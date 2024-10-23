يمكن لـ "هايبرباي"، بموجب هذه الشراكة، الوصول إلى تقنيات "إيه سي آي وورلد وايد" المتطورة لمكافحة الاحتيال وتقديم تجربة دفع متميزة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "هايبرباي"، بوابة الدفع الإلكتروني الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرام شراكة مع شركة "إيه سي آي وورلد وايد" المزود العالمي الرائد لبرامج وحلول الدفع الرقمي والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمزNASDAQ: ACIW، لتسهيل حلول الدفع المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء إبرام الشراكة على هامش مشاركة "هايبرباي" في معرض "سيملس السعودية 2024" المنعقد في واجهة الرياض للمؤتمرات والمعارض في المملكة العربية السعودية ما بين 22 و24 أكتوبر الجاري.

وتوفر "هايبرباي" منصة دفع شاملة تمكن مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة من قبول المدفوعات بسلاسة والنمو السريع مع إدارة المخاطر وتتبع النتائج بكفاءة وفعالية، حيث يضمن حل الدفع بنقرة واحدة تجربة دفع مريحة وفعالة من خلال تمكين العملاء من إتمام المعاملات بنقرة واحدة،ملتزمين باللوائح الصارمة لمؤسَّسة النقد العربي السعودي لحماية معلومات الدفع الحساسة.

وتتيح الشراكة لـ "هايبرباي" الاستفادة من منصة تنظيم المدفوعات الخاصة بإيه سي آي ACI’s Payments Orchestration Platform لجمع كل المدفوعات في منصة واحدة، مما يضمن معدلات تحويل مثالية وتكاليف تشغيلية منخفضة. كما ستستفيد الشركة من منصة إي سي آي الذكية للمدفوعات وتنظيم الاحتيال Payment Intelligence and Fraud Orchestration Platform التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، من أجل أتمتة الحماية من الاحتيال والوصول إلى تحليلات رئيسية حول سلوكيات المستهلكين. يسهم ذلك في تعزيز التفاعلات وتقليل الاحتكاك ورفع معدلات القبول.

وقد صنف تقرير "أفضل وقت للدفع في الوقت الفعلي 2024" الصادر عن "إيه سي آي وورلد وايد" منطقة الشرق الأوسط على أنها أسرع سوق للدفع في الوقت الفعلي نموًا للعام الثاني على التوالي. وفي ظل هذا المشهد الديناميكي، تبرز المملكة العربية السعودية كواحدة من أكبر اقتصادات المنطقة وأكثرها احتضاناً للدفع الرقمي، حيث من المتوقع أن ينمو حجم معاملات الدفع في الوقت الفعلي في المملكة من 430 مليون معاملة في العام 2023 إلى 1.3 مليار معاملة بحلول العام 2028، ما يعكس أهداف "رؤية المملكة 2030"، التي تعدّ إطار عمل استراتيجي يهدف إلى تعزيز اقتصاد مزدهر من خلال التحول الرقمي والشمول المالي مع تحقيق 70% من المعاملات غير النقدية بحلول عام 2030.

وقال مهند عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هايبرباي": "نحرص، في "هايبرباي" على تعزيز مسيرة التحول إلى مجتمع غير نقدي في المملكة العربية السعودية ودعم الابتكار في مجال الدفع الرقمي وتسخير الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة الدفع وضمان أعلى معايير الامان لكافة المعاملات. وتأتي شراكتنا مع "إي سي آي وورلد وايد" لتدعم رؤيتنا الاستشرافية والعالمية التي نهدف من خلالها الى التوسع في أسواق جديدة وتقديم منتجات وخدمات جديدة بسرعة ومرونة".

وقال سانتوش راو، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في "إيه سي آي وورلد وايد": "يسرنا، في "إيه سي آي" أن نتعاون مع "هايبرباي" لإحداث ثورة في المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال هذه الشراكة، تهدف "إيه سي آي" و"هايبرباي" إلى دعم العملاء من خلال تقديم تجارب دفع سريعة وآمنة وخالية من الاحتكاك. وتؤكد الشراكة على رؤيتنا الاستراتيجية المشتركة الرامية إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار ورسم ملامح جديدة ومبتكرة لمستقبل المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها".

نبذة عن شركة "هايبرباي"

تعدّ "هايبرباي" بوابة الدفع الإلكترونية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقرها المملكة العربية السعودية، ُتقدم خدمات دفع إلكتروني متكاملة وحلول مالية مبتكرة للشركات لتعزز تجربة الدفع للعملاء وجعلها أكثر يسراً وأماناً، تماشياً مع اتجاه المنطقة نحو الانتقال إلى مجتمع غير نقدي. تسعى "هايبرباي" إلى تعزيز حياة الأفراد وتحفيز نمو الأعمال من خلال توفير منصات دفع متميزة وحلول مالية ذات جودة عالية. وتشتهر بدورها في النهوض بقطاع الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن شركة "إيه سي آي وورلد وايد"

تعدّ "إيه سي آي وورلد وايد" شركة رائدة عالمياً في توفير برمجيات المدفوعات في الوقت الفعلي، تمكن البنوك والجهات المصدرة للفواتير والتجار من دفع النمو وتحرص على تحديث البنية الأساسية للمدفوعات باستمرار ببساطة وأمان. كما تتمتع الشركة بنحو 50 عامًا من الخبرة الموثوقة في مجال المدفوعات، وتجمع بين البصمة العالمية والحضور المحلي لتقديم تجارب دفع محسنة ومواكبة تحديات وفرص الدفع المتغيرة.

جميع حقوق النشر محفوظة لشركة "إيه سي آي وورلد وايد" 2023

تُعد "إيه سي آي" و"إيه سي آي وورلد وايد" و"إيه سي آي بايمنتس" و"إيه سي آي باي" و"سبيدباي" وجميع أسماء منتجات / حلول "إيه سي آي" علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة "إيه سي آي وورلد وايد" أو إحدى الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى أو كليهما. العلامات التجارية للأطراف الأخرى المشار إليها هي ملك لأصحابها.

-انتهى-

#بياناتشركات