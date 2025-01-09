في خطوة تعزز من تنوع وتطور القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن منح ترخيص لشركة "هايبرباي انك السعودية لتقنية نظم المعلومات" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية في المملكة. ويمثل هذا الترخيص خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الشركة في سوق المدفوعات الرقمية المزدهر في السعودية.

تعتبر "هايبرباي" شركة رائدة في مجال التقنية المالية، وتسعى لدعم التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد من خلال تقديم حلول دفع مبتكرة وخدمات مالية متطورة تواكب احتياجات السوق وتطلعات المستقبل.

وقال مهند عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هايبرباي": "نحن فخورون بحصولنا على هذا الترخيص من البنك المركزي السعودي، الذي يمثل خطوة بارزة نحو تعزيز ريادتنا في قطاع الدفع الإلكتروني. نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تمكين الشركات من الاستفادة من خدمات دفع آمنة وسلسة، متماشية مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحسين كفاءة النظام المالي ودعم التحول الرقمي."

وأضاف عبويني أن هذا الترخيص يعكس جهود هايبرباي المستمرة في توسيع نطاق أعمالها وتقديم خدماتها على نحو أوسع، ما يسهم في تحفيز نمو قاعدة عملائها وتقليل الاعتماد على النقد. كما أكد التزام الشركة بالابتكار من خلال تطوير خدمات مالية متقدمة، ما يدعم النمو الاقتصادي الوطني عبر تسهيل عمليات الدفع وتبسيط العمليات التجارية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي السعودي "ساما" لدعم قطاع التقنية المالية، حيث يسعى البنك دائمًا إلى تعزيز فاعلية ومرونة القطاع المالي في المملكة. كما يهدف إلى تشجيع الابتكار وتحسين تجربة التعاملات المالية، بما يتماشى مع أهدافه لزيادة الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع.

يذكر أن قطاع الدفع الإلكتروني في المملكة شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية والتطورات التقنية المتسارعة. وتؤكد "هايبرباي" من خلال هذا الترخيص التزامها بالعمل مع البنك المركزي السعودي لتعزيز البنية التحتية للخدمات المالية الحديثة ودعم منظومة المدفوعات الرقمية بما يُسهم في تسهيل عمليات الدفع وتحسين تجارب المستخدمين في المملكة.

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