوطنية والعالمية التي تعمل في المنطقة بما فيها كلاً من: إريكسون وزين والأمم المتحدة وهواوي والمؤسسات غير الحكومية والسفارات الوطنية من خلال استخدام برنامج CADFM من هايتك، حيث يمكن لشركة تاد الآن تطوير وتقديم اتفاقيات مستوى الخدمة المخصصة (SLAs) لكل من الخدمات المادية وغير المادية عبر مجموعة عملائها بالكامل، بالإضافة إلى استقطاب عملاء محتملين جدد.

من جهته قال محمد عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لشركة تاد السودانية: "يساهم حل التنقل من هايتك بأن تصبح شركة تاد أكثر فعالية من حيث التكلفة، حيث ستتمتع الإدارة بإمكانية الوصول إلى التحديثات من جميع مواقع وأصول عملائنا بنقرة واحدة، كما يقوم بإعداد تقارير رقمية وتلقائية، وهذا ما يساعدني على تحسين خدمات إدارة المرافق الخاصة بي".

وأضاف عبد الحميد قائلاً: "لقد جعل حل WhatsApp Chatbot الفريد من نوعه من السهل حقًا إرسال طلبات الدعم وأتمتتها، وهو ما لم أواجهه مطلقًا مع أي حل آخر. سواء كان الأمر يتعلق بطلبات الخدمة أو عمليات التدقيق أو التقارير الإدارية، فقد مكّن حل الأجهزة المحمولة العمال والمشرفين من التواصل بشكل مباشر وفي الوقت الفعلي".

يمكن للمتدربين في شركة تاد السودانية تعلم مهارات جديدة مجانًا تمامًا مع تلقي بدلات يومية للوجبات ومؤهلات معتمدة في النهاية، حيث يمكن للخريجين بعد ذلك اختيار البقاء مع الشركة إذا كانت هناك وظائف متاحة أو البحث عن وظائف أخرى في السوق من خلال اعتمادهم الجديد.#بياناتشركات

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.